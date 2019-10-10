Хочется и колется попробовать инъекции красоты? Тогда этот гид создан для вас: читайте о различных методиках и решайте, на какие стоит отважиться (и стоит ли).

Виды инъекций

* Биоревитализация

Длительность: 60 минут.

Курс: три-пять процедур.

Что?

Внутрикожно вводится нестабилизированная гиалуроновая кислота, которая восполняет запасы влаги, усиливает выработку коллагена и эластина. Бытует миф: чем больше концентрация вещества, тем лучше результат. Но если у вас тонкая кожа, это перенасытит ее водой, могут появиться отеки и растяжение тканей. Поэтому лучше всего пройти полный курс, но с менее сильным средством.

Как?

Специалист на 20 минут наносит обезболивающий крем и накладывает прозрачную пленку, чтобы он лучше подействовал. Потом по всему лицу делается множество уколов короткой иглой. От них останутся небольшие, но заметные бугорки (папулы), которые исчезнут только через пару дней, так что с работы все же придется отпроситься.

Для кого?

О таком виде увлажнения стоит задуматься девушкам 30+. Помимо того что кожа насытится влагой, мелкие морщинки исчезнут, глубокие станут менее выраженными, постакне сгладится, а овал лица будет четче.

Как часто?

Раз в две недели, а повторить курс можно уже через полгода.

* Мезотерапия

Длительность: 60 минут.

Курс: 4-10 процедур.

Что?

Мезотерапия — незаменимая вещь в борьбе с куперозом, угревой сыпью и постакне, гиперпигментацией и потерей упругости. Внутрь кожи доставляется насыщенный коктейль из аминокислот, микроэлементов и витаминов с невысоким содержанием гиалуроновой кислоты. Смесь подбирается индивидуально.

Как?

После местного обезболивания специалист выполнит 100-200 проколов короткой иглой на расстоянии до 5 мм друг от друга. Покраснения пройдут в течение одного-двух часов, а папулы полностью исчезнут через полдня.

Для кого?

Идеальный возраст для процедуры — 30-40 лет. Но иногда при сильной угревой сыпи инъекции назначают даже подросткам.

Как часто?

Делать мезотерапию стоит дважды в год. Полный курс состоит из минимум четырех сеансов. Результат вы увидите после первых двух, остальные будут давать накопительный эффект.

* Ботулинотерапия

Длительность: 30 минут.

Курс: одна процедура.

Что?

Задача этого метода — на несколько месяцев снять напряжение мышц, из-за которого появляются морщины. Учтите: если причина складок не гиперактивная мимика, а, например, сухость кожи, тут ботокс вам не помощник.

Как?

После обезболивания специалист будет делать уколы прямо в мышцу. Зоны атаки: лоб, межбровье, гусиные лапки.

Не бойтесь, если вместо известного ботокса предложат использовать диспорт или ксеомин, — они работают так же. После терапии следов на лице не останется. Но есть ограничения: первые 7-10 дней нельзя посещать баню и сауну, проводить физиопроцедуры и употреблять алкоголь.

Для кого?

Знакомство с ботулинотерапией можно начинать, как только вы стали замечать легкие заломы на лбу и между бровей. Верхней возрастной планки нет.

Как часто?

Начальный результат можно увидеть на 2-7-й день, итоговый — на 10-14-й день (правда, иногда на этом этапе требуется докоррекция). В среднем действие препарата ослабевает через четыре-шесть месяцев.

* Контурная пластика

Длительность: 40-60 минут.

Курс: одна процедура.

Что?

Смысл метода — восполнить дефицит объема тканей за счет препарата-филлера. Для разных зон выбирается свой:

• для губ нужен с мягкой текстурой, который сможет не только увеличить их, но и убрать асимметрию и приподнять уголки рта;

• носогубные складки, уже сформировавшиеся морщины между бровей, на лбу и под нижней губой заполняют пластичными продуктами со стабилизированной гиалуроновой кислотой;

• для скул и подбородка требуются объемные филлеры, зачастую в их названии есть слово «volume».

Как?

После демакияжа и обезболивания врач должен осмотреть интересующую область и определиться с количеством уколов. При контурной пластике губ разметку лица не делают, но в случае со скулами и подбородком этот этап пропускать нельзя. «Разлиновка» нужна, чтобы увидеть, насколько гармонично будут выглядеть новые черты, и не переборщить с препаратом.

Для кого?

Метод подойдет тем, кто хочет добавить некоторым зонам объема, разгладить морщины и складки и сделать лицо более гармоничным. Прибегать к помощи филлеров можно с 25 лет и до бесконечности.

Как часто?

Эффект держится от полугода до года, в зависимости от особенностей организма. Но если в это время возникнет желание еще что-то улучшить и поправить, нет проблем.

Самые известные препараты-филлеры: Restylane, Juvederm, Teosyal, Belotero.

* * *

Что ещё нужно знать?

1. Выбирайте врача

Когда дело доходит до инъекций, руководствоваться нужно не столько возрастом, сколько состоянием кожи и вашими запросами. У каждой женщины свои представления о прекрасном, генетика, образ жизни. И только квалифицированный специалист сможет подобрать тип процедур и их объем. Решать такие вопросы самостоятельно и идти к «домашним» специалистам ни в коем случае не стоит!

2. Действуйте на опережение

Нет единого мнения, когда делать уколы ботокса: до или после появления морщин. Из-за активной мимики заломы на коже становятся все более заметными, а вам нет и 30? Как вариант можно отправиться на процедуру ради профилактики — возможно, всего одной хватит, чтобы отвыкнуть морщить лоб.

3. Обезопасьте себя

Не стесняйтесь задавать вопросы и просить документы в клинике. В правильном месте к этому отнесутся более чем спокойно. Алгоритм действий при первом посещении должен быть такой:

• Узнайте, есть ли у учреждения лицензия на работу в области эстетической медицины.

• Попросите косметолога предъявить диплом врача. Инъекции может делать только специалист с высшим медицинским образованием, а не медсестра или фельдшер.

• Запишите название препарата и номер партии после процедуры. Вообще, эти данные должны заноситься в карту пациента, но вдруг возникнут проблемы или в следующий раз вы отправитесь в другое место?

• Обратите внимание: настоящий профессионал не будет гнаться за прибылью. Он соглашается на все ваши желания, выполняет любые капризы, когда все вокруг говорят, что уже достаточно? Это веская причина задуматься о смене клиники. Любые «исправления» не должны бросаться в глаза каждому встречному.

4. Приготовьтесь к последствиям

Если после уколов у вас появились небольшие синячки, покраснения, отечность, не пугайтесь. Они пройдут в течение недели. А чтобы побочных эффектов было меньше, следуйте правилам:

• приходите на процедуру здоровой, без недомоганий,

• не делайте инъекции за несколько дней и во время менструации,

• за две недели до сеанса прекратите прием аспирина и других нестероидных противовоспалительных препаратов.

5. Будьте честны

У всех инъекционных методик есть противопоказания:

• беременность,

• хронические заболевания и инфекции,

• серьезные проблемы с кожей,

• индивидуальная непереносимость и повышенная чувствительность к компонентам препаратов. Поэтому на консультации со специалистом будьте откровенны, ведь за результат отвечает не только врач, но и вы.

Когда дело доходит до инъекций, руководствоваться нужно не столько возрастом, сколько состоянием кожи и вашими запросами. У каждой женщины свои представления о прекрасном, генетика, образ жизни. И только квалифицированный специалист сможет подобрать тип процедур и их объем.

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