Ярославский бизнесмен сравнивает жизнь в обеих странах

Алексею за сорок. Родом он из Центральной России. В Риге живет с семьей четвертый год. За это время сносно выучил латышский. Дочь отдал в латышский сад, потом в латышскую школу. Латвией вполне доволен, хотя признается: «Розовые очки не мой стиль». В интервью press.lv он старательно взвесил плюсы и минусы своей эмиграции.

Елена СЛЮСАРЕВА

…Сразу договариваемся изменить имя: «Слышали, наверное, что творится в российских тюрьмах, а там сейчас сажают даже за посты в соцсетях». На исторической родине он теперь бывает редко, хотя бизнес его по-прежнему там, с него и живет семья. «Пока там».

— Почему выбрали для жизни именно Латвию?

— Казалось, чисто географически это наиболее удобная страна, переезд в которую пройдет наименее болезненно. Но даже сюда переезжать оказалось довольно трудно. Это ведь непросто — оставлять все, чем ты оброс, все, что ты заработал и построил за свою жизнь вокруг себя, и создавать заново на новом месте.

— Тогда зачем?

— Сколько себя помню, власти наши всегда просили еще чуть-чуть потерпеть-напрячься-подождать, а там уж скоро станем великой державой и тогда наконец заживем. Мы ждали. Рожали детей, работали, платили налоги, но лучшая жизнь отодвигалась все дальше и дальше.

Смешно сказать — я за свою жизнь дома даже по дорогам нормальным не ездил, каждый год что-то ремонтируют, а в результате яма на яме. До Крыма мы еще сомневались насчет отъезда, а в 2014 стало окончательно ясно, что в России будущего не будет.

«Во всём виновато ТВ!»

— Многие в России уверены, что как раз теперь-то страна и стала великой…

— Уверены, пока телевизор смотрят. На самом деле, если сравнивать Россию даже с Латвией, жизнь там хуже по всем направлениям. Многие считают здесь напряженными отношения в обществе, но там люди гораздо агрессивнее. Я пытаюсь сейчас уже, задним числом, пожалеть хоть о чем-то, оставленном на родине, — не о чем!

— Вы готовились к тому, что эмиграция — это погружение в чужую культуру?

— Конечно. Поэтому у нас и отношение к латышскому языку иное, чем у тех русских, что живут здесь с советских времен. Они привыкли, что их язык был господствующим, но в один момент все изменилось, теперь русский вытеснен в обиход.

Хотя и сейчас в Риге можно жить вполне комфортно с одним только русским. Но мы с женой старательно ходили на курсы, благо они бесплатные и выбор есть. Ходи сколько хочешь — знакомься с культурой, с другими людьми. Экзамен я сдал с первого раза на средний уровень, кстати, как и 90 процентов нашей группы.

— И где вы применяете свои знания?

— А вот практически негде их применять. Скорее знание языка — это для меня психологическая поддержка. Все-таки он помогает мне лучше ориентироваться в местной жизни и показывать латышам мое к ним уважение. У них к своему языку отношение чрезвычайно трепетное. Может, даже чересчур, но такова политика этого государства. Мы не можем его учить — можем только благодарить за то, что нас приняли.

«Дохода у нас здесь нет…»

— Как с жильем устроились?

— Продали квартиру в России и за те же деньги купили квартиру в центральной части Риги, причем гораздо большей площади и с хорошим ремонтом.

— Чем зарабатываете на жизнь?

— Остался бизнес в России, и сбережения тратим потихоньку. Здесь источников дохода у нас нет. Хотя работу найти можно. Зарплаты стали больше — пошел рост экономики в Латвии. Около пяти процентов ВВП — один из самых высоких в Европе. И больше, чем в России.

— Дочка быстро язык освоила?

— Она была единственной русскоговорящей девочкой в детсадовской группе. В какой-то момент у нее возникли психологические трудности, но все окружающие отнеслись к ней настолько доброжелательно, что она пережила кризис, накопила словарный запас, и все встало на свои места.

Процесс пошел так быстро, что мы даже смогли отдать ее в латышскую школу, чего никак не ожидали. Педагоги нас поддержали. В Латвии уважительно относятся к тем, кто хочет знать латышский язык, поскольку он не самый востребованный в мире. Нам повезло, особенно имея в виду сценарий, по которому теперь пошли русские школы.

— Латвия теперь ужесточила условия выдачи видов на жительство — как вы их оцениваете?

