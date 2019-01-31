Латышская школа в Москве и её руководитель, которая 30 лет живёт в России

В Москве на Чистых прудах есть место, где можно почувствовать будто вы находитесь в Латвии, — в помещениях посольства уже 24 года работает латышская школа в Москве. Это не классическое учебное заведение с дневниками и звонками. На сегодняшний день школу посещают 44 ученика. «Без Латвии очень трудно жить», — рассказывает руководитель латышской школы в Москве Антра Левова.

Виктория ПУШКЕЛЕ

Наша справка

* Субботняя латышская школа в Москве была открыта в 1994 году.

* Школа находится в помещении латвийского посольства в России, на Чистых прудах, на ул. Чаплыгина, 3.

* В школе около полусотни детей из России учат латышский язык, танцуют, узнают культуру и традиции нашей страны.

* Занятия в школе проводятся два раза в месяц, обучение бесплатное.

* В школе учатся как дети, имеющие корни в Латвии, так и те, кто в нашей стране никогда не был.

Антра Левова живет в России более 30 лет. Родилась в Латвии, в советские годы поехала учиться в Москву, вышла замуж за одногруппника и осталась жить в самой большой стране в мире. Обязанности руководителя латышской школы в Москве Антра выполняет с 2016 года. Сама она живет в Подмосковье, в городе Чехове, где занимается со школьниками в танцевальной студии при гимназии.

— Конечно, русские и латыши немного отличаются. Но самое главное то, что в общении мы всегда находим общий язык. У меня здесь никогда не было никаких проблем. Я просто считаю, что, приезжая в другую страну, ты должен уважать культуру и понимать то, что ты приходишь не в свой дом. То же самое можно отнести и к Латвии; люди, которые приезжают в нашу страну, должны это учитывать, — делится своими мыслями руководитель латышской школы в Москве.

Близость с Ригой

О школе, которая находится в светлых помещениях посольства, Антра рассказывает с большой любовью:

— На Чистых прудах находится один из семи холмов, на которых, согласно легендам, была построена Москва. Здесь все иное: воздух более чистый, небо более синее…

Находясь в этом месте, я чувствую некую близость с Ригой. Возможно, это чувство возникает не у меня одной, потому что как еще объяснить то, что многие латыши живут именно здесь.

— Латышская школа была основана в 1994 году. Эта школа была создана как место, где могут учиться дети дипломатов, или это был своего рода подарок Латвии, недавно восстановившей независимость?

— Однозначно школа была создана не для детей посольства, а для тех, кто интересуется, для латышских семей, которые живут в Москве, и просто для тех, кто любит Латвию и нашу культуру.

На данный момент субботнюю школу посещают 44 ученика. Дети к нам приезжают не только из Москвы, но и из области. В этом году приезжают даже из Обнинска — это соседняя Калужская область. Но нужно понимать: не каждый ребенок, не каждые родители могут тратить столько времени на дорогу. Ведь даже по самой Москве можно на метро целый час ехать. В среднем мы можем принять до 50 детей: у нас небольшое помещение и больше воспитанников здесь просто не поместится.

— Это же не классическая школа со звонками и дневниками?

— Да, это не классическая школа. Здесь также и взрослые могут учиться. Но только те, которые приводят сюда своих детей, потому что эта школа в первую очередь для детей. Если родители желают учиться, мы находим место и время. На сегодняшний день у нас две группы взрослых. Главный вопрос, который мне задают те, кто хочет учиться: «Сколько это стоит?»

Важно отметить, что обучение здесь бесплатное. Кстати, удивительно, но именно в этом году рекордное количество новых желающих изучать латышский язык. Я не знаю, как эту тенденцию объяснить.

От языка до танцев

— Кто эти люди, которые, проживая в России, учат латышский язык?

— Есть семьи, у которых корни в Латвии, но они по каким-то причинам переехали в Россию. Я ведь тоже 30 лет назад уехала из Латвии: училась в Москве, а потом вышла здесь замуж за одногруппника. Еще одна категория — люди, которые имеют здесь бизнес, приезжают на какое-то время и хотят, чтобы их дети не забывали языка, чтобы у них была связь с культурой Латвии. Третья категория — это русские, которые по тем или иным причинам хотят учить латышский. Либо у них есть друзья, либо просто интерес к нашей стране. По возможности мы принимаем всех желающих. Обучение латышскому языку здесь проходит по уровню знаний. Для носителей языка одна программа, для тех, кто понимает, но не пишет, — другая программа. Есть дети, которых мы учим с нуля.

Обучение проходит по субботам два раза в месяц. Учим латышский язык, у нас есть пение, рисование для маленьких детей. Старшие дети учат историю. Еще у нас есть предмет «игры и танцы». Я занимаюсь народным танцем. Через движения можно многому научить — на таких уроках дети не только танцуют, но и изучают латышский язык.

— Эдгар Бондарс, будучи послом Латвии в Узбекистане, во время интервью как-то мне сказал, что на чужбине ему живется хорошо, но очень не хватает латвийского ржаного хлеба…

— Полностью согласна с ним! Мне тоже очень его не хватает. Однако я рада, что у меня есть возможность бывать в Латвии: я ведь работаю в школе, и во время летних каникул у нас длинные отпуска. Когда мои дети были маленькими, мы каждое лето проводили в Латвии.

Без Латвии очень трудно жить. Если я в течение года не побываю на родине, меня начинает невероятно тянуть туда… Честно говоря, чем старше становишься, тем больше это ощущаешь.

У меня в Латвии семья: мама, брат. Родилась я в Алуксне. Когда приезжаю в отпуск, навещаю родных, знакомых, гощу у друзей, которые у меня в Латвии остались.

