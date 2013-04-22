3 Ответов к Работа за границей: в Европу с русским языком

Европейским компаниям постоянно требуются сотрудники, владеющие русским языком. Пока Европа вязнет в трясине долгов и безработицы, для многих европейских компаний спасительной соломинкой становятся выход на российские рынки и инвестирование в российскую экономику.

А для этого, естественно, требуются сотрудники, способные эффективно работать с российскими партнёрами. То есть говорить по-русски, понимать русский менталитет, знать российские законы и бизнес-среду.

Тем временем сами россияне буквально валом валят в такие страны, как Финляндия и Чехия, где их ждут возможности сравнительно недорого открыть бизнес или купить недвижимость и получить вид на жительство. Едут в Европу и российские туристы. Одним словом, поводов для найма сотрудников, говорящих по-русски, у европейских работодателей немало.

Кого ищут? Ищут русскоговорящих административных сотрудников, аккаунт-менеджеров и менеджеров по продажам, IT-специалистов и инженеров, бухгалтеров со знанием русского языка и российской налоговой системы. Операторов call-центров, экономистов, специалистов в области банковских услуг.

Местные «русские» фирмы, то есть фирмы, организованные самими эмигрантами, нередко набирают сотрудников в сфере туризма, секретарей, менеджеров по продажам. Но работа в таких компаниях оплачивается обычно невысоко. Вдобавок есть ещё огромное количество русских семей переселенцев, которым постоянно требуются няни и гувернантки, способные говорить с их детьми на родном языке. Но требования к няням достаточно высокие: обычно требуется знание как минимум одного иностранного языка (а как иначе отвести детей в детсад, объясниться с врачом и т. д.?), водительские права, педагогическое, медицинское или психологическое образование и опыт работы.

При оплаченном проживании в семье зарплата составляет в среднем от 400 до 1000 евро в месяц в зависимости от страны и обязанностей. Многие работодатели стремятся навесить на своих нянь ещё и обязанности домработницы.

С чего нужно начинать?

Перед тем как начинать поиски работы в Европе, стоит подготовиться и почитать все доступные материалы на эту тему.

Существует множество подводных камней и тонкостей. Стоит помнить, что всё больше рекрутинговых агентств используют специальные компьютерные программы для отбора (скрининга) резюме. И если вы не укажете в своём резюме важные ключевые слова, то его просто не заметят и даже не прочитают. Поэтому в резюме нужно включать ключевые слова из объявления о вакансии.

Правда, вы не можете быть на сто процентов уверены, по каким словам будут фильтровать резюме. Например, в качестве одного из параметров может использоваться расстояние от вашего места проживания до места работы (если для работодателя это важно). И так далее.

В качестве примера, до чего доводит излишняя автоматизация отбора заявок, можно привести реальный случай, когда специалист по HR (управлению персоналом) подал своё резюме от чужого имени в свою собственную компанию… и не прошёл первичный скрининг.

Также важно знать, что в странах Европы распространён наём сотрудников через кадровые агентства, предоставляющие услуги аутсорсинга (то есть организация-заказчик привлекает внешние фирмы для поиска персонала). Иными словами, вы подписываете договор не с компанией, а с агентством. Такие агентства могут также называться агентствами временного найма, временной работы и т. п.

Агентство платит за работника налоги, общается с профсоюзами — в общем, делает всю административную работу за работодателя. Зачастую таких работников набирают на короткий срок — один-три месяца — для выполнения каких-либо сезонных работ или, к примеру, на время, когда постоянная сотрудница ушла в декрет. С работой на подобные агентства связано множество моментов, достаточно неприятных для работника: например, контракт может быть расторгнут без предупреждения и без выходного пособия, вы не получите различных социальных пособий и можете получать более низкую зарплату (но не ниже принятой в стране минимальной ставки).

Есть ещё огромное множество других деталей, которые полезно знать заранее. Например, в Бельгии работодатели получают налоговые льготы за наём долгосрочных безработных. Поэтому тем, кто только что потерял работу, сложно вернуться на рынок труда — за них-то льгот не дадут. А в Италии, если вы больны и не вышли на работу, работодатель может заказать визит врача к вам домой, чтобы проверить, действительно ли ваше состояние не позволяет работать.

Об этом и о многом другом — средних зарплатах, востребованных профессиях, предстоящих ярмарках вакансий — вы можете прочитать на Evrokatalog.eu.

Evrokatalog.eu — первый общеевропейский портал на русском языке, фокусирующийся на работе, трудоустройстве и карьере в Европе. Новости работы и карьеры в европейских странах, статистика и практическая информация, каталог русскоговорящих бизнесов Европы — вот главные сервисы портала. Плюс ежедневно новые вакансии, где требуется знание русского: www.evrokatalog.eu/rabota. Как искать вакансии на сайте Зарегистрироваться. Зайти в раздел «Вакансии» и по нужным параметрам найти интересующие предложения. Если под заголовком вакансии есть ссылка «Ответить на вакансию», то по этой ссылке откроется форма заявки. К ней нужно прикрепить своё резюме, написать сопроводительное письмо, указать наличие европейских документов. Заявка отсылается непосредственно на адрес рекрутера/работодателя. И в случае интереса он также напрямую позвонит или напишет соискателю. В некоторых объявлениях также опубликован телефон для связи или ссылка, ведущая на оригинал объявления на другом сайте-партнёре.

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Что такое «голубая карта»?

С 2009 года в Европе введён специальный вид на жительство Европейского союза сроком действия до четырёх лет с возможностью продления. Этот вид на жительство был назван «европейская голубая карта» (франц. — «сarte bleue europeenne»). Это документ, облегчающий въезд граждан третьих стран и членов их семей на территорию Евросоюза с целью трудоустройства в качестве высококвалифицированных работников. Обладатели «голубой карты» — это граждане третьих стран, к которым (теоретически) могут быть приравнены и неграждане Латвии.

Страны ЕС, участвующие в программе выдачи «голубых карт»: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония. Претендент на «голубую карту» должен иметь конкретное предложение работы с годовой зарплатой определённого уровня и документ, подтверждающий трудовую квалификацию. По вопросам получения «голубой карты» следует обращаться в консульские органы государства ЕС, где вы желаете работать.