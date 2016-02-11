2 Ответов к Сошла ли Ангела Меркель с ума?

Нет, у неё просто выбор из решений один хуже другого

Андрей МАМЫКИН, депутат Европейского парламента.

Почему Европа сошла с ума и допускает такое количество беженцев? Сколько беженцев завезут в Латвию? Что будет дальше? Эти и другие вопросы очень волнуют латвийцев. Я нахожусь в гуще событий и попытаюсь ответить на эти вопросы.

Почему Европа не поставит надежный пограничный контроль и не остановит поток беженцев?

Причин несколько. Во-первых, юридическая.

Европейские страны полностью ратифицировали все протоколы Женевской конвенции 1951 года о статусе беженца. Договор о Европейском союзе — основополагающий документ, который устанавливает основные ценности Европейского союза: человеческое достоинство, уважение прав человека, демократия, равенство перед законом, в том числе и право на защиту от преследования. Хартия фундаментальных прав Европейского союза предусматривает право на убежище. Иными словами, европейцы во всех внутренних и международных юридических документах взяли на себя повышенные обязательства и теперь должны их выполнять.

Во-вторых, моральная причина.

Поначалу пограничники пытались разворачивать лодки с беженцами. Но многие лодки были настолько утлыми, что люди обратно не доплывали и тонули. Только по официальным данным агентства ООН по делам беженцев за прошлый год в Средиземном море утонуло 3,625 человека, в том числе и много маленьких детей. Поворотным пунктом в европейском общественном мнении стали фотографии утонувшего мальчика, тело которого было вынесено из моря на пляж. После этого общественное мнение, на Западе особенно, начало меняться, и от властей потребовали не допустить гибель людей и не отправлять их обратно.

В-третьих, административная.

У Европы нет общей службы охраны границ. Это не компетенция Европейского союза. Все зависит от того, как хорошо со своей функцией справляются пограничные службы стран ЕС. Они явно провалились. У Греции сотни островов, куда приплывают сирийские беженцы из Турции. Греческим пограничникам могли бы помочь турецкие коллеги, но они по многим причинам не заинтересованы и практически ничего не делают, чтобы задержать отплывающих. Мало того, существуют подозрения, что они им еще и помогают.

В-четвертых, международная.

Заплывших в воды Европы людей некуда выдворить. Например, Турция не дает беженцам из Сирии статус беженца, а только временное разрешение находиться на своей территории. Кроме того, Турция не ратифицировала протокол Женевской конвенции, и между ЕС и Турцией нет отдельных соглашений, что она обязуется забирать граждан третьих стран, пусть даже приплывших с ее территории. А в Сирию по понятным причинам выдворить этих людей нет возможности. Такая же ситуация и с некоторыми африканскими странами.

Пятая, дипломатическая причина.

Если ЕС вопреки своим внутренним и международным обязательствам отказывается принимать беженцев, тогда обрушивается вся внешняя политика ЕС. Она во многом отталкивается от того, что другие страны поступают не морально, не соблюдают права человека и международное право. Моральное право критиковать у Европы существует, поэтому она принципиально придерживается этих норм. Теперь, как только Европа раскроет рот, ее сразу ткнут в свои же поступки со словами: «а на себя посмотрите!».

Почему Ангела Меркель сказала беженцам «добро пожаловать»?

Примерно год назад произошел один характерный эпизод. На одном мероприятии к Меркель обратилась маленькая девочка со словами: «Фрау Меркель, почему мне и моим родителям не дают жить в Германии?». Меркель по прицелом камер терпеливо объясняла девочке, что Германия не может всех принять, она не резиновая. Это было менее года назад. Что изменилось?

Какие варианты были у Меркель? Вариант первый — не пускать беженцев в ЕС вообще. По причинам, изложенным в первой части, это не представлялось возможным. Кроме того, Германия не контролирует греческих и итальянских пограничников. В одиночку перекрыть поток беженцев она не может.

Вариант второй — перекрыть свои границы и не пустить беженцев, которые уже находятся на территории ЕС, в Германию. Свободное перемещение внутри ЕС — несомненное достижение объединенной Европы. Шенгенские соглашения предусматривают возобновление контроля на границах только в исключительных обстоятельствах и на короткое время. Но ведь через полгода они все равно въедут в Германию. Выходит, что надо закрыть границы навсегда. Вот именно так и выглядит смерть Шенгена.

А еще это означает, что Греция, Италия и Венгрия должны принять и интегрировать пару миллионов застрявших у них беженцев. Это был бы кидок со стороны Германии, который ей не простили бы никогда. Меркель не смогла взять на себя ответственность за гибель проекта ЕС, который с такими мучениями создавали в течение 60 лет. Кроме того, первая, кто от этого пострадает, будет Германия.

