Рижанка: почём сегодня водительские права?

Когда количество моих уроков вождения превысило десять, многоопытные подруги деликатно намекали: «Может, просто не твое?» Ближе к сороковому уроку я сама стала задаваться этим вопросом, но считать выброшенными на ветер уже потраченные деньги и время не было человеческих сил. Пришлось идти до конца…

Елена БОБРИКОВА

Система получения прав нынче такая: проходишь в автошколе теоретический курс (порядка полутора месяцев), потом сдаешь там теоретический экзамен (каждая попытка — в районе 10 евро). После этого сдаешь теорию уже в CSDD (Департамент безопасности дорожного движения).

С момента сдачи теоретического экзамена в течение года ты должен сдать экзамен по вождению. Не уложишься в положенное время — заново проходишь теорию, сдаешь теоретический экзамен — и только потом вождение.

Да, первые десять уроков вождения ты обязан пройти у инструктора автошколы (и заплатить ей за это обязательные 250 евро).

Как найти школу

Первая проблема для новичка — найти подходящую автошколу, поскольку в Риге их в избытке. Большинство моих знакомых права получили давно и посоветовать решительно ничего не могли.

Выловленные свежеиспеченные водители советовали каждый свою школу, мнения в Интернете об одних и тех же заведениях различались с точностью до наоборот.

В итоге я выбрала школу просто в удобном для себя месте, которая проводила занятия в выходные (оказалось, удобно, не надо было сидеть допоздна после работы).

Аудитория разношерстная, от 18 до 60 лет приблизительно (возрастного барьера нет, было бы здоровье). Опытные люди говорят, у каждого возраста свои минусы и свои плюсы. Зрелые ученики входят в курс дела, возможно, дольше, зато осознанно. Молодежь хватает знания на лету, но не всегда успевает их осмыслить.

Учиться было комфортно и интересно. Лишним, на мой взгляд, был разве что курс первой медицинской помощи. Ценой в 30 евро и длиной в два вечера (плюс зачет), он выливался в короткий вывод: главное — запомнить телефон экстренных служб 112.

Учиться или общаться?

Теоретический экзамен я одолела с первого раза, а вот с первым инструктором не сложилось. Точнее, человеческие отношения сложились очень хорошие, именно потому сложно было отказаться от деловых — учиться у этого хорошего человека у меня решительно не получалось.

250 евро (за 10 уроков) были признаны выброшенными на ветер (позже я встретила женщину, которая с моим же успехом проучилась у того же инструктора 50 уроков).

В чем причина такой дурости: во-первых, неудобно рвать деловые отношения, когда человеческие складываются благополучно. Во-вторых — ученик, как правило, ищет причину своих проблем в себе. Иногда ищет слишком долго…

Потом уже из разговоров с братьями и сестрами по учебе я узнала, что отношения с первым инструктором складываются редко. У каждого не складываются по-своему. И это становится понятно уже на первом-втором уроке, поэтому тянуть с «разводом» смысла нет.

Всё дело в инструкторе

С новым инструктором сложилось сразу — на первом же уроке я перестала глохнуть у каждого столба и получила дельной информации больше, чем за предыдущие десять уроков. Да простят меня разного рода феминисты, но учиться вождению машины, я считаю, нужно у мужчины. Моим первым инструктором была женщина. Разная энергетика — в этом дело.

Училась я прилежно, занятий не пропускала и была уверена, что через пару месяцев получу права. Хотя время от времени возникало ощущение, что я езжу и езжу, а на самом деле топчусь на месте. Инструктор говорил, что идет накопление навыков, а это у каждого проходит со своей скоростью.

Иногда я ему верила, иногда подозревала в нехорошем. Читала же о том, что инструкторы при желании найдут способ затянуть процесс. Некоторые знакомые рассказывали о подобном печальном опыте, но я на своих уроках подтверждения этому не находила.

Несколько раз с разными знакомыми пыталась практиковаться на их машинах. Результат был грустный: чуть не угробив дорогой Renault на гололеде, стала бояться садиться за руль без инструктора. А он объяснил: «Не каждый, кто водит машину, умеет этому учить. Что тебе нужно, так это терпение».

Но терпения мне отчаянно не хватало, и я решила пойти на пробный экзамен. Есть такая услуга в CSDD. Платишь примерно 38 евро и как бы сдаешь экзамен, только оценки тебе не ставят.

Этот мой экзамен длился минут 15. Опять же, мне попалась женщина-экзаменатор, и это решило все. Видимо, сработала болезненная историческая память. На нервной почве (другой причины я не нашла) я стала совершать странные и даже опасные ошибки на дороге. По счастью, больше таких испытаний (в виде нежелательных встреч) мне там не выпадало.

Главный тормоз — нервы

Кстати, особого смысла в пробном экзамене нет. Уж если тратить деньги — так сразу на настоящий. А то вдруг сдашь, а результат не засчитают — обидно. А цена практически одинаковая.

