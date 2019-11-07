Гастроли соседей

ЦЕНА УСПЕХА МАДАМ РУБИНШТЕЙН

Что стояло за миллионами знаменитой бизнес-леди Америки и что скрывала эта удивительная дама?

Не пропустите спектакль Русского драматического театра Литвы «Мадам Рубинштейн» — о первой в мире женщине, заработавшей состояние самостоятельно…

ВНИМАНИЕ! 14 ноября на сцене рижского Дома Москвы можно будет окунуться (посмеяться и поплакать) в мир легендарной львицы косметического бизнеса Хелены Рубинштейн, когда-то бедной девочки Хаи из польского Кракова…

Спектакль не пересказ биографии известной дамы, однако создан по реальным событиям, по пьесе австралийского драматурга Джона Мисто и касается 1954-65 годов — собственно, последнего десятилетия жизни этой фантастической дамы. Хелена Рубинштейн была работоспособна, прижимиста, упряма, чертовски оборотлива. В пожилом возрасте она нашла близкого друга, во многом такого же, как и она сама, — ирландца Патрика. Мадам прогнала от себя всех, даже своих детей, ее жизни сопутствовали разные приключения.

Джон Мисто написал пьесу о королеве косметики середины XX века Хелене Рубинштейн и ее вечной сопернице Элизабет Арден. Эти дамы не просто создали две империи красоты — они создали прежде всего самих себя — заново, с чистого листа.

Одним из мужей Хелены был журналист, другим грузинский князь, ее портреты писали самые знаменитые художники того времени: Пикассо и Дали. Однако… прекрасная владычица косметической империи употребляла успокоительные снадобья, даже пыталась наложить на себя руки. Естественно, что в ее жизни присутствовали и суета, и любовь к саморекламе, и транжирство…

— Спектакль должен поставить публику перед вопросом: чего это стоит — быть всемогущим и гениальным, влиятельным, во всем преуспеть? — говорит режиссер Раймундас Банионис в интервью, которое опубликовано на портале www.rusudrama.lt. — Цена этого очень велика: приходится отречься от всего: от личного счастья, личной жизни, простого семейного уюта, так как не можешь позволить себе быть добрым, участливым, сочувствующим. Хелена Рубинштейн — это женщина, которая решила стать чем-то большим, чем простая домохозяйка или прислуга… А если говорить опять о пьесе, то она чрезвычайно выразительна и очень достоверна. Еще не знаю, как нам удастся, но стремимся очень точно отобразить судьбы двух ярых конкуренток. Это женщины, которые пожертвовали всем ради работы. Им пришлось самостоятельно существовать, творить и молниеносно вертеться в мире капитализма, где бытуют зверские страсти, где нет места ни вежливости, ни сочувствию, ни поддержке. Женщинам, дабы удержаться в таком мире, приходится быть изощренными, увертливыми, сильными, не считаясь ни с чем, а на детей и близких им просто не остается времени.

Спектакль очень яркий и однозначно очень талантливый. Режиссер — Раймундас Банионис (сын легендарного актера Донатаса Баниониса), автор сценографии спектакля — художник Сергеюс Боцулло, художница по костюмам — Дайва Петрулите, музыку к спектаклю создал композитор Фаустас Латенас.

Главную роль Хелены Рубинштейн исполняет Инга Машкарина, ее конкурентку Элизабет Арден играет Александра Метальникова, в роль ассистента Хелены Патрика О’Хиггинса — Валентин Круликовский.

Билеты можно купить в кассах Дома Москвы, а также _____________.

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ЗАГАДОЧНАЯ И ВЕЛИКАЯ РУБИНШТЕЙН

Первые три читателя газеты, кто первым пришлет на адрес редакции письмо с правильными ответами на наши вопросы, получит приз: два билета на спектакль «Хелена Рубинштейн» от редакции «СУББОТЫ». Итак…

* Приведите высказывание, которое прославило Хелену Рубинштейн в веках.

* Назовите вид услуг, которого до мадам в мире не существовало.

* Каково было домашнее прозвище Хелены Рубинштейн?

* Какими изобретениями Хелена Рубинштейн потрясла мир?

* На что миллионерша не жалела денег?

Ждем правильных ответов по адресу: ____________________________. Успехов!