Какую помощь могут получить многодетные семьи в Латвии?

Этот вопрос интересует многие семьи, которые воспитывают троих и более детей или планируют увеличить состав семьи в будущем. Что такое многодетная семья, на какую помощь от государства и самоуправлений она может рассчитывать?

«СУББОТА» и специалисты министерства благосостояния знакомят читателей с перечнем льгот и привилегий, которые гарантирует государство семьям с тремя и более детьми.

(№1)

Отпуск и пенсия

Привилегии для работающих

Предусмотрен дополнительный оплачиваемый отпуск работнику, воспитывающему троих и более детей в возрасте до 16 лет, который оплачивается из расчета средней зарплаты.

Право на выход на пенсию по старости на пять лет ранее установленного законом возраста предоставлено родителям или опекунам ребенка, чей страховой стаж составляет не менее 25 лет, если они в период достижения ребенком 18 лет не менее восьми лет воспитывали пятерых или более детей или ребенка, которому в соответствии с законодательными актами в течение не менее восьми лет была установлена инвалидность.

Кроме родителей, которые были лишены родительских или опекунских прав или были признаны не справившимися с обязанностями.

(№2)

Государственная пошлина

Освобождены от уплаты

Гарантируется освобождение от государственной пошлины за регистрацию акта гражданского состояния семье, воспитывающей как минимум трое детей, в том числе приемных и находящихся в опеке, которые задекларированы по одному адресу.

* Освобождение от государственной пошлины за платные услуги, оказываемые районным (городским), окружным и Верховным судом, для родителей многодетной семьи.

* Льгота на оплату госпошлины при регистрации права на собственность в Земельной книге: ставка госпошлины в размере 0,5 процента кадастровой стоимости объекта.

* Оплата госпошлины в размере 50 процентов за получение информации из Регистра жителей.

(№3)

Коммунальные услуги

Помощь в оплате насущных расходов

Государственная поддержка по программе получения жилья предоставляет льготу в размере 20 процентов первого взноса при покупке жилья в кредит. В обычной ситуации банк для оформления ипотечного кредита требует уплаты 25 процентов стоимости объекта, а многодетной семье следует уплатить в качестве первого взноса не менее пяти процентов стоимости своего будущего жилья.

* Семьи, в которых растут трое или более несовершеннолетних детей, в том числе опекаемых, или дети в возрасте до 24 лет, если они продолжают учиться в среднем, профессиональном или специальном учебном заведении, могут каждый месяц по более низкой цене оплачивать первые 300 потребленных за месяц киловатт-часов, услуги системы распределения, компоненты обязательной закупки и мощности. Для получения поддержки надо подать заявление.

Больше информации — на домашней страничке

www.elektrum.lv

(№4)

Льготы на проезд

Оплата транспортных услуг

Государство гарантирует льготы на налог на эксплуатацию транспортного средства. За одно имеющееся в собственности зарегистрированное транспортное средство или находящееся на ее содержании или в управлении многодетная семья платит годовой налог на его эксплуатацию в размере 50 процентов.

* Родители могут получить скидку в размере 25 процентов стоимости разового билета и 20 процентов цены абонемента при проезде в общественном транспорте, перевозящем пассажиров на маршрутах регионального значения. Льготы на проезд в общественном транспорте местного значения обеспечивают местные самоуправления.

(№5)

Налог на жильё

Меньше вполовину

Размер налога на недвижимость снижен на 50 процентов начисленной суммы налога, но не более 500 евро независимо от статуса жилья: будь это раздельная квартирная собственность, или часть жилого дома, или собственность находится в группе нежилых зданий и функционально используется для жилья. Также льгота распространяется на привязанную к жилью землю.

Льготу может использовать собственник — один из родителей сам или совместно с супругой(-м) или супруг(-а), если в таксационный год на 1 января семья воспитывает троих или более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных или находящихся на воспитании. А также детей в возрасте до 24 лет, которые получают общее, профессиональное или высшее образование. При условии, что у родителя или его супруги(-га) на этом объекте задекларировано место жительства совместно как минимум с тремя детьми.

Эти льготы применяются также в случае, если владелец недвижимого имущества или юридический управляющий является одним из упомянутых детей или родственником первой ступени этого лица или его супруги, у которого на этом объекте задекларировано место жительства.

(№ 6)

Я, ты, он, она…

На особом счету у государства

Многодетной семьей в стране считается семья, в которой воспитываются как минимум трое детей, в том числе приемных и находящихся в опеке. Ребенком — членом многодетной семьи также считаются совершеннолетние жители, которым исполнилось 24 года, если они получают общее, профессиональное или высшее образование. Порядок оказания поддержки многодетным семьям регулирует закон «О защите прав детей».

Многодетные семьи получают повышенные пособия от государства, имеют определенные льготы в социальной и культурной сферах. Местные самоуправления предоставляют дополнительные льготы и виды помощи для семей с тремя и более детьми. Информацию получайте в своем самоуправлении.

Семьям с тремя и более детьми гарантировано право на льготы при оплате отдельных услуг медицинской реабилитации, которые обеспечивает Государственный центр спортивной медицины.

Находящиеся в ведении министерства культуры театры и концертные организации, а также музеи предоставляют скидки на посещение семьям с детьми, в том числе многодетным семьям.

(!) С 1 марта 2018 года введена доплата к государственному семейному пособию, которая назначается за двоих и более детей в возрасте от года до 20 лет (подробнее — в ближайших выпусках «Важно знать»).

V Семейная карта

Удостоверение латвийской почетной семьи «Семейная карта 3+» является документом, который удостоверяет, что семья воспитывает троих и более детей, в том числе приемных и находящихся в опеке, в том числе совершеннолетних до 24 лет, которые получают общее, профессиональное и высшее образование. Владельцы карт имеют право на льготы при получении услуг, которые предоставляют государство, самоуправление и частные предприятия на территории Латвии.

Выдачу карт обеспечивает Фонд общественной интеграции. Адрес: Рига, бульв. Аспазии, 24, 3-й этаж.

Подробности — на портале

www.godagimene.lv

Больше информации —

на домашней страничке министерства благосостояния

www.lm.gov.lv

Подготовила Вера ВОЛОДИНА.

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