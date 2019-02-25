В залах первого этажа галереи MuseumLV до 2 марта представлена выставка лиепайчанина Вадима Маркевича «Разговор с собой»

Вадим Маркевич работает в стиле гиперреализма. На выставке представлена живопись маслом и пастельные работы — как промежуточный этап большого творческого пути. В процессе создания своих работ Вадим применяет знания о свойствах света и его влиянии на качество изображения. Художника интересуют наука оптики и ее практическое применение в живописи. Согласитесь, необычно…

Одна из любимых тем автора экспозиции «Разговор с собой» — цветы, нарисованные пастелью. Но художник также создает реалистические портреты и декоративные сюрреалистические композиции маслом. То есть эта выставка в полной мере характеризует творческую манеру мастера.

Вот что он рассказал о себе:

— Я рижанин, влюбился, женился и теперь живу в Лиепае. По профессии я реставратор, живописи учился в процессе работы, потом в Англии. У меня есть свои пристрастия в живописи. Малые голландцы — вдохновенный толчок для меня. И, уже повзрослев, захотелось обрести собственное видение. Реалистический язык в живописи я усовершенствовал путем изучения научных работ по оптике.

Когда учился в Петербурге, участвовал в реставрационных работах в Михайловском дворце, других местах. Рисовать по художественным меркам стал довольно поздно — лет в 14. Первая моя «героиня» — сосна.

Я делюсь со зрителем тем, во что влюблен сам. Это выставка моих влюбленностей и привязанностей. Они все красивы. А реалистический язык выбран, чтобы донести зрителям то, во что я влюблен, а зритель составит свое мнение. Я пишу картины, потому что не могу не делать этого.

Я считаю, что цвет — это настроение. Сегодня один, завтра другой, но мне, уставшему, никак не понравится красный. Использую метод знаменитого Александра Иванова, автора великой картины «Явление Христа народу», — клею бумагу на холст. Сейчас начал работать с деревянными панелями, даже на наждачной бумаге рисую.

Технически использую не только академические знания, но физические, такие как длина волны, цветовая гармония, первичный и вторичный тона. Мне стало тесно в академическом знании живописи. Мне помогли серьезные работы по оптике. Изучив их, я понял, как создавать световую гармонию. Так я называю пространство, в которое хочется погрузиться…

— Вадим, с каким чувством, вы надеетесь, люди должны уходить с вашей выставки?

— Мне интересна любая реакция. У меня здесь полярные картины по настроению и ощущению. Я показал свою влюбленность. Мне будет приятно видеть восторг своих зрителей. Рокеры начинают играть, чтобы понравиться девчонкам. Это нормально. У меня то же самое. Надеюсь, зрительская реакция будет чувственной, глубокой, эмоциональной.

Выставки Маркевича проходили в Германии, Англии, России, Финляндии. Предыдущая выставка Вадима Маркевича в Риге проходила в 2005 году. Очень вам советуем познакомиться с его творчеством — вы уйдете с выставки очарованными. Галерея MuseumLV расположена в центре Риги, на ул. А. Пумпура, 2. Рабочее время: вт.-пт. — с 11.00 до 19.00; сб. — с 11.00 до 17.00. Вс., пн. — закрыто.

Людмила АНИСИМОВА.

«Я делюсь со зрителем тем, во что влюблен сам. Это выставка моих влюбленностей и привязанностей. Они все красивы. А реалистический язык выбран, чтобы донести зрителям то, во что я влюблен, а зритель составит свое мнение.