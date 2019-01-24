Формирующийся Кабинет министров обречён на несуразности и скорый провал

Почему никак не удается создать новое правительство? Куда звонить, если в асфальте на улице образовалась дыра? Сколько туристов побывало в Риге прошлом году? На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают депутаты Рижской думы Андрис Америкс, Михаил Каменецкий и Андрей Козлов.

Наталья СЕРГЕЕВА

Сколько времени можно формировать правительство? Это уже даже не смешно…

Антонина СТЕПАНОВА.

Михаил Каменецкий: Мы уже долго наблюдаем за потугами создать новое правительство, при этом отмечу, что сейчас правительство формирует партия, занявшая последнее место на выборах Сейма, а кандидат в премьеры в выборах вообще не участвовал… Но, видимо, он политически особо благонадежен, поскольку имеет не одно, а два гражданства. Не знаю, каким образом это повлияет на качество нового правительства, ведь уже сейчас очевидно, что дрязги продолжаются. И мне пришла в голову мысль, что те, кто формирует правительство, проводят новые красные линии. Они совершенно непредсказуемы, и непонятно, как все эти партии будут делать одно общее дело, если у них абсолютно разным является даже понимание того, что происходит… От всего этого мне становится грустно, потому что создается правительство, которое обречено на трения, несуразности и скорый провал. Понятно, что людей, участвующих в процессе, меньше всего интересует будущее страны, каждый из них хочет войти в историю — пусть и ненадолго.

На улице рядом с нашим домом образовалась довольно большая дыра. Куда обратиться, чтобы ее залатали?

Галина СИДОРОВА.

Андрис Америкс: Для ситуации на городских улицах самая плохая ситуация — это когда температура воздуха колеблется около нуля. Колебания температуры разрывают микрощели в асфальтобетонном покрытии улиц, и очень быстро образуются ямы. Поэтому департамент сообщения Рижской думы призывает всех сообщать о возникших на улицах ямах не только в социальных сетях, но и звонить на круглосуточный бесплатный телефон центра управления движением: 80003600! Дорожные службы оперативно реагируют на информацию, которая поступает от рижан, и проводят ремонт в течение 24 или даже шести часов. Все сообщения записываются и ставятся на контроль.

Конечно, ремонт улиц в зимнее время — это не полноценный ремонт, это ремонт т. н. холодным способом, цель которого — устранить опасную ситуацию. Полноценный ремонт возможен только при стабильной температуре воздуха не ниже +5o C. И в этом году запланирован ремонт многих улиц, в том числе А. Чака и Краста, а также Брасовского моста.

Будут ли в этом году во время снегопада применяться «снежные» билеты?

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

Михаил Каменецкий: Да. И в этом году во время снегопада автоводители смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом — при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и техпаспорта на машину. Но хотел бы подчеркнуть, что «снежные» билеты имеет смысл вводить заранее — например, вечером предыдущего дня, чтобы люди могли своевременно принять решение оставить машину на стоянке и отправиться на работу на общественном транспорте. И поскольку Рижская дума, принимая решение о введении «снежных» билетов, опирается на прогнозы метеорологов, не всегда получается угадать с погодой, тут уж ничего не поделаешь.

На Новый год в Риге было очень много туристов. А сколько всего их побывало у нас за год?

Наталья БОРИСОВА.

Андрис Америкс: Рига становится все более привлекательным местом для туристов. Когда-то мы радовались, что к нам в течение года приезжают от миллиона до полутора миллионов туристов, но прошлом году Ригу посетили более трех миллионов туристов! В этом году латвийская столица номинирована на престижный титул лучшего туристического направления Европы — European Best Destination 2019. В прошлом году Рига вошла в лучшую европейскую пятерку. В этом году на звание лучших претендуют 20 европейских туристических направлений: Рига, Афины, Брюссель, Лондон, Вена, Цавтат, Малага, остров Монте-Изола, Берлин, Флоренция, Будапешт, Брага, Братислава, Париж, Сен-Максим, Мец, Женева, Познань, Котор и Динан.

Голосовать за лучшее туристическое направление Европы можно в Интернете: www.europeanbestdestination.com/european-best-destitions-2019 или vote.ebdest.in. Голосование продлится до 5 февраля.

Наказывают ли домовладельцев, которые не считают нужным убирать снег на тротуаре рядом со своим домом?

Иван НИКОЛАЕВ.

Андрей Козлов: Конечно! Только в течение последней недели административная инспекция и полиция Рижского самоуправления констатировали 143 нарушения, связанные с несвоевременной очисткой тротуаров и крыш. Правила уборки городских территорий и содержании зданий предусматривают административный штраф за несвоевременную уборку тротуаров и очистку крыш зданий от снега и наледи. Максимальный размер штрафа для физических лиц составляет 350 евро, для юридических лиц − 1400 евро.

И еще: если жители пострадали из-за неочищенных тротуаров или крыш, они могут привлечь домовладельцев к гражданско-правовой ответственности. О несчастных случаях следует незамедлительно сообщать муниципальной полиции или административной инспекции. Протоколы, составленные этими органами, могут служить основанием для взыскания компенсации в судебном порядке.

«Рига становится все более привлекательным местом для туристов. Когда-то мы радовались, что к нам в течение года приезжают от миллиона до полутора миллионов туристов, но прошлом году Ригу посетили более трех миллионов туристов! В этом году латвийская столица номинирована на престижный титул лучшего туристического направления Европы — European Best Destination 2019.

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