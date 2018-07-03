Дума развивает традиции, объединяющие людей

За что мы любим Лиго? Почему не бывает ремонта улиц без пробок? Как помочь бедной девушке Лелде? На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают вице-мэр Риги Андрис Америкс и депутаты Рижской думы Михаил Каменецкий и Андрей Козлов.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

Спасибо за праздник Лиго! Живем в Болдерае и нечасто бываем в центре, но приехали. Гуляли допоздна, было весело.

Семья КОВАЛЕВЫХ.

Андрис Америкс: Спасибо за теплые слова! Мы рады, что празднование Лиго в Риге пользуется все большей популярностью. Со своей стороны хочу поблагодарить тех, кто организовал этот праздник, обеспечил порядок и безопасность.

В этом году Лиго отмечали целых три дня. Праздник летнего солнцестояния совпал с фольклорным фестивалем Baltica, и это очень удачно, ведь они созвучны по содержанию. Программа Лиго была такой, что каждый мог найти в ней что-то интересное для себя. На набережной 11 Ноября празднование имело более современный формат, а на Дзегужкалнсе люди уже девятый год знакомились с языческими обычаями.

Общественный транспорт был бесплатный, так что можно было не волноваться, где поставить машину, выпить кружку пива. И погода не подвела. За три дня праздник посетили сто тысяч человек, это очень много.

Считаю, что думе удалось найти удачный формат общения, объединяющего людей. Не так уж много у нас таких поводов…

Михаил Каменецкий: Наши недоброжелатели, как всегда, занялись подсчетами, во сколько обошлось это празднование. Смета расходов опубликована, но всем ясно, что деньги не потрачены впустую, они пошли на то, чтобы устроить людям праздник. Не только рижанам, не только сторонникам нашей коалиции в думе — всем, в том числе и гостям города. Сто тысяч участников! Цифра говорит сама за себя.

Андрей Козлов: Празднование Лиго дает нашим предпринимателям еще одну возможность заработать. Но, пожалуй, еще важнее то, что благодаря таким мероприятиям Рига заявляет о себе в мире. Все больше людей приурочивают приезд в наш город к таким праздникам, оставляя здесь свои деньги, что ценно для экономики.

Хочу еще раз подчеркнуть, что идея празднования Лиго в городе появилась, когда мы пришли к власти. Государство до этого не додумалось…

Считаю очень важным, чтобы «Согласие» получило возможность распространить свой опыт конструктивной работы на всю страну. У нас все получилось в Риге — получится и во всей Латвии. Пример столицы выглядит особенно привлекательно на фоне тех коррупционных схем во властной верхушке, которые вылезли наружу.

В дни Лиго настоялись в пробках. Неужели нужно копать сразу во всем городе?

Сердитый водитель.

Андрис Америкс: Утешаться можно тем, что каждый прожитый день приближает нас к завершению ремонта. В нашем климате он может проходить только с мая по октябрь, поэтому и делаем все и сразу. Сейчас ремонт идет на ул. Бривибас (от ул. Бруниниеку до Воздушного моста), на ул. Меркеля, бульв. О. Калпака (от бульв. Бривибас до ул. Кр. Валдемара), на ул. Сатеклес возле ул. Элизабетес.

Если мы хотим, чтобы улицы в Риге были гладкими, нужно потерпеть. Ну нет у нас волшебной палочки, которая помогла бы провести ремонт за одну ночь!

Андрей Козлов: Рига, в отличие от многих других городов, не такая уж проблемная в смысле пробок. В Москве можно простоять час и больше. Хотел бы посоветовать рижанам менять привычки, больше пользоваться общественным транспортом, для которого выделены специальные полосы, ездить на электричках, на велосипедах.

Вы говорили, что угольные терминалы из центра города перенесут на Русский остров. В то же время слышим, что Россия сокращает транзит. Не отменят ли этот проект?

Жители ул. Экспорта.

Андрис Америкс: Нет, не отменят. Уже с 1 января 2019 года перевалка угля на правом берегу реки производиться не будет. Это избавит центр города от пыли, сократит транспортную нагрузку. Терминалы на Русском острове построены с применением самых современных технологий. Забор высотой 23 метра остановит пыль, которая образуется при перегрузке угля.

Михаил Каменецкий: Проект на Русском острове даст толчок развитию припортового района, и предприниматели хорошо это понимают. Уже сейчас в Андрейосте открыт целый ряд кафе и ресторанов, но настоящий расцвет этой территории еще впереди.

Похоже, латышские партии сцепились не на шутку. То ли еще будет!

Анатолий.

Михаил Каменецкий: Националам, на которых обрушился град обвинений, сейчас непросто, и они этого заслужили. Ведь все их предложения, которые не касаются главного вопроса их повестки дня, абсурдны — будь то завоз роботов, борьба с кебабами, безналичная оплата сигарет и алкоголя.

Вот и сейчас националы поднимают на щит девушку по имени Лелде, которую не приняли на работу в сферу обслуживания, потому что она не владеет языком восточной страны, против которой борется «Национальное объединение». И вот эта девушка Лелде с горечью заявляет, что у нее нет иного выхода, как только уехать из страны. Но ведь в других странах не говорят по-латышски! Где тут логика?!

Помнится, в депутаты Рижской думы была выбрана девушка, главным достоинством которой было то, что она, работая в киоске популярной сети, не отвечала покупателям на русском. Не уверен, что она говорит и на латышском, поскольку за все время в думе ее голоса слышно не было. В общем, если так пойдут дела, националов даже Лелде не спасет…

Вот и госпожа Стрике заговорила о соразмерности наказания, заступившись за задержанного депутата Кайминьша. А ведь она не раз призывала к строгости наказания. Но теперь, когда выборы близко, а рейтинги не блестящи, политики готовы на все, чтобы обратить на себя внимание.

Поразительно, сколько грязи льют на священника Спрогиса! Только за то, что он намерен идти в Сейм от «Согласия». Желаю ему мужества и выдержки.

Лидия СКВОРЦОВА.

Михаил Каменецкий: К кампании травли подключились духовные отцы и даже матери. Так, одна из них, Яна Ерума-Гринберга, имеющая отношение к англиканской церкви, выступила с критикой решения господина Спрогиса баллотироваться от партии «Согласие». Причем она использует тот же набор штампов, что и ее светские единомышленники. Как не надоело повторять измышления о «руке Москвы», «кремлевской партии», «беспределе в Рижской думе»?! А ведь ей более чем кому-либо другому должно быть известно, что за вранье придется отвечать — перед Тем, Кто знает правду.

Родители отмечают золотую свадьбу. Как сделать так, чтобы их поздравили от города?

Ольга.

Андрей Козлов: Поздравление золотых пар уже стало красивой рижской традицией. Как обычно, чествовать супругов будут 17 августа, в рамках Дней Риги. Подать заявки можно до 1 августа в Рижский загс. А еще хочу добавить, что в нашем городе принято поздравлять и рижан, отмечающих 100-летие. Руководители города лично приезжают к ним домой с подарками. Приятно, что и таких юбиляров становится больше.

«Проект на Русском острове даст толчок развитию припортового района, и предприниматели хорошо это понимают. Уже сейчас в Андрейосте открыт целый ряд кафе и ресторанов, но настоящий расцвет этой территории еще впереди.