Третий вариант — пустить беженцев на свою территорию. Если признать, что это было сделано вынужденно, то все вокруг будут кричать, что Меркель — слабак! Поэтому надо было попытаться сохранить лицо и сделать вид, что это сделано из гуманных (помощь ближнему) и демографических (европейское население стареет, нужно больше молодых людей) соображений. Так что вариантов у Меркель было мало и ни один из них хорошим не назовешь. Поэтому Ангела Меркель, растянув рот в вынужденной улыбке, сказала: «Добро пожаловать, беженцы!»

Почему старая система не работает?

Установившийся хаос — типичный пример для стран ЕС, когда они о чем-то не могут договориться, а просто заметают проблему под ковер. Потом ожидаемо наступает кризис. Дублинские соглашения, которые регулируют политики беженцев в ЕС — яркий пример плохого компромисса. Плохого, потому что общей политики в области миграции они не устанавливают.

Суть нынешних Дублинских соглашений в том, что жертвой назначается страна, в которую первую беженцы прибывают. Она должна их зарегистрировать, принять от них заявление на статус беженца, рассмотреть его и в случае позитивного решения оставить у себя, а в случае отказа выдворить. Если беженец захочет перебраться в другую страну ЕС, то его могут вернуть обратно в первую страну ЕС, в которую он прибыл.

Представим, что на месте Италии и Греции находится Латвия. Сюда прибыло полмиллиона беженцев. По существующим соглашениям нет никакой солидарной поддержки. Мы — крайние. Большинство из этих людей мы выдворить не можем, их действительно никто не возьмет. При этом другие страны ЕС выражают солидарность на словах и жмут вашу мужественную руку и уходят закрывать границу с Латвией. Теперь зафиксируем наши ощущения. Только без мата!

Что будет дальше?

Справедливой и упорядоченной эту систему явно не назовешь. Поэтому Европейская комиссия в феврале-марте выйдет с предложениями ее поменять.

Порядок и солидарность — ключевые слова этой реформы. Первая задача — уменьшить и упорядочить поток беженцев. Вторая — распределить нагрузку равномерно среди стран ЕС.

Вот основные предложения:

Будет создана общеевропейская пограничная служба. Их будут бросать в самые горячие точки, где происходит наибольший приток нелегальных иммигрантов. Также увеличено количество специальных пунктов, где беженцы будут зарегистрированы и предварительно проверены на предмет безопасности. Будет существенно усилена борьба с контрабандистами, которые перевозят беженцев.

Заключено соглашение с Турцией и африканскими странами. Турция получает три миллиарда евро и возобновляются переговоры с ЕС по установлению безвизового режима. За это Турция обязуется улучшить охрану своих границ, улучшить условия проживания и занятости среди беженцев, принять закон присвоении статуса беженцев (сейчас эти люди имеют только временное разрешение пребывать на территории Турции). Иными словами, цель — придержать беженцев на турецкой территории. Африканские страны получат на эти же цели от ЕС 1,8 миллиарда евро.

С другими странами будет предлагаться заключение договоров о реадмиссии, то есть они в обмен на помощь ЕС берут на себя обязательства принимать обратно своих жителей, которые нелегально проникли на территорию Евросоюза. Если такие договоры уже есть, то настаивать на их исполнении.

Будет принят список безопасных стран. Для начала в него будут включены пять Балканских стран и Турция. Это нужно, чтобы нелегалов из этих стран выдворять по ускоренной процедуре.

Будут введены гуманитарные визы, которые позволят потенциальным соискателям приезжать в ЕС легально и подавать заявление на получение статуса беженца.

Будет предложен новый постоянный механизм распределения беженцев среди стран ЕС. Он должен начать работать автоматически при наступлении определенных чрезвычайных обстоятельств, например, большого притока ищущих убежища граждан третьих стран в какое-то государство Евросоюза.

Комиссия предложит механизм распределения и для желающих получить статус беженца вне ЕС. Например, появится возможность обратиться в специально организованные пункты или представительства в странах, где эти люди находятся, а потом их будут приглашать в конкретную страну ЕС тоже согласно квотам.

Все эти и ряд других предложений будут предложены Европейской комиссией. Часть из них в феврале, другая — в середине марта.

В каком виде этот пакет будет принят, зависит от позиций руководителей государств и от того, каково будет общественное мнение на момент принятия этих предложений. Например, будет ли европейское общество очередной раз шокировано и тронуто новыми фотографиями погибших детей из семей беженцев или разозлено новыми событиями подобно Кельнским.

В одном сходятся все: так, как сейчас, продолжаться не может. Европейский страус должен, наконец, выдернуть все 28 голов из песка, потому что сомнений, что перья на его заду горят — уже нет.