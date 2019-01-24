Какую помощь в Риге могут получить люди, потерявшие работу

Если вы потеряли работу и долгое время не можете ее найти, самое главное — это искать и получить помощь и поддержку. Обратитесь к социальному работнику Рижской социальной службы (20 сотрудников службы занимаются только безработными клиентами). Там же вас подскажут, куда еще обратиться, чтобы найти подходящую вакансию, как составить CV, мотивационное письмо и подготовиться к собеседованию с потенциальным работодателем.

Ищите помощь в социальной службе

Социальный работник

* выслушает вас и поможет найти решение,

* поможет ориентироваться в системе социальной помощи и законах,

* даст необходимую информацию о других услугах, которые вам доступны и которые помогут улучшить ситуацию.

В Рижской социальной службе вы сможете получить социальную помощь, если оценка ваших доходов покажет, что она вам необходима.

Учтите, что трудоспособные лица, чтобы получить помощь, должны заключить договор со специалистом по социальной работе о выполнении условий взаимного сотрудничества.

Потеря работы меняет привычную жизнь. Что-то заканчивается, но что-то начинается заново. Смена привычного уклада жизни — это еще не конец света. Поэтому специалисты Рижской социальной службы в индивидуальном порядке оценивают ситуацию каждого клиента и разрабатывают соответствующую его нуждам программу поддержки.

С направлением от социального работника вы сможете

* посещать дневные центры, где неработающие люди могут занимать свой досуг полезными занятиями, повышать квалификацию, получить консультацию психолога и социального работника, изучать латышский язык. Также есть возможность учиться навыкам работы с компьютером или заниматься занятиями по интересам: росписью по стеклу, нордической ходьбой, гимнастикой цигун и др.;

* участвовать в оплачиваемых общественных работах — 12 часов в неделю в учреждениях самоуправления и различных негосударственных организациях;

* получать психологические консультации и консультации специалиста по наркомании, советы экспертов, если есть зависимости.

Консультации социального работника и посещение групп поддержки являются конфиденциальными бесплатными услугами!

Если вы человек с ограниченной мобильностью

Подать заявки на программу поддержки занятости в Рижскую социальную службу могут и люди с инвалидностью. Для них департамент благосостояния предлагает новую услугу по содействию занятости. Цель — помочь таким жителям интегрироваться на рынке труда, снизить риск социальной изолированности и содействовать участию в жизни общества.

Поддержку в решении проблемы занятости могут получить люди с нарушениями зрения, слуха и речи, а также с инвалидностью, вызванной внутренними заболеваниями.

Те, кому сложно найти работу, полагаясь только на свои силы, могут обратиться в объединение инвалидов и их друзей Apeirons (тел. 66117292). Объединение открыло центр поддержки занятости под девизом: «Мы поможем найти подходящую работу, повысить свои благосостояние и качество жизни!» Услуга предоставляется инвалидам, проживающим в Риге.

Чтобы получить услугу, людям в первую очередь нужно обратиться по месту жительства в территориальный центр социальной службы и написать заявление на получение услуги поддержки в трудоустройстве. Социальный работник в сотрудничестве с клиентом создаст план социальной реабилитации и выдаст распоряжение о получении услуги.

При получении такой услуги не оцениваются доходы и материальное состояние человека.

Организация Apeirons оценит социальную ситуацию каждого клиента индивидуально и разработает соответствующую программу поддержки, предоставит необходимую информацию, консультации и рекомендации, свяжется с потенциальным работодателем, поможет найти подходящее предложение работы, написать CV и подготовиться к интервью, организует рабочую практику и экскурсию на предприятие, окажет поддержку после трудоустройства.

Обратитесь в Государственную службу занятости

Если сразу нет предложения о работе, становитесь на учет в Государственное агентство занятости (ГАЗ). Подайте заявку на пособие по безработице и используйте время с пользой — примите участие в мероприятиях, предлагаемых ГАЗ безработным и ищущим работу. Информируйте родственников, знакомых, соседей и бывших коллег, что находитесь в поисках работы. Каждый день штудируйте объявления в печатных изданиях и Интернете. Вы можете получать актуальную информацию для безработных и соискателей работы на домашней страничке ГАЗ www.nva.lv.

Вы можете подать заявку на участие в мероприятиях ГАЗ:

* у своего инспектора;

* у карьерного консультанта в Рижском региональном филиале ГАЗ: ул. Езусбазницас, 11 (каб. 118, 407), или по тел.: 67507859, 67541033. А также на ул. Э. Смильгя, 46 (1-й этаж здания Пардаугавской дирекции);

* консультации и проводимые ГАЗ мероприятия являются бесплатными. Больше информации об услугах ГАЗ: www.nva.lv.

Детальную информацию можно получить по бесплатному телефону 80200206. Консультации и мероприятия ГАЗ для клиентов бесплатны!

