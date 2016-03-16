1 Ответов к Если вам звонят с незнакомых номеров…

В последний месяц в Латвии активизировались мошенники, которые на местные мобильные номера звонят из-за границы: из Албании, Алжира, Словении, Бангладеш, Болгарии и других стран. Как правило, телефонные номера выглядят так: +403 12294572, +213 654035295 и т. п. Если ответить на такие номера, можно лишиться крупной суммы. О тонкостях телефонного мошенничества «Субботе» рассказывает специалист по внутренней безопасности мобильного оператора Bite Кирилл Дубинин.

«Ночью я проснулась от звонка по мобильному, подскочила и сердце сжалось: у меня есть престарелые родственники за границей, и я сразу подумала, что с ними что-то случилось. Увидела зарубежный номер и от страха тут же перезвонила. На том конце услышала непонятное шипение и треск. Перезвонила еще раз и только потом сообразила, что звоню по какому-то странному номеру. Уже утром приехал мой сын и сказал, что звонок был из Алжира. Я даже не знаю, где эта страна находится, и уж тем более звонить мне оттуда никто не может. Тогда я связалась со своим оператором, объяснила ситуацию. Девушка-оператор посмотрела, когда звонили, назвала номер и сказала, что это мошенничество. За 18 секунд снялось 50 центов. Но поскольку этот номер в черных списках, они мне их компенсируют. Знаю, что моим соседям тоже звонят, но я их предупредила, чтобы не брали трубку. Объясните, кто занимается такими делами и почему нельзя найти на них управу?

Ольга КРАВЦОВА, Рига.

Латвийские клиенты операторов мобильной связи в последний месяц действительно подверглись массированной атаке международных телефонных мошенников. Как правило, людям звонят по ночам, скидывают короткий сигнал с прицелом на то, что человек перезвонит.

— Самое главное, что нужно понять пользователям: перезванивать никуда не надо, — поясняет Кирилл Дубинин. — Если у вас есть родственники за границей, нужно записать в память телефона их номера и отвечать только по знакомым телефонам. Все остальное — это мошеннические звонки, которые являются большой продуманной схемой группировок телекоммуникационной организованной преступности. Другими словами, это телефонные воры высокого уровня, которые различными путями выманивают деньги у людей. Вообще, для нас, операторов мобильной связи, это является настоящей чумой XXI века. Естественно, мы постоянно придумываем различные способы с этим бороться и предотвращать. Но мошенники тоже не дураки, и они каждый раз изобретают что-то новое, чтобы обойти наши препоны.

Если совсем просто, мошенники зарабатывают путем выкачивания денег с входящих звонков — то есть тогда, когда люди перезванивают по незнакомому номеру. Вспомним те далекие времена, когда за входящие звонки надо было платить и собирать бонусы. Если упрощенно, то методы обмана сегодня строятся по примерно таким же давним схемам. Поэтому решение проблемы простое: не отвечать на звонки и не перезванивать!

Но вот вопрос: каким же образом номер телефона из Латвии получают те самые мошенники за границей?

— Они ничего не получают! Поэтому можно не бояться, что ваш телефон находится в базе данных преступников, — поясняет специалист. — Жителям нужно знать, что телефонный номер — это не ваша собственность и не собственность оператора. Он принадлежит государству, и база данных всех номеров есть по адресу: numuri.lv. Если вы зайдете по этому адресу и введете в графу свой номер мобильного, то увидите, какая сеть обслуживает этот номер. Как действуют преступники? С помощью очень простой компьютерной программы они генерируют номера телефонов пользователей примерно одной серии в количестве 10-20 тысяч и начинают рассылку звонков при помощи компьютера.

По этой причине блокировать незнакомый номер тоже нет особого смысла, потому что таких номеров-отправителей может быть сотни. Один заблокировали — срабатывает другой номер-паразит. В этом случае лучше всего обратиться к своему оператору и попросить принять меры. Оператор квалифицированно поможет избавиться от непрошенных мобильных гостей.

И, наконец, если вы все же перезвонили по незнакомому номеру, и более того — у вас сняли деньги, срочно обращайтесь к своему мобильному оператору и пишите претензию. Если выяснится, что звонивший номер находится в черном списке мошенников, компания вернет снятые со счета деньги.

Кстати, есть еще один нечестный прием, о котором рассказывает сеть Tele2. С помощью эсэмэсок мошенники сообщают о наследстве, которое владельцу телефона якобы оставил дальний богатый родственник. При этом авторы послания просят перезвонить, чтобы уточнить все обстоятельства: где и как можно получить деньги. Человек вне себя от счастья звонит по указанному номеру, а потом выясняется, что за звонок ему надо заплатить крупную сумму. Поэтому будьте бдительны!