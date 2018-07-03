Ровно 15 лет назад в стране на уровне министерства здравоохранения признали лечебный цигун: древняя китайская метода может спасать наших людей!

Игорь Кудрявцев личность по латвийским меркам уникальная. Достаточно сказать, что он один из тех, с кого у нас в стране фактически начался цигун — именно в лечебных целях, а не только как совершенная гимнастика для гармонизации людей любого возраста. И популяризует он цигун в Латвии как никто другой: написал немало книг, изданных на русском и латышском языках, заполняет полезными и профессиональными видео пространство YouTube — бесплатными занятиями для всех и каждого. К нему обращается и немало врачей из больниц: изучают новую для себя методу, способную помогать даже самым, казалось бы, безнадежным пациентам.

А дата — 15-летие с момента признания нашим государством лечебного цигуна — прекрасный повод побеседовать с Игорем Кудрявцевым о полезных делах.

Игорь МЕЙДЕН

С некоторых пор в Латвии открывается все больше школ цигуна, равно как и йоги. Так что кто бы спорил, что восточные оздоровительные (во всех смыслах!) методы тут популярны. А раз этим занимаются тысячи людей — значит, они видят результат, в противном случае выбрали бы для себя что-нибудь другое. Логично?

— На самом деле, то, что цигун помогает, бесспорно, — говорит Игорь Кудрявцев. — Другое дело — как и кому. В мире существует около 600 только основных направлений цигуна, а с разными модификациями — около 3000. Как говорится, есть из чего выбирать! А я, в свою очередь, популяризую в Латвии лечебный цигун. Вообще, есть три основных направления цигуна: медицинский, религиозный и боевой.

Боевой цигун необходим тем, кто практикует, например, ушу: чтобы усиливать в теле циркуляцию жизненной энергии — ци («ци-гун» — «работа с жизненной энергией»). Такой цигун позволяет не только укрепить связки и мышцы, но, скажем, добиться такой прочности кожи, что ее не каждый нож проткнет, а деревянные палки ломаются о мастера словно тростинки. Есть направление — «цигун железной рубашки». Но чтобы добиться такого высокого результата, важно тренироваться десятилетиями, причем полностью отдавая себя цигуну.

Что касается религиозного цигуна, здесь тоже все более-менее ясно. Человек в процессе медитации тоже работает с энергией ци, которая ему помогает в духовной практике, отгоняя лишние мысли и желания. Это, кстати, очень близко системе христианского исихазма — тоже древней мистической духовной практики.

А вот медицинский цигун — это как раз ко мне. Такой цигун разделяется на оздоровительный и уже четко — лечебный. Оздоровительным цигуном в Латвии занимаются большинство людей, как и индийской йогой. Это вид активности, который улучшает самочувствие, человек становится во всех отношения более гармоничным: и внутренне, и внешне, иначе смотрит на мир (не так нервно, как большинство окружающих), он спокойней и уравновешенней, а отсюда и болеет значительно реже.

Но такой цигун не лечебная метода, и им может заниматься, в общем-то, любой инструктор. А вот лечебный цигун намного более конкретная и строгая система, направленная на то, чтобы избавить человека от тех или иных недугов. И этим видом цигуна в стране имеют право заниматься единицы — те, у кого есть соответствующий сертификат от Латвийского общества врачей. Этот сертификат, как и любой документ о той или иной врачебной методе, важно продлевать каждые пять лет, проходя соответствующую систему проверки и подтверждения своего профессионализма.

Уши волка и крылья журавля

Когда мы говорим о 15-летии лечебного цигуна в Латвии, вспоминаем дату 27 мая 2003 года. Именно тогда министерство здравоохранения выдало первый сертификат — Игорю Кудрявцеву: что он совершенно законно может заниматься оздоровлением людей при помощи методик пусть и экзотичного, но признанного в мире цигуна. Такой вид цигуна очень распространен в Китае и в России, а вот в Европе, кроме как в Латвии, этим направлением не занимаются вообще. Так что наша страна в данном случае ближе всех к Китаю!

— Этот метод цигуна, что подтверждено нашим Минздравом, можно использовать не только в моей частной практике, но даже в больницах, — говорит Игорь Кудрявцев, который сам занимается цигуном с 1993 года. Он был одним из первых вслед за патриархами этой китайской системы Александром Москвиным и Владимиром Цветковым. — Я всегда хотел не просто заниматься цигуном для души и для себя, но помогать при помощи него другим людям.

