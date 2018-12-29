Каждый год в Риге набирают на бесплатные курсы изучения латышского языка. Когда объявляется набор? Я в прошлом году его пропустила, не успела подать заявку. Не хотелось бы повторить эту ошибку в будущем году. Где и когда появится информация о новых курсах?

Л. ХМЕЛЕВА.

— Информация о подаче заявки на бесплатные курсы латышского языка в 2019 году будет доступна после 11 февраля на домашней странице департамента образования, культуры и спорта Рижской думы www.iksd.riga.lv, в разделе Sabiedriibas integraacija. Курсы дают возможность взрослым жителям Риги освоить латышский язык в рамках уровня A и B. Но важно знать, что это относится только к тем, кто задекларирован в Риге.

Жители могут подать заявку на курсы, выбрав из опубликованного списка учебное заведение и позвонив организаторам курсов. Список организаций, получивших финансирование от Рижской думы на проведение бесплатных курсов латышского языка, также будет опубликован после 11 февраля 2019 года на домашней странице департамента образования, культуры и спорта Рижской думы www.iksd.riga.lv, в разделе Sabiedriibas integraacija.

Возможность записаться на курсы появится только после того, как данная информация будет опубликована на сайте. Имейте в виду, что количество мест ограничено, а потому подавайте заявку вовремя!

От чего зависят тарифы на газ?

В прошлом номере вы уже писали о новых тарифах на газ, но я не поняла: что такое фиксированная часть платежа и что такое переменная? И от чего они зависят?

Ольга.

— С 1 января 2019 года вступят в силу новые тарифы оператора системы распределения Gaso. Поэтому счет за природный газ будет состоять из фиксированной и переменной частей. Размер фиксированной части зависит от максимально допустимой нагрузки. А переменная часть — от потребления.

Фиксированную плату нужно будет вносить каждый месяц независимо от того, было потребление газа или нет. Допустимая нагрузка (Qmax), как правило, указана на счетчике.

По новым тарифам с 1 января 2019 года фиксированная плата составит при допустимой нагрузке:

* до 6 кубометров в час — 2,14 евро (с НДС),

* от 6,1 до 10 кубометров в час — 8,02 евро (с НДС),

* от 10,1 до 16 кубометров в час — 12,83 евро (с НДС),

* от 16,1 до 25 кубометров в час — 19,57 евро (с НДС).

Переменная плата зависит от реального потребления топлива. Для пользователей природного газа с годовым потреблением до 263 450 кВт/ч (25 000 куб. м) тарифы меняются два раза в год: 1 января и 1 июля. Цены зависят от котировок цен на газ на биржах западной Европы и от наценок, определяемых каждым торговцем, а также от тарифа передачи и сохранения.

Тариф для частных потребителей с 1 января по 30 июня будущего года составит 0,65766 евро за кубометр газа.

Кто рассылает фальшивые письма?

Я получил на электронную почту какое-то письмо якобы от Минфина. Мне оно показалось подозрительным, и я не стал его открывать. Кто шлет такие письма и что в них?

В. ФРОЛОВ.

— Действительно, многие жители Латвии получили письма от имени министерства финансов — точнее, фальшивые сообщения, призывающие открыть приложение об уплате налогов. Это компьютерный вирус, который использует поддельную электронную почту министерства.

«Если вы получили такое письмо, ни в коем случае не открывайте приложения и незамедлительно удалите его, — предупреждает Минфин. — Оно содержит компьютерный вирус типа P2P, который осуществляет кражу паролей и информацию о других подключениях на инфицированных компьютерах».

Пользователям рекомендуют проверить поле обратного адреса почты или reply-to и обратить внимание на ошибки в письме: если они присутствуют, это может свидетельствовать о мошенничестве.

Как снять с себя полномочия по дому?

С 2016 года я являюсь членом правления общества собственников многоквартирного дома. В 2017 году я написала отказ от этой должности, однако правление общества моего заявления не рассмотрело и не созвало собрания собственников, чтобы выбрать человека на мое место. Устно мне сообщили, что в этом нет необходимости.

С февраля 2017 года я не участвовала в общих собраниях и не подписывала никаких документов, но в 2018 году в отчете общества для СГД я увидела, что на одном из документов стоит моя подпись. Что мне теперь делать?

Инга.

— Правовые отношения в таком случае регулирует закон о товариществах и учреждениях. В 5-й части статьи 45 этого закона говорится, что член правления имеет право единолично отказаться от исполнения обязанностей, подав товариществу соответствующее заявление. Члены правления общества в понимании Коммерческого закона считаются должностными лицами, поэтому об изменении состава правления необходимо информировать Регистр предприятий ЛР. Сведения об отказе члена правления от своих обязанностей (изменение состава правления) может подать сам бывший член правления независимо от фактических действий товарищества.

После того как государственный нотариус Регистра предприятий примет решение, вы больше не будете фигурировать в общественных регистрах в качестве члена правления соответствующего товарищества. Годовой отчет о деятельности товарищества должен быть составлен и утвержден в соответствии со статьей 52 упомянутого закона. Соответствующее решение об утверждении годового отчета принимает товарищество.

По закону это решение можно оспорить в суде — правда, при этом нужно соблюдать предусмотренные законом сроки давности. Вы можете подать иск о признании решения об утверждении годового отчета недействительным.

Оплачивать ли коррекцию воды в пустой квартире?

У меня такая ситуация: я не живу в квартире, и никто там не живет. Может ли поставщик коммунальных услуг выписывать мне счет за так называемые потери воды?

А. К.

— Плата за коррекцию воды в домах, собственники которых не приняли права управления и не определили любого другого порядка, рассчитывается в соответствии с правилами Кабинета министров №1013. В пункте 19 этих правил имеется следующая норма: «Если между показаниями общедомового счетчика воды и суммой показаний квартирных счетчиков воды образуется разница, в том числе за счет утечек воды во время аварий или ремонта, то в доме производится перерасчет потребления воды. Владелец квартиры оплачивает разницу потребления воды в соответствии с числом отдельных собственностей».

Если собственники переняли дом в управление и определили другой порядок оплаты разницы в потреблении воды — например, по числу задекларированных в квартире лиц или по квадратуре жилья, — то даже в таком случае владельцу пустующей квартиры пришлось бы эту позицию оплачивать независимо от того, находится он в отъезде или нет. Разница в потреблении воды не имеет прямой связи с количеством воды, которую жилец конкретной квартиры использовал в текущем месяце, поскольку фактически это потери воды в общей системе водоснабжения дома. Причиной этих потерь становятся повреждения и нечестность отдельных потребителей.

Как продлить жизнь ёлочке?

В этом году мы купили очень красивую елку — просто глаз не отвести! Хочется, чтобы она простояла как можно дольше. Как продлить ей жизнь?

А. ДОРОФЕЕВА.

Вот несколько простых рецептов, которые помогут вам сохранить лесную красавицу подольше.

* Самый простой вариант — горячая вода и уксусная кислота. Кипяток откроет поры древесины, а уксус защитит от вредителей, которые живут под корой. Кроме того, эссенция выполнит функцию консерванта, продлевая жизнь елки.

* Второй вариант — раствор из воды и 2-3 ст. л. жидкого глицерина. Этот раствор защитит ствол от гниения.

* Третий способ — раствор из холодной воды, сахара (2 ст. л.) и аспирина (2 шт.). Сахар подпитает деревце, а аспирин станет консервантом для воды. Она не зацветет, и елочка простоит дольше.

Елена АЛИНА.