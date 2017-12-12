Может ли налоговая реформа его испортить?

Какую праздничную программу готовит Рига к Рождеству и Новому году? Откуда Юта СТРИКЕ знает, какая атмосфера в Кремле? Почему в Америке налоги снижают, а у нас повышают?

На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают вице-мэр Риги Андрис АМЕРИКС и депутаты Рижской думы Михаил КАМЕНЕЦКИЙ и Андрей КОЗЛОВ.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

Друзья хотят приехать на Рождество. Будет ли в городе что-то интересное?

Борис СЛЕДКОВ

Андрис АМЕРИКС: Конечно. В Риге уже ощущается праздничное настроение. Открылись рождественские базарчики, зажглась главная городская елка. По субботам и воскресеньям в церквях и Домах культуры проходят концерты, и чем ближе к Рождеству, тем программа насыщенней.

До 14 января 2018 года продлится полюбившийся рижанам и туристам фестиваль «Путь рождественских елок», единственный такого рода в Европе. Он проходит уже в седьмой раз, и туристы специально едут посмотреть на необычные рижские елки.

10 декабря состоится уже десятый благотворительный забег Дедов Морозов, в котором может поучаствовать каждый.

Радует, что празднично не только в Старой Риге и ее окрестностях. Настоящим центром культуры и досуга стал отреставрированный думой Дворец культуры «Зиемельблазма» с его прекрасным парком. Кипит жизнь и в недавно открывшемся после масштабного ремонта Дворце культуры ВЭФ.

Уверен, в предновогодней программе каждый рижанин и гость столицы найдет для себя что-то интересное. Все новости — на

www.riga.lv

А в этом году в Риге будут бесплатные катки?

Мария

Андрис АМЕРИКС: Рижская дума планирует открыть шесть катков и четыре лыжные трассы. Катки с естественным льдом, когда позволит погода, будут в парке на бульваре Узварас, в региональных центрах «Саркандаугава» и «Кенгарагс», у Даугавгривской школы.

Каток с искусственным льдом откроется возле Дома конгрессов, а также возле 84-й средней школы, которая стала спортивным центром района. Там же будет и лыжная трасса.

Как всегда, на лыжах можно будет покататься в парке Узварас, новые трассы откроются в Анниньмуйжском лесу и на Луцавсале. Если приходить со своим инвентарем, то катание бесплатно. Сроки открытия и расписание работы сообщим позже…

Посмотрел трансляцию из думы. Удивлен уровнем некоторых депутатов: выкрикивают с места, ходят по залу, жуют…

Владимир

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: А г-жа Стрике вслух радуется тому, что Нил Ушаков не может ее ни выгнать, ни дисциплинарно наказать. Она же депутат! Недавно она выступила с чудесным заявлением, что ситуация в Рижской думе напоминает ей… Кремль. Что ж, наверняка г-жа Потапова в бытность в Москве хорошо изучила то, что происходит в Кремле, так что может сравнивать.

Далее г-жа Стрике выдала перл о том, что Нил Ушаков в телевизоре и в жизни — это разные люди. Я г-жу Стрике впервые увидел, когда она стала депутатом Рижской думы, и она тоже очень сильно отличается от своей телевизионной версии.

Депутат она крайне эмоциональный — более точного определения я дать не могу в связи с отсутствием у меня профильного образования. Когда эта дама говорит, что не слышит от мэра умных ответов, хочется заметить: для того чтобы получить умные ответы, нужно задавать умные вопросы, а с этим большие проблемы. Хотя председатель фракции консерваторов г-н Борданс и обещал, что оружием его партии в думе будет сила мысли. Но, к сожалению, мысли-то не видно.

Г-жа Потапова, простите, Стрике и иже с нею хотят въехать в Сейм на белом коне, раздувая ненависть к «Согласию». Создается впечатление, что Рижской думе объявлен террор. Повторяются самые невероятные страшилки!

Из спортивного интереса хочу узнать, сколько плюсиков поставят Юте Стрике на выборах. Новые партии не замечают, что повторяют путь партии «Единство», которая тоже ничего не делала, только нападала на «Согласие». Три созыва подряд они таким образом губили свою политическую репутацию, и если последыши «Единства» будут себя вести так же, то и результат будет таким же…

Прокомментируйте инициативу «Согласия» о финансировании дополнительных занятий в школах.

Анна МАЛЕЕВА

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Это серьезное и очень важное решение. Политика — искусство возможного. Можно выйти на улицу и кричать, а можно делать реальные вещи, которые улучшают качество образования — а значит, идут на пользу детям. А это главное.

Те, кто призывает к моноязычию, и те, кто на эти призывы ведется, работают против своих детей. Жизненная перспектива любого человека не имеет ничего общего с моноязычием. В глобальном мире нужно знать много языков, и в Латвии без русского не обойтись, если мы хотим делать бизнес и зарабатывать, потому что рядом живут более 140 миллионов человек, которые на этом языке говорят. Так что призыв к моноязычию, который звучит со стороны некоторых правящих, — это преступное отношение к своему же народу…

Чего ждать от налоговой реформы? Обещают, что жить станет лучше, но как-то не верится…

Алина

Андрей КОЗЛОВ: Цель поправок к законам — компенсировать падение доходов бюджета, вызванное массовым отъездом населения. С 1 января все почувствуют снижение доходов — и в первую очередь те, кто считается у нас людьми со средними доходами, хотя по мировым меркам это малообеспеченные.

Будут отменены льготы для микропредприятий. В то же время латвийские банки, которые по непонятным причинам имеют очень льготное налогообложение, заработали 300 миллионов евро.

СГД рассылает «письма счастья», в которых говорится, что зарплата на предприятии ниже средних по стране 900 евро и велик риск, что деньги платят в конвертах. Любопытно, что чувствует инспектор СГД, рассылая такие письма? Ведь и в этом учреждении зарплата рядового сотрудника меньше средней.

За счет падения уровня жизни населения Латвия выделила на оборону два процента ВВП, а Германия и Япония в 2016 году — чуть более одного процента. Похоже, из Балтии делают буферную зону против России.

А в США на днях принята налоговая реформа, аналогов которой не было с 1980 года. Существенно снижается налог на прибыль, что будет означать возвращение на родину огромных капиталов и создание новых рабочих мест. А малообеспеченные семьи с детьми, имеющие менее 24 тысяч долларов дохода в год, вообще освобождаются от уплаты налогов. Наши же политики, которые уверяют, что во всем берут пример с Америки, поступают наоборот. Обидно и грустно…

В Латвию приехали представители фирмы, которые зовут в Ирландию собирать грибы. Обещают хорошие деньги. Не подскажете, где их найти?

Снежана

Андрей КОЗЛОВ: Людей, которые принимают это предложение, понять можно: им хочется заработать. Но те, кто уже купился на обещания, говорят, что на самом деле все далеко не так радужно. Платят не девять евро в час, а 30 центов за килограмм грибов. Теоретически девять евро можно заработать, но практически это трудно. Зарплату платят только через месяц.

Советую всем тщательно проверять все предложения о работе за рубежом — хотя бы связаться через социальные сети с теми, кто уже там работает…