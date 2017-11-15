Его можно навести только совместными усилиями

Кто решает, нужен ли дому ремонт? Когда в Риге откроется Дворец культуры ВЭФ? Кто заплатит за дом-«призрак» на улице Марияс? Зачем г-н ШАДУРСКИС ведет наступление на школы?

На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают вице-мэр Риги Андрис АМЕРИКС и депутаты Рижской думы Михаил КАМЕНЕЦКИЙ и Андрей КОЗЛОВ.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

В почтовом ящике нашла смету ремонтов на следующий год. Получается, по восемь евро дополнительно в месяц платить. Это за что?

Анна Семеновна

Андрис АМЕРИКС: Каждый год в ноябре предприятие Rīgas Namu Paarvaldnieks рассылает сметы на предстоящие в следующем году ремонты и плату за обслуживание жилья. Делается это для того, чтобы все владельцы квартир имели возможность ознакомиться с планами в отношении их дома. И не только ознакомиться, но и повлиять на них! Ведь только общность собственников квартир вправе решать, какие работы следует выполнять в том или ином доме.

Rīgas Namu Paarvaldnieks предлагает свой вариант. До 28 ноября владельцы могут подать свои предложения и замечания, изменить очередность работ, отказаться от каких-то из них или изменить сроки их проведения. Если, конечно, ситуация не аварийная.

Со сметами на каждый дом можно ознакомиться на портале

www.e-parvaldnieks.lv

или же в любом центре обслуживания клиентов.

Андрей КОЗЛОВ: К сожалению, многие рижане так и не осознали в полной мере, что они являются хозяевами жилья — а значит, обязаны участвовать в принятии всех решений, которые касаются дома, где они живут. Очень советуем тем, кто еще этого не сделал, выбрать старшего по дому и поручить ему переговоры с обслуживающей компанией — чтобы ежегодные сметы не становились для жильцов сюрпризом…

Сколько уже дума грозилась привести в порядок ужасный дом на улице Марияс, 6. И ничего!

Винета

Андрис АМЕРИКС: Мы долго пытались договориться с владельцами, чтобы они привели свою собственность в порядок. Они не раз обещали, однако в срок снова не уложились. Теперь Рижская дума сама проведет необходимые ремонтные работы. Они уже начались и будут доведены до конца. Заплатить за работы придется владельцам, с которых стоимость будет взыскана в принудительном порядке…

Дочка занимается в танцевальной студии, которая раньше находилась во Дворце культуры ВЭФ. Когда ожидать открытия ДК?

Ольга

Андрис АМЕРИКС: Осталось совсем недолго! Во Дворце культуры ВЭФ заканчиваются последние приготовления к торжественному открытию, которое, как мы и планировали, состоится 17 ноября. А затем до 20 ноября будут проходить концерты, экскурсии, выставки. Вход на мероприятия открытия — по бесплатным билетам. Все желающие смогут полюбоваться на обновленные помещения, и там есть на что посмотреть.

Исторический облик здания сохранился, но при этом Дворец культуры ВЭФ, самый крупный в Латвии, стал по-настоящему современным центром творчества. И зрители, и артисты оценят акустику зала, оборудование сцены, удобные гардеробы. Подробная информация о мероприятиях, которые пройдут во дворце, — на домашней страничке департамента образования, культуры и спорта Рижской думы

www.iksd.lv,

а также в профиле Дворца культуры ВЭФ в Facebook.

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: В ходе работ здание преподнесло строителям немало неприятных сюрпризов. С виду крепкий дворец оказался построенным весьма небрежно. Например, ступени, ведущие к парадному входу, оказались уложены на песок и обломки кирпичей. Остается только удивляться, как они простояли столько лет! И это только один пример незапланированных первоначально работ, которых оказалось немало. Но несмотря на все трудности, дворец откроется в срок…

Уже нет сил терпеть издевательства над школами! Учителя не могут спокойно работать, родители волнуются за детей. А г-н Шадурскис только кидается новыми идеями…

Валерий

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Даже телепередача De facto вынуждена признать, что качество образования в школах нацменьшинств зачастую выше, чем в латышских. К качеству знаний, о котором так любит поговорить министр, так называемая реформа не имеет прямого отношения. А имеет отношение к политической ситуации в стране, которая сейчас переходит в новую, крайне неприятную фазу.

Раньше люди уезжали из страны в основном потому, что здесь не было работы. Сейчас люди продолжают уезжать — но не потому, что нет работы, а потому, что они не в состоянии выжить на ту зарплату, которую им платят за их труд.

Руководство государства вроде бы и понимает, что специалистам нужно платить, однако пока из всех категорий работающих зарплаты повышают только министрам.

Возможно, власти рассчитывают на дешевый труд гастарбайтеров. Но если речь идет о квалифицированных специалистах — врачах, преподавателях вузов, ученых — то требованиям знания гос. языка, которые к ним предъявляются, они смогут соответствовать лишь через пару лет. Так что это не удастся.

Реформа, которую проводит г-н Шадурскис, ведет к снижению уровня образования. При сугубо математическом подходе министра из школы будут выходить неучи, которым по плечу окажется лишь одна карьера — сбор клубники на чужих полях.

И первые признаки этой болезни уже появились: есть работа, но нет людей, которые могли бы ее выполнять.

Что же касается г-на Шадурскиса, то он, похоже, претендует не только на место в Сейме, но и на место в истории. Вопрос, только в том, каким оно будет…

Андрей КОЗЛОВ: Уже даже не удивляет, что за год до выборов в Сейм мы все чаще слышим фамилию г-на Шадурскиса. Его действия напоминают провокацию. На фоне его постоянно звучащих новых идей появляются протестные движения, которые работают на популярность определенных политических организаций и групп.

Чем жестче и громче будут становиться заявления министра, тем выше будет и рейтинг этих уже давно забытых организаций и партий, а также лидеров, которые уже давно отсутствовали в политическом пейзаже. Благодаря г-ну Шадурскису лица, которые годами находились в тени, сегодня снова выходят на улицы с плакатами. Что понятно: скоро выборы в Сейм, и образование становится разменной монетой политиков…

Летом в парках проводились занятия по физкультуре. Я хоть и на пенсии, но участвовала. А сейчас ничего такого не планируете?

Тамара ДЕМЧЕНКО

Андрис АМЕРИКС: Пока еще погода не совсем испортилась, в течение ноября продолжаются бесплатные занятия по шведской ходьбе. А физкультурой можно заниматься в школьных спортивных залах. Занятия ведет сертифицированный тренер, который подбирает упражнения по возрасту, с учетом состояния здоровья и физической подготовки. Вся информация — на портале

www.veselsridzinieks.lv

Даёт ли «Карта рижанина» льготы в поликлиниках?

Байба

Андрис АМЕРИКС: Да. Прежде всего — в 1-й больнице. Но вообще количество льгот и скидок, которые можно получить по «Карте рижанина», постоянно увеличивается. Из свежих новостей — льготы на медицинские услуги, автосервис, курсы английского языка и компьютера. Чтобы ничего не пропустить, регулярно заглядывайте на

www.ridziniekakarte.lv

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