— ВНЖ за 250 тысяч евро при покупке недвижимости — для местных жителей эта сумма кажется запредельной, хотя те же самые права в Испании, например, можно получить за 500 тысяч. А раньше у вас вообще была халява. За 75 тысяч евро можно было купить несколько объектов недвижимости по Латвии или на 150 тысяч в Риге. Не одну, а две или три квартиры и сдавать их.

То есть ты мог за эти деньги купить квартиру, и тебе еще давали вид на жительство на пять лет с правом через пять лет получить постоянный ВНЖ с правами свободного перемещения по ЕС и трудоустройства.

Мы пока что с временным ВНЖ можем жить и работать только в Латвии. Для получения постоянного нужно сдать экзамен по языку на категорию 2a и прожить в Латвии из пяти лет четыре года. Когда получим постоянный ВНЖ, сможем где-то жить и подольше.

— А вот жаловались приезжие, что теперь за продление ВНЖ надо платить непомерно дорого…

— С точки зрения экономики это не самое мудрое решение — явно политическое. Хотя нас оно все равно не коснется. Пять тысяч евро будут брать с тех, кто после пяти лет проживания здесь с временным ВНЖ снова будет оформлять временный. Мы-то будем оформлять постоянный. Политики посчитали, что для россиян, которые используют Юрмалу как дачу и держат здесь миллионные виллы, пять тысяч евро на пять лет — это не деньги.

Латвии надо догнать страны ЕС

— Вы связываете свое будущее с Латвией?

— Вот это сложный вопрос. Чтобы Латвия была более успешной страной, она должна двигаться более успешными темпами. Чтобы догнать страны ЕС.

— Вы ж говорили, у нас самый высокий рост ВВП!

— Да, но это смотря с какой отметки прыгать, с нуля или с двух метров — есть же разница. Для приехавших сюда недавно движение, безусловно,есть, иначе нас здесь не было бы. Хотя, на мой взгляд, Латвия могла бы двигаться гораздо быстрее и догонять страны ЕС, если б не упускала возможности.

— А что мы упускаем?

— Во-первых, основная проблема Латвии — неурегулированные отношения между русскими и латышами. Латыши свое негативное отношение к русским не показывают как люди малоэмоциональные, но оно есть, и это чувствуется. И противоречия эти тянут страну вниз в плане экономики.

Русские имеют свои претензии к латышам. Обоснованные или необоснованные — не в этом дело. Факт состоит в том, что попасть в солидную госорганизацию, где хорошие условия труда и зарплаты, русским тяжелее. Опять же, это не идет на благо экономике, потому что за бортом остаются талантливые русские специалисты, управленцы.

Я понимаю, латыши боятся: чем больше русских, тем больше страна будет под их влиянием. А дивидендов от общения с Россией практически нет, от нее отвернулись почти все. Что логично — нельзя так агрессивно проводить политику расширения, как делают наши.

— Народ-то ваш это массово поддерживает.

— Если с утра до вечера будешь слушать наше телевидение, поддержишь все, что скажут. Я многое стал видеть иначе несколько лет назад. Когда Медведев по глупости сказал, что они с Путиным временно местами поменялись, стало ясно, что страна сбилась с ориентиров. Когда результаты выборов в Думу откровенно стали подтасовывать. А в 2014-м вопросов уже не было — осталось только уехать.

Сырки в шоколаде: это шок!

— Многих местных приезжие русские раздражают тем, что Россию критикуют, а сами там деньги зарабатывают.

— А как иначе — в 40 лет порвать там все связи и здесь начинать с нуля? Тем более в Латвии ты конкурируешь сразу со всем Евросоюзом, а в России — только с живущими там людьми. И потом, мне там даром ничего не досталось — я сам все построил.

В России зарабатывать деньги еще не в традиции. Люди привыкли надеяться на государство, и любой, кто захочет сделать свой бизнес, в принципе, это может. Хотя сейчас стало тяжело: крупный бизнес крышует ФСБ, с мелким проблемы из-за девальвации рубля. Сейчас же прикрыли закупку всего импортного. Плюс сети московские, они приходят в регионы, убивают весь мелкий бизнес.

Демпингуют даже себе в убыток, чтобы выбросить с рынка местные сети, а у местных нет такой большой подушки безопасности, как в столице. Доходит до того, что люди из регионов даже лекарства ездят закупать в Москву — там дешевле.

…Я с вами согласен. Мы сейчас в Латвии, грубо говоря, живем на пенсии. Но я знаю много пенсионеров в России, и они совсем недовольны тем, как живут.

— Так и здесь местные пенсионеры недовольны своей жизнью. Вы чувствуете противостояние с местными русскими — в публичной сфере мы наблюдаем тотальное непонимание?