К примеру, я всегда знал, что замечательное упражнение «Уши волка», или «Хвост волка» (как делать правильно, можно найти на канале Игоря Кудрявцева на YouTube), прекрасно вытягивает спину и высвобождают позвоночник. Но одно дело знать и кому-то показывать, а другое — иметь строгий документ, подтверждающий, что это «официально помогает», — а значит, можно идти в любые медицинские учреждения.

Документ свидетельствует, что «данное лицо» доказало свой профессионализм и право продвигать в республике лечебный цигун. Он в Латвии оформлен как медицинская технология, по нему проведены определенные исследования и опубликованы в специальной базе данных научных изысканий.

Например, люди, у которых серьезные проблемы с легкими, если начинают выполнять определенные упражнения цигуна, дышат со временем лучше — и уж точно не хуже, чем совершенно здоровый человек. Одно из таких упражнений, причем очень простое, — «Журавль раскрывает крылья». Оно реально улучшает работу легких. Кто-то, может, и посчитает, будто цигун — что-то несерьезное, но в таком случае сделает большую ошибку, отбрасывая методу, которая проверена тысячелетиями и «задокументирована» нашим Минздравом, — подчеркивает собеседник.

Как цигун спас чернобыльца

В свое время цигун спас Игоря Кудрявцева. В начале 1990-х он почувствовал, что со здоровьем уже совсем нелады — в результате участия в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 1986-м Игорь Кудрявцев одним из первых туда прибыл. Ему тогда было 26 лет, и он только три года назад окончил Рижский медицинский институт. По военно-учетной специальности он был офицером медицинской службы, и в Чернобыле его назначили командиром медицинского взвода.

Игорь Кудрявцев работал в непосредственной близости от АЭС, где высочайшую дозу радиации можно было получить, просто посидев пару часов на земле. После Чернобыля у Игоря Кудрявцева стали разрушаться и выпадать зубы, позвоночник и голова хронически болели, со многими органами начались проблемы. Но вот открыл для себя цигун, стал упорно практиковать — и здоровье начало возвращаться. Вернее, так: что уже было потеряно, то увы — например, зубы не вернешь, — а дальнейшее разрушение организма удалось остановить. Игорь Кудрявцев прямо говорит: не открыл бы он для себя цигун — давно оказался бы там, куда ушли большинство чернобыльцев.

Одно время Игорь Кудрявцев преподавал в Университете им. Страдиня, работал в лаборатории интегративной медицины при нем. И там они с единомышленниками задумали научно развивать нетрадиционную медицину, интегрировать ее в академическую науку. Если бы не экономический кризис 2008 года, который подкосил и латвийскую медицину, и науку, замыслы, скорее всего, удалось бы осуществить.

— К примеру, у нас в стране очень много людей, у которых серьезные проблемы с легкими: у строителей, у людей других вредных профессий, которые чем только не дышат, у курильщиков. Им всем очень рекомендуется заниматься дыхательными цигун-упражнениями. Конечно, то, что уже потеряно, вряд ли удастся вернуть, зато удастся избежать ухудшения ситуации.

И уж когда человеку помогает врач, это намного серьезней, чем занятия у простого инструктора, который практикует китайскую систему. Врач знает не только то, что работает в организме, когда вы делаете то или иное упражнение в цигуне, — он комплексно ко всему подходит. И тогда результат от занятий цигуном намного выше, — говорит Игорь Кудрявцев.

Стресс, я тебя не боюсь

— Так, врач лучше может объяснить, за счет чего именно цигун справляется, допустим, со стрессом, даже с хроническим, — продолжает специалист. — Мы с коллегами проводили на эту тему большое научное исследование. Стресс — это реакция организма на раздражающие факторы. То есть причина не в раздражающих факторах, но в твоей реакции на происходящее.

Есть люди, которые занимаются цигуном, у них толерантность, переносимость выше — не так остро реагируют на стресс-факторы. Они спокойны. И уж точно у них нет хронического стресса. А такой стресс бывает у тех, кто хронически раздражен. У этих людей в крови повышен уровень кортизола — гормона тревоги и страха, который способствует выработке адреналина.

