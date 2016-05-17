Зоопсихолог о том, почему собака бывает кусачей

Четыре года назад в семье знакомых произошло несчастье: на моих глазах домашний пес покусал 9-месячного ребенка за лицо. Больница. Наркоз. Операционная. Шрамы видны до сих пор. Почему такие вещи происходят и как этого не допустить, я решила спросить у единственного зоопсихолога в Латвии Инги Цербуле, получившей степень магистра в 1994 году в Америке, в штате Огайо.

Инга уверена, что в таких случаях вина всегда лежит на хозяине: плохо смотрел за животным, неправильно оценил ситуацию.

Однажды Инга с нянечкой ребенка пили чай. Няня бросила собаке на пол черствый кусочек хлеба. Собака понюхала и есть не стала. И вот дверь открывается, и входит двухлетний ребенок, видит хлеб на полу и тянется к нему. Собака сразу ощетинилась. А няня сидит, пьет чай, болтает.

— Я просто подняла кусок хлеба с пола и положила его на стол, — объясняет Инга. — А ведь няня даже ничего не заметила! А если бы собака покусала ребенка, можно было бы ее обвинять? Я тогда много думала и поняла, что обучить няню быстро не получится и пока ребенок с няней, собаку нужно держать в другой комнате. Собака и ребенок вместе ни на минуту не должны оставаться без присмотра, с пола следует убрать все, из-за чего может вспыхнуть конфликт: игрушки, еду, собачью посуду, даже пустую.

По словам Инги, собаки ставят себя в иерархии выше детей. Они не понимают, что ребенок — это маленький человек. Он выглядит по-другому, пахнет по-другому, издает непонятные звуки, везде лезет, глупый. Животное думает, что хозяин просто завел себе нового глупенького питомца.

А что собака делает со своими щенками, как она их учит? Правильно, зубами!

— Оставлять ребенка даже со щеночком очень опасно! Когда я была помоложе, я думала, что дети + собаки = идиллия. Сейчас я понимаю, что дети + собаки = риск. Маленькие дети — это дети до 10-12 лет! Ребенок может, например, тыкать собаке в глаза ручкой. Моя дочка так делала. Это может плохо кончиться или для собаки, или для ребенка.

Однажды мне позвонил мужчина, который взял к себе щенка добермана. В семье было трое детей: пяти, семи и девяти лет. Со старшими детьми щенок вел себя нормально, но стоило младшему ребенку выйти во двор без взрослых, как щенок сразу набрасывался на него, скакал вокруг него, кусал. Мужчина спросил меня: «Как научить ребенка правильно наказывать эту собаку?» Я объяснила: «Ни в коем случае не позволяйте ребенку наказывать собаку, потому что собака этого ребенка покусает». Старшие дети могут наказывать животное. Младший — нет.

Ну не понимает собака, что это сын хозяина. Собака думает так: «Этот маленький питомец не знает, что он делает, и я его проучу». Так что или вы все время рядом и все контролируете, или отпускайте ребенка во двор без собаки.

Я буду мстить. И мстя моя будет ужасной…

— Еще случай. В семье знакомой есть любимый котик. У женщины рождается долгожданный ребенок. Его любят больше кошки, и кошка начинает писать в кроватку, царапать ребенка, а однажды просто нападает на него спящего. Счастье, что малютка был в комбинезоне и не пострадал.

Но комбинезон порван. Кошку неделю держали запертой в туалете, а через неделю отдали. Кошка на новом месте не ела и не пила, и ее взяли обратно. И теперь в семье идиллия: кошка ведет себя примерно. Она поняла урок?

Как бы не так! Животные не люди и таких уроков не понимают. В момент, когда животное делает что-то плохое — например, ворует котлету, — его можно поймать и наказать, но спустя какое-то время наказание бессмысленно.

Кошка помнит, что пять часов назад съела котлету. Было хорошо! Но не понимает, почему вы на нее сердитесь сейчас.

Собаки ведут себя виновато не потому, что чувствуют вину за то, что стащили вашу еду, а потому, что вы агрессивно себя ведете.

Мировая индустрия диеты имеет обороты в миллиарды долларов, потому что мы сами не можем отказаться от еды, когда надо, а животное почему-то должно. Это нереально!

Эти опасные детские шалости

Однажды дочка Инги решила поесть из собачьей миски. Собака, которая всегда хорошо относилась к ребенку, оставила на лице малышки два больших синяка.

— Моя дочь любила выйти с собакой во двор, сесть на бревно и обнять ее, — рассказывает Инга. — И вот однажды я слышу, как она на собаку кричит. Она залезла на бревно, взяла пса руками за морду, за шерсть, и тянула его на бревно, а тот упирался.

Дочери восемь лет, и она от мамы знает, что так делать нельзя, но хочет поиграть. У моей подруги 10-летняя девочка напялила на собаку свое платье и пыталась затащить в шкаф. И хотя собака обожала свою маленькую хозяйку, все равно жестоко покусала ее.

А моя дочка в 10 лет пыталась вставить собаке в нос штепсель от утюга. Вы дали бы вставить себе штепсель в нос?

Собака хочет жить сейчас!

— Люди импульсивно не покупают корову. Но почему-то могут импульсивно купить собаку или кошечку, — говорит Инга. — Если человек работает полный рабочий день, то где живет собака целый день? Есть ли у собаки свое отдельное помещение, где убраны все вещи? Выгуливают ли ее утром и вечером? А если ваш пес обитает в коридоре, нечего жаловаться, что он такой тупой: сгрыз линолеум, ботинки и коврик.

Собака не тупая — просто у нее нет соответствующих условий. Нельзя оставлять щенка одного в квартире, где одежда, мягкие игрушки, ковер, диван… Конечно, он что-то испортит! Годовалый активный подросток там все раздерет, и это нормально!

Собака — активное, общительное животное. Оно не может ждать, когда у вас закончится работа и вы с ним поиграете. Оно хочет жить здесь и сейчас!

Когда я жила в квартире с двумя собаками, я вставала на два часа раньше, чтобы их выгулять. После прогулки собака будет спать до вечера и терпеливо ждать вас с работы. Но многие ли готовы вставать утром на два часа раньше?

А еще Ингу возмущает, когда человек, не справившийся с собакой, ищет возможности пристроить ее в другую семью. Это неправильно. Если собака агрессивная или непослушная, если она вам в тягость, надо принимать тяжелое решение и идти ее усыплять. Звучит жестоко. Но перекладывать свои проблемы и проблемы своего животного на других — и нечестно, и негуманно.