— Это да. Для местных русских жизнь в Латвии после распада СССР стала заметно тяжелее. Здесь же при советской власти был сборочный цех, высокооплачиваемые рабочие, магазины, полные продуктов, море, солнце, гарантированная работа. Шикарные условия, несравнимые с теми, в которых жили мы!

Когда я впервые приехал сюда в 90-м году и увидел в магазинах сырки в шоколаде, был в шоке. У нас творога в магазинах не было. А я даже представления не имел, что такое существует в природе: сырки в шоколаде! А здесь они лежали в магазинах!

Люди помнят, как было хорошо, и не помнят, как было плохо. Тем более когда по телевизору им рассказывают, что в Латвии все производство развалили, а Россия поднимается. Да фигня все это! В Ярославле точно так же развалили заводы и на их месте строят торговые центры.

Просто местные ваши туда не доезжают, они доезжают максимум до Москвы, а Москва — это вообще такое место, про которое никто не любит в регионах говорить кроме как с негативным окрасом. Потому что все понимают: мы плохо в регионах живем, потому что в Москве живут хорошо.

У людей в голове не укладывается это, к сожалению. В маленьких городах по России ужас что творится. Кто поближе — в Москву ездит на заработки. Просто надо приехать вам туда и пожить. И тогда это нытье, что в Латвии нет будущего и все плохо, прекратится. Просто надо пожить в маленьком российском городке один год, и жизнь в Латвии покажется гораздо интереснее.

Проблема недоверия есть

— Есть мнение, что Россия с Латвией тесно связаны и далеко друг от друга им не убежать…

— Потому и обидно, что между нашими странами нет взаимопонимания. Хотя на 90 процентов в этом вина России. Если б она вела себя более осторожно, это было бы полезно и русским, которые сейчас страдают в Латвии. Потому что все это закручивание гаек провоцирует российская агрессия. В советское время у русских и их языка здесь было прав больше даже, чем у латышей, и к чему это привело — Латвия отстает от стран ЕС лет на сорок.

— Разницу в подходах улавливаете: вы сами выбрали страну для эмиграции, а многие русские здесь родились. Они Латвию не выбирали — это их родина и потому они к ней предъявляют претензии.

— У меня мама пенсию получает семь тысяч рублей плюс еще на семь тысяч подрабатывает. И кому она может предъявить претензии? Она тоже родину не выбирала. Вы предъявляете претензии, но живете лучше, чем в среднем жители России.

Конечно, у вас свои проблемы: та же коррупция, и людей лбами сталкивают каждый раз на выборах, приворовывая на этом, но Европа помогает вам, и в целом вы тратите эти деньги довольно эффективно. И потом, что бы здесь ни пытались придумать нехорошего, Евросоюз все равно эти законы откорректирует, потому что знает, как должно быть.

— Мало кто здесь так верит в Латвию.

— Еще минус Латвии и он же плюс — возможность просто сесть в машину и уехать на заработки в Евросоюз. У россиян такой возможности нет. Если б в России была открыта такая же форточка, полстраны уехало бы, и первой на себе это почувствовала бы Латвия, потому что через нее пошел бы поток беженцев.

— И все-таки не страшно, что дочка, может, перестанет быть русской?

— Многие пугаются — менталитет… А в чем он? Вся культура русская осталась в прошлом. После 90-го года она никуда не продвинулась. Я не знаю, чем сегодня можно гордиться в России — Петросяном? Так и он сейчас разводится.

— Как относятся к вашему переезду в России?

— Многие удивляются: вас еще не выгнали? Разве русских в Латвии по улицам плетками не гоняют? По-русски разговаривать не запрещают? На полном серьезе думают, что тут машины с российскими номерами камнями закидывают.

Хотя проблема недоверия есть, что скрывать. Потому что эту проблему латышские политики не решают — они ее используют. И тем самым забирают будущее у страны, у своих детей — все вместе люди здесь теряют время. Это обидно. Мы, приехавшие русские, могли бы смягчить как-то отношения между местными русскими и латышами, но нас не используют — невыгодно политикам.

«Факт состоит в том, что попасть в солидную госорганизацию, где хорошие условия труда и зарплаты, русским людям тяжелее. Опять же, это не идет на благо экономике, потому что за бортом остаются талантливые русские специалисты, управленцы.

«Проблема недоверия к русским есть, что скрывать. Потому что эту проблему латышские политики не решают — они ее используют. И тем самым забирают будущее у страны, у своих детей — все вместе люди здесь теряют время. Это обидно.

press.lv

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