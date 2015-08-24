1 Ответов к «Чтобы продавать через Etsy.com, надо работать день и ночь»

«Я не жду первых продаж раньше чем через полгода — говорит Алла П., рижанка, создавшая свой магазин на мировой бирже продажи рукоделия Etsy.com. — Опыт моих знакомых показывает, что раньше этого срока продавать не удаётся никому. Просто чтобы разобраться во всех нюансах этой платформы, мне потребовалось около трёх месяцев».

Алла латвийский дизайнер, много лет проработала в дизайнерском бюро, а в какой-то момент решила, что ей наскучила работа в офисе. С детства она собирала ангелов — керамических, стеклянных, тряпичных, — собрала огромную коллекцию. А в какой-то момент решила, что пора создать своего уникального ангела. Придумала идею: внешний вид, материал, формы. Изготовила, и неожиданно для неё ангелы стали пользоваться спросом — сначала у друзей и знакомых, потом в сувенирных магазинчиках в Старой Риге. Люди с удовольствием покупали фигурки к Рождеству, к рождению детей, а кто-то просто в свою личную коллекцию. А потом Алла подумала: почему бы не попробовать выйти на международный уровень? Лучшей платформой для этого является Etsy.com, считает она.

— Хотя в Латвии тоже есть свои биржи — например, www.meistardarbs.lv. Но мой опыт показывает, что продавать там что-то нереально. Вроде бы и идея правильная, и товары там хорошие выставлены, но вот не покупают латыши у латышей, и всё тут. А если кто-то и покупает, то не через Интернет, а на ярмарках. Другое дело — всемирная биржа Etsy.com, где собраны миллионы handmade по всему миру. Там совершенно другой размах, хотя опыт показывает, что, например, американцы чаще всего покупают товары из Америки из-за более дешёвой доставки товара. А вот европейцы покупают отовсюду.

Об этой платформе Алле рассказала её подруга, которая тоже занимается рукоделием. Причём у этой подруги был совершенно неудачный опыт работы с Etsy.com. За три года она не продала ничего. «Но подруга сама же признавала, что ничего не делала для того, чтобы продвигать свой товар внутри биржи, — говорит Алла. — Мне же было интересно разобраться, как это работает».

Оказалось, что Etsy.com — это огромная система, в которой главная задача продавца — продвинуть свой товар вверх списка. Но вначале о самом товаре. Нет смысла выходить на Etsy.com, если вы, скажем, вяжете самые обычные шапочки или носочки. Или делаете обычные деревянные разделочные доски. Товар должен быть уникальный. Покупатель при виде вашего товара должен воскликнуть: «Ничего себе, красота какая!» Иначе продвигай — не продвигай, смысла в этом не будет никакого.

«Главное — придумать оригинальную идею, — считает Алла. — Материал, форма, дизайн — неважно! Например, одна девушка из Америки придумала керамические книжные закладки в форме торчащих ножек. Именно с помощью Etsy.com она получила невероятную популярность, её товар пользуется большим спросом. И я думаю, что вот ей уже ничего особенно не надо делать, чтобы продвинуть свой товар вверх, — о нём и так все уже знают. Кстати, тут же появились плагиаторы, которые эту идею содрали. Но с этим ничего не поделать, разве что запатентовать свою работу».

После того как товар есть, надо подумать над ассортиментом и качественными фото товара. Нет смысла выставлять одно-два наименования. Чем шире ассортимент, тем лучше: так твою личную страницу (так называемый магазин) чаще просматривают — и значит, она становится более популярной. «Но нужно считаться с тем, что за каждое выставление товара нужно платить по 20 центов, — говорит Алла. — Ещё одна плата — комиссия после продажи товара: 3,5 процента. И больше никаких расходов». Что касается фото, то это очень и очень важный момент. Фото должны быть качественными, чтобы покупатель мог получить полное представление об изделии, рассмотреть его с разных сторон. Хороший товар с плохими фотографиями продать невозможно.

Творческий этап позади, впереди — реклама и продажи. Здесь потребуется полная самоотдача, потому что продать своё изделие среди миллионов конкурентов задача сложнейшая.

«Представьте, что на Etsy.com заходит покупатель и делает запрос «вязаная шапочка для девочки». В результате ему будут предложены сотни магазинов с такими шапочками по всему миру. Покупатель посмотрит в лучшем случае первые 20-30 и никогда не доберётся до 125-го магазина в списке, который может быть ваш. То есть главное — подняться в рейтинге до первой двадцатки магазинов твоей категории. Для этого потребуется огромный труд, практически день и ночь в течение первых 6-12 месяцев. Конечно, есть и платные консультанты, которые за деньги предлагают поднять твой магазин в рейтинге, и платная реклама, но я этим не пользуюсь.

Я стараюсь понять, как правильно создать теги (ключевые слова, по которым покупатели ищут товары в поисковых системах), чтобы мой товар появлялся в результатах как можно больших запросов покупателей. Я активно осваиваю социальные сети, через которые люди также могут попадать на Etsy.com. Я общаюсь на форумах, где много ценных советов по продвижению своего магазина. Сейчас я ещё только осваиваю Etsy.com и не жду быстрого результата. Одна моя знакомая, которая уже продаёт свои изделия на этой бирже, ждала первых продаж около полугода, и всё это время только и занималась продвижением своей площадки».

И ещё очень важный момент — общение с покупателями. Как говорит Алла, они постоянно спрашивают что-то о товаре и продавец просто обязан быть вежливым. Плохая слава о продавцах или о некачественном товаре распространяется очень быстро. К тому же покупатели могут оставлять отзывы о вашем магазине, подкорректировать которые вы никак не можете. Написали о вас плохо — кто будет связываться с таким торговцем?

Напоследок интересуемся, много ли на Etsy.com латвийских рукодельниц. Алла говорит, что очень много, но кроме handmade наши люди любят продавать винтаж советского периода (на бирже можно торговать и старинными вещами, и handmade). Литовцев тоже много, они торгуют в основном изделиями изо льна. А россияне чаще всего продают украшения собственного изготовления.

Ольга КНЯЗЕВА.

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