Лунный календарь красоты на февраль

Февраль — хороший месяц для любых косметических процедур, в том числе и сложных, а в 20-е числа месяца удачно делать пластику, уколы красоты, пилинги, татуаж и т. д. Впрочем, в самом конце месяца будьте осторожнее: Венера приближается к негативному аспекту с Ураном, поэтому могут быть неожиданные результаты, особенно если делать операции 28 февраля.

1-2 февраля

Кожа: полезно очищать, делать пилинг, увлажнять, удалять бородавки, делать маникюр и педикюр, позаботиться о стопах.

Косметология: можно делать пластические операции, косметологические процедуры.

Спорт: полезны кардиоупражнения, однако нагрузку на ноги и спину следует уменьшить до минимума или исключить вовсе.

3-4 февраля

Это последние дни лунного месяца. Очень опасный период для важных процедур. Высока вероятность травм.

Кожа: стоит дать себе и своей коже отдохнуть.

Полезно: посетить баню, сауну или бассейн.

Спорт: будет наблюдаться упадок физических сил, который обусловлен приближающимся новолунием. Рекомендуется отказаться от любых физических нагрузок.

5 февраля

Новолуние. 1-й лунный день.

Кожа: стоит ограничиться только питательными и успокаивающими масками.

Косметология: операций и важных процедур лучше не делать.

Спорт: рекомендуется отказаться от больших нагрузок, лучше посетить бассейн.

Полезно: бывать на свежем воздухе, ходить, начинать диету, отказаться от вредных привычек.

6-11 февраля

Молодая луна.

Кожа: очень хороший период для ручного или аппаратного лимфодренажного массажа. Для лица (как и для всего тела) полезны витаминные маски, которые помогут снять отечность и усталость.

Косметология: операций и важных процедур лучше не делать, глубокий пилинг, химическая завивка, химически активная косметика могут нанести вред.

Спорт: наиболее полезны будут упражнения для ягодиц и пресса.

Полезно: больше ходить, делать массаж, заниматься йогой или медитативными практиками.

12 февраля

Опасный 9-й лунный день, поэтому лучше всего дать своему организму и коже отдохнуть.

Любые сложные косметологические процедуры неприемлемы и даже опасны. От спорта также лучше отказаться в этот день.

13-18 февраля

Растущая луна.

Кожа: полезно делать маски, питать кожу, ухаживать за ней.

Косметология: не стоит делать пластические операции, удалять что-либо, очищать кожу. Все косметологические процедуры должны быть направлены на питание и восстановление.

Спорт: можно активно заниматься спортом.

19-20 февраля

Полнолуние.

В эти дни нужно дать организму и коже отдохнуть. Не стоит заниматься спортом. Это опасный период, поэтому на эти дни нельзя планировать важные процедуры. Лучше всего отдыхать, заниматься любимыми делами и дышать свежим воздухом.

21-25 февраля

Убывающая луна.

Кожа: делать питательные маски.

Косметология: удалять бородавки, делать глубокое очищение. Благоприятны пластические операции на груди, животе и лице, уколы красоты, удаление пигментных пятен и веснушек.

Спорт: нагрузки могут быть большими.

Полезно: больше ходить, бывать на свежем воздухе, плавать.

26-27 февраля

Стареющая луна.

Кожа: очищать и увлажнять.

Косметология: благоприятны процедуры по омоложению, пирсинг, перманентный макияж и татуирование.

Полезно: массаж, борьба с целлюлитом.

28 февраля

Стареющая луна.

Кожа: можно очищать и увлажнять.

Косметология: неблагоприятное время для сложных процедур.

Спорт: не рекомендованы сильные нагрузки.

Полезно: маникюр и педикюр, уход за ногтями.

Врезка

Благоприятная луна

Луна будет расти с 5 по 18 февраля. Эти дни хорошо использовать для питательных, укрепляющих процедур, хорошо красить волосы, а также стричься, если вы хотели бы ускорить рост волос. С 1 по 4 и с 19 по 28 февраля — время убывающей луны. Оно больше подходит для различных скрабов, пилингов, очищающих процедур. Лучшие дни для пластических операций: 21, 24, 25 и 27 февраля.