— У вас не возникало желания переехать назад в Латвию?

— Желание и мысли такие были всегда, если честно. Но если бы все было так легко! У меня здесь дети, муж, хорошая работа, которая приносит удовольствие, дом в Подмосковье. Я думала о переезде. Шутила: мол, умирать поеду в Латвию.

Эти мысли всегда посещают всех латышей, которые живут за рубежом. Если кто-то скажет: «Нет, я не думаю о том, чтобы вернуться», — не верьте ему!

Говоря о латышах, которые живут в Омске и дальше… У нас, московских латышей, намного больше возможностей отвезти раз в год своих детей в Латвию, чем у сибирских латышей: стоит это намного дороже, и там совершенно другая жизнь. Важно понимать, что Москва — это страна в стране, здесь другие финансовые возможности.

«Чем больше знаешь языков, тем лучше!»

— Вы поддерживаете отношения с другими российскими латышами?

— Да. К нам часто приезжают сюда, в Москву. Бывает, что находятся проекты, спонсоры. Понятно, что для сибирских детей поездка в Москву, столицу России, — очень большое событие. Мы всегда принимаем гостей. В прошлом году к нам приезжали гости из Башкирии, я познакомилась с Илоной Саверасе, учителем латышского языка, которая из Валмиеры по рабочей программе переехала в деревню Максим Горький, — очень хорошая девушка. Мы туда тоже приезжали на Дни латышской культуры, давали мастер-классы.

У меня есть такая мечта — собрать вместе всех российских латышей. Может, сделать какой-то лагерь или масштабное мероприятие. Если когда-нибудь это получится, я буду счастлива.

— Я успела заметить, что подобные проекты, и особенно все, что касается диаспор и сохранения культуры вдали от родины, обычно держится на энтузиастах…

— Наверное, так и есть. Может, со стороны кажется, что мы немного не от мира сего. Иногда, бывает, что-то не получается, руки отпускаются… В такой момент я сама себе задаю вопрос: «Ну а кто же, если не я?» И в этот момент понимаю, что по-другому просто не могу. Мне это близко. Я хочу говорить на своем родном языке. Да, в жизни так случилось, что я уехала. Но человек же сам выбирает свой путь.

Некоторые выбирают жить в Латвии и ничего не знать про свою страну. А здесь, в России, есть люди, которые знают гораздо больше о том, что происходит в Латвии, чем часть людей, там живущих.

— Не могу не задать этот вопрос. Мы сейчас находимся в Москве, в латышской школе. Вы живете в России уже 30 лет и не только говорите на латышском, но и учите этому окружающих. В это время в Латвии определенные организации выступают против перехода на латышский язык обучения. Почему так происходит, на ваш взгляд?

— Я не знаю. Все зависит от человека. Я считаю так: чем больше знаешь языков, тем лучше для тебя. Мозг человека развивается, когда он занят. Если человек хочет выучить что-то новое — например, новый язык, от этого ему будет только лучше. Все это зависит от уровня воспитания, от среды, где находится человек, от каких-то других факторов.

Могу рассказать о примере моей семьи. Моя бабушка жила в России, в Псковской области. Вышла замуж за латыша и переехала в Латвию, где выучила латышский, писала на латышском языке. Она понимала, что живет в этой стране, уважала ее. Не было никаких проблем. Я, например, с ней только на латышском и разговаривала, хотя с другими своими родственниками она общалась по-русски.

Что для вас значит Латвия?

Отвечают родители детей, которые учились в латышской школе

Татьяна Варская: Латвия для меня — это не только европейская страна на карте мира. Это моя семья, мой любимый муж, его родители, друзья, знакомые. Это годы, проведенные в Риге и в деревне. В это сложное время мы живем по принципу «Где бы ты ни работал, помни, что дома тебя ждут». Это относится и к моим взрослым сыновьям.

Лилиана Андреева: Мои родственники уехали из Латвии в 1915 году как беженцы во время Первой мировой войны. Я выросла в Москве. Впервые я приехала в Латвию, когда уже была взрослым человеком, — с дочкой и мамой. Мы были в Риге только неделю. Каждый день я открывала для себя что-то новое.

В 1993 году я впервые побывала на Празднике песни и танца. У меня появилась возможность поучаствовать в генеральной репетиции в Межапарке. Эта поездка изменила мою жизнь. Вернувшись в Москву, я понемногу начала изучать основы латышского языка, переписывать и учить тексты песен.

Что для меня значит Латвия? Я москвичка, живу и работаю в Москве. Но Латвия для меня — любимая и дорогая земля, без которой я не могу представить свою жизнь.

Татьяна Апель: Я родилась в Воркуте, однако Латвия для меня всегда была сказочной страной моего детства.

Помню дом моей бабушки, который стоял под огромным старым кленом. Но больше всего удивляло то, что на крыше было гнездо, где жила семья аистов. […]

И море! Балтийское море холодное, особенно зимой, однако оно обладает невероятным притяжением. Оно сильное и честное.

(https://rus.tvnet.lv/6452382/bez-latvii-trudno-zhit-latyshskaya-shkola-v-moskve-i-ee-rukovoditel-kotoraya-30-let-zhivet-v-rossii.)

«У нас, московских латышей, намного больше возможностей отвезти раз в год своих детей в Латвию, чем у сибирских латышей: стоит это намного дороже, и там совершенно другая жизнь. Важно понимать, что Москва — это страна в стране, здесь другие финансовые возможности.

«Некоторые выбирают жить в Латвии и ничего не знать про свою страну. А здесь, в России, есть люди, которые знают гораздо больше о том, что происходит в Латвии, чем часть людей, там живущих.

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