Человек, который постоянно живет с высоким уровнем кортизола, истощает свой организм. Во-первых, происходит удар по надпочечникам. У такого человека начинаются всякие хронические воспаления. Во-вторых, начинают болеть суставы.

Я не говорю, что цигун — это панацея и единственное средство против стресса. Я говорю, что цигун помогает от стресса. Причем упражнения для решения многих проблем не требуют от человека заниматься часами. Конечно, чем больше времени вы можете посвятить цигуну, тем лучше, но даже десять минут в день — уже хорошо. Наберите в Интернете: «Игорь Кудрявцев», — и вы увидите упражнения: «если можете посвятить в день цигуну одну минуту», «…если пять», «пятнадцать». Все там бесплатно — как говорится, только занимайтесь.

Основа всего — это три сокровища цигуна: мысль, дыхание, движение. Надо правильно мыслить, правильно дышать и правильно, плавно, спокойно двигаться: все хорошо, все будет отлично, нет повода для волнения. И тогда хронический стресс просто не возникает. Меня пугают, а мне не страшно. Всего-то.

У нашей школы направление — «Солнечный цигун». Вернее, это способ исполнения классического цигуна — упражнений, веками известных всем китайцам. Мы ставим акцент на выработку в организме гормонов счастья, много улыбаемся, стараемся ко всему более оптимистично относиться.

Кайф от жизни без наркотиков

Чем еще помогает цигун человеку, который живет в агрессивной городской среде? Например, может избавить от зависимостей — алкогольной и наркотической. И уж точно при помощи цигуна можно снять последствия нездорового образа жизни; например, есть упражнения, которые улучшают работу печени, если, конечно она еще не совсем убита.

— Цигун, по секрету скажу, вообще может заменять многие виды кайфа, поскольку в процессе выполнения определенных упражнений в организме выделяются некоторые вещества, способствующие чувству глубокой релаксации, — эндорфины и каннабиноиды.

Помогает цигун и оздоровить сердечно-сосудистую систему. Знаете, что в Латвии первая причина смертности населения — сердечно-сосудистые заболевания? И в данном случае цигун помогает, чтобы кровь стала чище и лучше циркулировала, стенки сосудов были крепче и сердце работало без сбоев.

Успокаиваться, друзья, надо! И тогда проблемы с сердцем отступают. И масса заболеваний нервной системы для вас тогда уже не актуальны. Вот, допустим, от депрессии цигун избавляет довольно быстро: за счет специальных плавных движений. Человек, у которого хроническая депрессия, и двигаться-то толком не может, да и не хочет. А в цигуне есть немало очень простых упражнений, которые насыщают организм энергией, пробуждают ее. В результате человек начинает смелее и активнее двигаться, смотрит на жизнь все более и более оптимистично, и в какой-то момент депрессия отступает.

Можно еще очень долго рассказывать, как упражнения цигуна снимают воспаления в организме, как укрепляют иммунитет, как повышают потенцию и еще много чего улучшают в теле. Об этом у меня вышло шесть книг на латышском языке, две на русском, и есть даже одна на литовском. Полноценные книги, которые выпускало серьезное издательство, и они продаются в магазинах.

Но еще очень большой показатель: все больше врачей стали интересоваться цигуном. А врачи в массе своей жуткие консерваторы, но, видя сертификат от Минздрава и различные научные исследования, как-то начинают реагировать и интересоваться цигуном. И это прекрасно! Они начинают включать цигун в систему помощи в больницах, что, на самом деле, важно. И хочется верить, что с каждым годом в Латвии к цигуну будет приобщаться все больше людей, — говорит Игорь Кудрявцев.

«У людей, которые занимаются цигуном, толерантность, переносимость выше — они не так остро реагируют на стресс-факторы. Они спокойны. И уж точно у них нет хронического стресса. А такой стресс бывает у тех, кто хронически раздражен.

«Помогает цигун и оздоровить сердечно-сосудистую систему. Знаете, что в Латвии первая причина смертности населения — сердечно-сосудистые заболевания? И в данном случае цигун помогает, чтобы кровь стала чище и лучше циркулировала, стенки сосудов были крепче и сердце работало без сбоев.