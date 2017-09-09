Она проигрывает даже соседним городкам Курземе, не говоря уже о курортах Литвы и Эстонии

Один из самых известных курортов бывшего Советского Союза превращается в заштатную провинцию: не случайно в списке мест, которые хотят увидеть туристы в Латвии, Юрмалу потеснили Сигулда и Рундале, не говоря уже о Риге. А ведь когда-то приехать в Латвию и хоть краешком глаза не увидеть жемчужину у Балтийского моря казалось немыслимым…

Игорь КОБРИН

Почему же некогда лучший курорт на побережье сегодня по многим позициям уступает не только литовской Паланге и эстонскому Пярну, но даже небольшим соседним городкам: Кандаве, Талси, Кулдиге?

Press.lv беседует с человеком, который изнутри знает «юрмальскую кухню», — Янисом КУЗИНЫМ. Коренной юрмальчанин, он еще в начале 2000-х был советником мэра города (тогда соцдема Дайниса УРБАНОВИЧА) по молодежным вопросам, сейчас — представитель общественного комитета Юрмальской думы.

Дороги — срам!

Первое, что бросается в глаза любому, кто давно не был в городе-курорте, — дороги и тротуары. Срам! Достаточно от концертного зала «Дзинтари» выйти на одноименный проспект. Ухабы — вплоть до Булдури и Лиелупе.

Не лучше выглядит и другая часть Юрмалы. Например, улица Капу, которая на несколько километров тянется вдоль пляжа от Меллужи до Вайвари. И это при том, что на этой улице — дорогие роскошные особняки. Таких примеров масса.

— Дороги давно можно было привести в порядок, тротуары превратить в конфетку, выложив плиткой. Так, как это, например, сделано во многих соседних городах: Кулдиге, Кандаве, Талси, — рассказывает собеседник. — За счет чего? Там вскоре после вступления Латвии в ЕС стали привлекать деньги европейских структурных фондов на реконструкцию и строительство объектов инфраструктуры. И не только на дороги: на реновацию школ, утепление домов, реконструкцию памятников культуры. Соседи, близкие и далекие, используют возможности ЕС практически на сто процентов, Юрмала же все делает за свои или государственные деньги, беря займы из Госкассы.

В мутной водичке

Может быть, город слишком богат и ему хватает того, что есть? Вон за пропуска от въезда автомобилей в город набирается три-четыре миллиона евро в год.

На эти деньги, по словам юрмальчанина, можно привести в порядок максимум одну дорогу, а в реконструкции нуждаются десятки и сотни.

Разгадка же инертности Юрмалы в том, что местным чиновникам и тем, кто стоит за ними, невыгодно обращаться за помощью в европейские фонды.

— Во-первых, если ЕС предоставляет средства, то оно жестко следит и за качеством работ. И такого, как в Юрмале, когда в Булдурской школе после ремонта рухнул потолок, не получится, — продолжает г-н Кузин. — Слава богу, дети тогда не пострадали. А чиновники, к сожалению, отделались легким испугом. Их, конечно, уволили, однако в суде они доказали свою невиновность… Во-вторых, в большинстве наших конкурсов выявляется одна и та же закономерность: при проведении работ вдруг выясняется, что денег-то не хватает. 10 процентов — это по любому. А при использовании средств ЕС, чтобы подобное произошло, должен быть форс-мажор…

Клан города-курорта

Есть и третья причина, по которой Юрмала остается без европейских денег, — непрофессионализм чиновников:

— Многие сидят еще с советских времен. Не знают, как писать, куда, о чем. Депутаты меняются, а чиновники непотопляемы. Ну, допустим, не знаете вы английского, не знаете, как оформлять бумаги, так наймите профессионалов…

Однако лишние телодвижения чиновничьему клану города-курорта ни к чему. Он и так уверен: что бы ни случилось, все равно все останутся в креслах.