Найдите поддержку в кризисном центре

Используйте другие ресурсы: сайт департамента благосостояния www.lm.gov.lv/darba meklētājiem; услуги кризисного центра www.skalbes.lv, который оказывает психологическую поддержку в чрезвычайных жизненных ситуациях.

Чтобы узнать больше о социальных услугах и социальной помощи, следует звонить по бесплатному информационному телефону департамента благосостояния 80005055.

Более подробную информацию ищите на сайте департамента благосостояния Рижской думы.

«Подайте заявку на пособие по безработице и используйте время с пользой — примите участие в мероприятиях, предлагаемых ГАЗ безработным и ищущим работу. Информируйте родственников, знакомых, соседей и бывших коллег, что находитесь в поисках работы. Каждый день штудируйте объявления в печатных изданиях и Интернете.

Когда учёба в радость

Для гидов и любителей истории предлагается цикл лекций о Риге и судоходстве Латвии

Лекционно-экскурсионный цикл гидам и тем, кого заинтересует история Риги и судоходства Латвии, будет проходить в Музее истории Риги и мореходства с 26 января по 23 марта по субботам в 10.00. Музей приглашает участников подать заявки до 24 января.

Программа включает 14 тематических лекций-экскурсий, которые разделены на девять уроков. Занятия на латышском языке будут вести историки музея (в приложении ????????? — план занятий и информация о лекторах).

На занятиях лекционного цикла будет возможность ознакомиться и изучить следующие темы, которые представлены в экспозициях музея:

* «История вниз по течению Даугавы» (IX—XII вв.),

* «Древняя Рига» (XII—XIII вв.),

* «Рига в составе Ливонии» (XIII—XVI вв.),

* «Рига во власти Польши и Швеции» (1581-1710 гг.),

* «Рига в составе Российской империи» (1710-1918 гг.),

* «Рига — столица Латвийской Республики» (1918-40 гг.),

* «История латвийского судоходства» (X в. — наши дни),

* Серебряный кабинет (музейная коллекция драгоценных металлов),

* кабинет Марты Алберинги (личность и коллекция предметов искусства),

* «Домский музей в Риге — храм науки и искусства» (история музея, коллекции, уникальные экспонаты),

* «Крестовая галерея Домского собора: история, современность, сокровища, хранимые в ее экспозиции».

По окончании курса лекций участники получат сертификаты, которые дадут возможность проводить экскурсии для туристических групп по экспозициям Музея истории Риги и мореходства; также участники получат справки об общем времени прослушанных лекций.

Всех заинтересованных музей просит подать заявки до 24 января по e—mail: lukasevica@rigamuz.lv, указав свои имя, фамилию, e—mail и номер телефона. Просьба сделать это заблаговременно, так как количество мест ограничено!

Информация для связи: Ингрида Лукашевича (e—mail: lukasevica@rigamuz.lv. Тел.: 67356680, моб. 29129052).

Плата за участие — 70 EUR, посещение отдельных занятий — 10 EUR за каждое. Занятия пройдут в 10.00 по субботам (продолжительность — около двух часов) в Музее истории Риги и мореходства: ул. Паласта, 4. Язык обучения — латышский.

«По окончании курса лекций участники получат сертификаты, которые дадут возможность проводить экскурсии для туристических групп по экспозициям Музея истории Риги и мореходства.

Рукотворная красота

В рижском музее югендстиля проходит выставка фарфоровых работ Инесе Бранте

С 18 января по 24 марта музей «Центр Рижского югендстиля» предлагает посетить выставку фарфоровых работ Инесе Бранте Vij ziedus ap galvu… — о захватывающем взаимодействии эпох и материалов в соединении с хрупким миром фарфора.

Инесе Бранте — участница многих международных выставок и член Союза художников Латвии с 1989 года. Творчеству художницы присущ дух первооткрывателя, поэтому поиск новых форм и технологий является движущей силой в создании работ. На выставку Vij ziedus ap galvu… ее вдохновила вышивка периода модерна, о которой художница говорит следующее: «Меня всегда очаровывало отражение классического искусства в народном искусстве. Яркие выражения стиля модерн хранят в себе многие предметы домашнего обихода, используемые на рубеже XIX-XX веков. Мой источник вдохновения — предметы среды, характерные для моей юности, которые сочетают чувство моды и стиля с простыми жаждущими прекрасного людьми. В амплитуде от Аспазии и Эмиля Дарзиньша до чуланчика для гномов».

Художница призналась, что вышивка как мотив интерпретации росписи фарфора давно занимает ее в аспекте технической реализации.

И ее выставка в музее югендстиля вызвала реальную необходимость использовать различные техники рисования и накладывать рисунок на посуду так, что обычно находится под ним или за ним.????????? «Белое ришелье, синюю или красную цепочку вышивки я старалась интерпретировать так, чтобы своей рукой художника не нарушить присущую красоте наивность». Художница, создавая вышивку на фарфоре, сосредоточена на условном изобразительном искусстве, а название позаимствовано с вышивки на полотенце из поэтических строк Bakhanaale Аспазии.

(Riga.lv.)