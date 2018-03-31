Когда положен отпуск?

В прошлом году я поменяла работу, отработала на новом месте уже четыре месяца. Имею ли я право на очередной отпуск? И как узнать, дадут мне его ли нет?

Наталья МИРОНОВА.

— В 3-й части статьи 150 сказано, что человек может попросить ежегодный оплачиваемый отпуск за первый трудовой год после того, как непрерывно отработал на новом рабочем месте шесть месяцев. В этом случае работодатель обязан предоставить отпуск в полном размере.

Отпуск предоставляется по договоренности с начальством или по графику отпусков на предприятии. Этот график должен быть доступен любому сотруднику.

Куда пожаловаться на мышей?

По нашему дому с этажа на этаж гуляют мыши! Только изведешь их в своей квартире, как они перебегут к тебе от соседа. А управляющий не реагирует! Куда обращаться?

Светлана ДАНИЛЕНКО.

— Жалобы на грызунов в первую очередь нужно передавать обслуживающей ваш дом организации. Но если управляющий не обращает внимания на проблему, следующий шаг — обращение в инспекцию здоровья. Инспекция может устроить в доме проверку. Для этого жители должны указать в своем заявлении адрес дома, свои координаты и описать проблему. Заявление можно принести в инспекцию лично, а можно прислать по почте: Рига, ул. Клияну, 7, LV-1012.

Как объединить санузел с ванной?

Весной мы планируем ремонт в своей квартире (квартира муниципальная). Хотим объединить ванну и санузел, переклеить обои, побелить потолки. На какие работы нам нужно брать разрешение в Рижской думе, а на какие нет? И что делать, если у нас скандальные соседи, которые очень остро реагируют на любой шум?

Алла С., рижанка.

— Все работы по перепланировке (а объединение ванной и санузла — это как раз тот самый случай!) надо проводить в соответствии с законом и нормативами. Вот что вам следует сделать:

* написать в домоуправление заявление о желании сделать перепланировку квартиры и присоединить список изменений,

* получить разрешение домоуправления,

* согласовать перепланировку со стройуправой.

Что же касается косметического ремонта, то тут проще. Надо написать домоуправу заявление о сроках запланированных работ и получить справку о том, что работы согласованы. Эта справка поможет, если соседи пожалуются в полицию на шум.

Как не остаться на улице?

Мой муж грозится продать квартиру и выгнать нас с сыном на улицу. Жилье не является нашей совместной собственностью. Скажите, может ли мой муж как хозяин недвижимости продать ее так, что члены его семьи узнают о сделке только после ее совершения? Что нам делать, чтобы обезопасить себя от такого «сюрприза»?

Э. Р.

— К сожалению, подобный поворот событий возможен. Если квартира не является общей собственностью супругов, владелец может распоряжаться ею, не сообщая об этом другим членам семьи.

Вы можете обезопасить себя от такой неожиданности только при помощи правовых документов. Например, можно попросить мужа, то есть собственника квартиры, оформить договор о завещании в пользу вашего сына. Если такой договор заключен, ваш муж уже не может завещать, продать или подарить эту квартиру без согласия потенциального наследника. Но тут все зависит от доброй воли вашего мужа, от того, пойдет ли он на такой вариант.

Кто оплатит ремонт газового вентиля?

Газовый вентиль в моей квартире прохудился. Куда звонить? И кто должен оплатить его ремонт?

Татьяна.

— Платить за ремонт вентиля должен владелец жилья, то есть вы. Но на практике аварийная служба Latvijas Gāze бесплатно выполняет мелкий ремонт, не требующий установки резервных запчастей, то есть идет навстречу жителям из соображений безопасности. Ведь вентиль — та важнейшая деталь, которая позволяет владельцу квартиры в случае чего перекрыть газ и локализовать утечку.

В случае утечки природного газа немедленно вызывайте аварийную службу Latvijas Gāze по тел. 114!

Как не заболеть легионеллёзом?

Прочла ужасную новость о том, что в Латвии выявлены случаи легионеллеза. Микробы этой болезни содержатся в воде. Насколько опасна вода из рижского водопровода? Что нужно делать, чтобы не заразиться?

Римма.

— Представитель предприятия Rīgas Ūdens Артур Муцениекс считает: в водопроводах, которые обслуживает это муниципальное предприятие, размножение легионеллы исключено.

— Бактерия размножается в воде, температура которой от 20 до 50 градусов. Водопровод Rīgas Ūdens размещен под землей, температура воды в нем сейчас составляет семь градусов и никогда не превышает 20 градусов, — говорит Артур Муцениекс. — Однако если вы уехали в отпуск, вернулись и не дали воде протечь, риск есть. Если вы долго не пользовались водой, лучше ее пропустить и только потом использовать. Так вы избавитесь от любых бактерий, которые могут быть в воде.

Что делать с тюленёнком?

Гуляли по морю, увидели на берегу тюлененка, помогли ему вернуться в воду, а потом задумались: а правильно ли мы поступили? Может быть, надо было сдать его в зоопарк?

А. АУЗИНЯ.

Отвечает представитель Рижского зоопарка Марис Лиелкалнс:

— Типичная ситуация: люди, гуляющие вдоль побережья, замечают на песке тюленят, хотят помочь и пытаются загнать их обратно в воду. Делать это нельзя! Даже в этом случае никто не отменяет закона природы — выживает сильнейший.

Здоровому тюлененку помогать не надо, это принесет ему только вред. Как понять, что с малышом все в порядке? Если он имеет округлые формы (для сравнения — как перекормленный бульдог), зло рычит, пытается атаковать и на нем нет видимых шрамов, то с ним все хорошо. Просто полюбуйтесь и идите дальше.

В случае если малыш тюленя худой и слабый, на нем видны шрамы, ему необходима помощь. Если вы загоните его в воду, он может погибнуть. Поэтому самое разумное — позвонить в агентство по охране природы по тел. 29198590. Специалисты оценят ситуацию и при необходимости свяжутся с Рижским зоопарком.

Чем кормить внука?

Я очень переживаю за своего внука. Ему всего 10 лет, а он такой толстый и неповоротливый! Как избавить ребенка от лишнего веса?

Тамара П.

— Rīgas Veselības Centrs продолжает программу «Кабинет для детей с лишним весом, включая обучение всей семьи». Это совместный проект с департаментом благосостояния Рижской думы, проходящий в Риге, в рамках которого семьи с детьми, имеющими лишний вес, БЕСПЛАТНО обучаются правильному образу жизни и контролю над весом. Во второй половине марта планируется открыть новые группы в филиалах «Ильгюциемс», «Иманта», «Кенгарагс» и «Болдерая».

12-недельная программа состоит из 52 занятий (одно часовое занятие предусмотрено для пяти семей). С детьми работает команда профессионалов: педиатр, врач физио- и реабилитационной медицины, физиотерапевт, специалист по питанию и психолог.

Заявки на участие в программе нужно подавать на e—mail: esivesels@rigasveseliba.lv или по тел. 29502008.

Подготовила Елена СМЕХОВА.