— Вот еще одна иллюстрация. Не так давно дума с гордостью отчитывалась, как уволила чиновника после вскрытых контролирующими органами нарушений. Я проверял. Да, со своего старого кресла он уволен, но теперь просто возглавил другую сферу. Как говорится, мастер на все руки…

Любимый заводик

Но вернемся к наболевшей теме дорог. В Паланге, Пярну, многих городах Латвии тротуары давно выложены красивой плиткой, а в Юрмале из года в год предпочитают латать асфальт. Почему? Оказывается, чтобы помочь местному асфальтовому заводу.

Забота о собственном производстве, конечно, вещь хорошая. Но почему за счет комфорта всех остальных юрмальчан? К тому же предприятие-то частное, а не муниципальное! Вот если бы в Юрмале точно так же заботились обо всем бизнесе, инвестиции сюда текли бы, люди покупали бы недвижимость, реконструировали. Сейчас же особого интереса у иностранных инвесторов что-то строить и реконструировать нет:

— Налог на недвижимость в Юрмале сильно завышен. При этом никаких скидок иностранные инвесторы, занимающиеся строительством и реконструкцией, не получают. Только те, кто задекларирован. Но и для них получаются круглые суммы: при скидке в 10 процентов в год владельцу частного дома приходится платить 400-500 евро. А в Юрмале далеко не у всех виллы и особняки — многие частные дома построены еще в советское время…

Как проморгали «Кемери»

Если центр Юрмалы выглядит как постаревшая и сильно напудренная дама, которую уже не спасают подтяжки, то Кемери — будто после войны. А ведь тот же санаторий «Кемери» тоже можно было спасти за счет европейских структурных фондов.

— Это памятник культуры ЮНЕСКО, а на них тоже полагаются деньги фондов. Посмотрите, как поляки и литовцы свои памятники пестуют на эти деньги! Юрмала могла бы поступить так же. Когда владельцы здания после смерти арабского шейха отказались от него, Государственное агентство недвижимости три раза выставляло его на аукцион. Желающих тогда не нашлось. Вот город и мог бы использовать свое право и бесплатно получить объект. А потом привлечь деньги на ремонт…

Что сегодня с памятником ЮНЕСКО, красивейшим когда-то санаторием «Кемери»?

— Частные инвесторы говорят, что работы идут — но все в большой тайне. А дума обещает после их окончания привлечь средства на реконструкцию парка. Стоит ли говорить, что верится с трудом. Слишком хорошо известно, как в Юрмале слова расходятся с делами…

Чужие заслуги стали своими

Городские власти часто ставят себе в заслугу, что улучшение качества питьевой воды — их заслуга: построили станцию обезжелезивания воды. И привлекли для этого деньги ЕС. На самом деле никто местную думу не спрашивал — конкурс проводило министерство среды и регионального развития. Иначе и быть не могло: что касается воды, у ЕС жесткие требования и единые стандарты.

Другая «заслуга» Юрмальской думы — новые платформы у железнодорожных станций. Но и тут все сделали Latvijas Dzelzceļš и министерство сообщения: сумели привлечь европейские деньги и привезти платформы в порядок.

В туалет за евро? Так это ж Юрмала!

А в городе-курорте куда ни кинь — всюду клин. Мало туалетов на пляже и в прибрежной зоне, мало душевых, в которых можно ополоснуться после моря. А посмотрите, сколько стоит вход в туалет? Порой под евро.

— Нет единой концепции развития пляжа, которая была в 1930-е, — продолжает собеседник. — Кому-то сдали в аренду полоску, и он сам решает, что там делать: кафе, лежаки, душевые, туалеты… Город мог бы сам приобрести туалеты-контейнеры и поставить их повсюду, где их не хватает. А для арендаторов определить верхнюю планку платы за вход…

(Press.lv)

ФОТО: http://www.press.lv/post/kak-yurmalu-dovodyat-do-ruchki-ona-uzhe-proigryvaet-sosednim-gorodkam-kurzeme-ne-govorya-o-kurortah-litvy-i-estonii/

«Центр Юрмалы выглядит как постаревшая сильно напудренная дама, которую уже не спасают подтяжки…

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