Из-за чего народ покупается на репетицию — из-за нервов! Это читать про экзамены легко и просто, а сдавать их больше всего мешают именно нервы. Я сдала в итоге с третьего раза (вписалась даже в первый год обучения), но, как говорится, врагу не пожелаю предэкзаменационных ощущений.

Сверялась с народом, думала, может, я сильно «психическая». Нет, больше или меньше, но боятся почти все. У кого-то «ноги становятся будто ватные и отказываются идти к экзаменационному автомобилю», кто-то есть перестает за несколько дней, кто-то — спать. Кто-то, не вписавшись в первый год, долго не находит в себе сил заново начать все сначала. И ведь какой экзамен — успокоительные принимать нельзя.

Копите деньги!

Насмотревшись и наслушавшись экзаменующихся разных возрастов и полов, вывод я сделала следующий: процесс получения прав (хоть на механике, хоть на автомате) нынче обходится примерно в полторы-две тысячи евро и занимает примерно год.

Вспоминая систему обучения, не могу в ней выделить ничего особо лишнего. Просто все дорого. Теория (с книжками, тестами, экзаменами) обходится в 200-250 евро, те же курсы первой помощи — за 30 евро, один урок вождения (полтора часа) в среднем стоит 25 евро, экзамен — от 38 до 33 (со второй попытки). Медсправка, права ученика и собственно права — это уже как бы мелочи, от 20 до 30 евро за документ.

Где-то CSDD можно понять: оно акционерное общество и зарабатывает тем, что может. А водительские права — это редкая золотая жила, остающаяся в Латвии. Ведь автомобиль уже давно не роскошь, а жизненная необходимость.

Старшеклассники почти массово идут учиться с 17 лет, чтобы в 18 получить права. Поэтому учебный процесс можно улучшать до бесконечности — нет же предела совершенству.

На чём экономить?

Как было в 90-е — об этом выслушано много: сели вчетвером в машину с инструктором, по очереди проехали по набережной по километру — и экзамен сдан! Но и довольно серьезные знания добирать, говорят, приходилось самим после.

Как теперь. Экзамен состоит из двух частей. Сначала сдаешь фигуры на площадке. Если их не сдаешь, к вождению тебя не допускают и денег не возвращают. Записываешься заново на экзамен.

А что такое площадка? Это тоже деньги: 25 евро инструктору за урок плюс порядка трех евро за тренировочную площадку. Фигур всего пять, две из них на экзамене выбирает компьютер. Порядка 10 уроков на их изучение придется потратить.

Все как будто простые, но споткнуться можно на любой. Я, например, паркуясь задним ходом, не заметила другого экзаменующегося. Наехать не наехала, но была признана виноватой и отправлена доучиваться.

Без обид

На кого сложно обижаться, так это на экзаменаторов. Говорят на двух языках, предельно корректны (эмоциональные контакты с учениками исключаются, в машинах видеокамеры).

Сказать, чтобы заваливали на экзамене, никак не могу. Сама система испытания устроена так, что тебя в течение часа как бы кругами водят по городу, прощупывая пробелы в твоих знаниях. Чудом проскочишь один раз — на второй все равно все откроется. Поэтому есть надежда, что ошибок, допущенных на экзамене, в жизни, скорей всего, не случится. Просто такое не забывается.

С одной стороны, вся эта система обретения прав кажется чрезмерно дорогой и громоздкой. Мало кто, начиная учебу, знает, сколько ему придется пройти. Почти все уверены, что обойдутся десятью обязательными уроками вождения, и потом серьезно разбираются со своим самолюбием и не оправдавшимися ожиданиями скорых успехов.

С другой стороны, в сравнении с 90-ми количество машин у нас увеличилось в разы. И тогда два года начинающий водитель (с правами) еще официально считался новичком и был обязан ездить с учебной буквой на стекле.

Теперь буква водителю с правами категорически запрещается. Получил права — значит, полноценный специалист и, выезжая в белый свет, должен быть на равных с опытными водителями. Хотя по факту те же два года в такси, например, новичок работать не может. То есть не совсем справедливо.

А чисто морально начинать ездить самому непросто — кто водит машину, вспомните себя в начале большой дороги. Поэтому, когда я теперь слышу фразу «понакупили прав разные блондинки», тяжело вздыхаю.

Меня, не скрою, тоже посещала крамольная мысль. Я даже интересовалась у знающих людей, можно ли сегодня купить права. Сказали: «Купить все можно, но дешевле выйдет самому научиться».

(press.lv.)

«Это читать про экзамены легко и просто, а сдавать их больше всего мешают именно нервы. Я сдала в итоге с третьего раза (вписалась даже в первый год обучения), но, как говорится, врагу не пожелаю предэкзаменационных ощущений.

«Насмотревшись и наслушавшись экзаменующихся разных возрастов и полов, вывод я сделала следующий: процесс получения прав (хоть на механике, хоть на автомате) нынче обходится примерно в полторы-две тысячи евро и занимает примерно год.