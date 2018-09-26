Топ профессий на завтра

Кто будет востребован в мире в ближайшие десять лет: мнение аналитиков журнала Forbes

1. Универсальный солдат. Войны будущего превратятся в точечные операции по «принуждению к миру», «восстановлению конституционного порядка». Солдаты будущего — это профессиональные бойцы, участвующие в экспедиционных кампаниях, готовые к нестандартным задачам.

2. GR-менеджер. Экономисты сходятся во мнении, что последствия мирового кризиса будут преодолеваться многие годы. Значит, роль государства в экономике будет высокой. Компаниям понадобятся специалисты, которые будут заниматься работой с государственными органами, вести переговоры с чиновниками и выбивать преференции.

3. Сиделка, геронтолог. Люди стареют. Согласно данным ООН, средний возраст населения планеты сейчас составляет 29 лет, а к 2050 году увеличится до 38 лет. Исследование, проведенное учеными из Университета Южной Дании, свидетельствует, что более половины детей, которые сейчас рождаются в развитых странах, доживут до 100 лет.

4. Эксперт в сфере альтернативной энергетики. Запасы углеводородов в мире велики, но не безграничны. В начале XXI века на долю альтернативных источников энергии (солнечная, ветряная, геотермальная энергетика) приходилось около 3,4 процента общего производства электричества в мире. Эта доля в скором времени вырастет в разы: десятки стран планируют замещать нефть и газ альтернативными источниками.

5. Специалист по ведению бизнеса в странах Африки. Африка богата природными ресурсами: континент занимает второе место в мире по запасам бокситов, хромовой руды, кобальта, промышленных алмазов, платиноидов, циркония.

Но недра Африки все равно разрабатываются недостаточно — из-за нестабильной политической ситуации во многих странах региона. Получить контракты на добычу ресурсов смогут лишь компании, которые найдут общий язык с местными элитами. А для этого им понадобятся эксперты и посредники.

6. Журналист-компилятор. Искусный компилятор, составляющий выжимки из оригинальных текстов, сталкивающий лбами разные позиции, подстрекатель к неожиданным дискуссиям — еще одна перспективная профессия.

7. Селекционер, специалист по генной инженерии растений. По прогнозам, к 2050 году на планете будут жить уже 9,4 миллиарда человек. Причем большая часть прироста придется на наименее развитые страны, которые и так едва справляются с обеспечением людей продовольствием.

По данным ООН, ежедневно в мире от голода умирают 17 000 детей, а от недоедания страдают около миллиарда человек. Новые сорта растений, в том числе созданные путем генной инженерии, и современные методы ведения сельского хозяйства — едва ли не единственный способ спасти население беднейших стран от голода.

8. Урбанист, специалист по развитию территорий. Земля быстро становится планетой городов, а не деревень. По информации ООН, в 2009 году число горожан превысило число деревенских жителей. В 2025 году доля городского населения вырастет до 77 процентов. Причем большая часть прироста придется на развивающиеся страны. Сами города будут становиться все больше и влиятельнее в экономическом плане.

Население 30 самых больших мегаполисов к 2025 году вырастет на 27 процентов. Планировать, строить и обслуживать новые быстро растущие мегаполисы должен будет класс специалистов, умеющих создавать комфортную городскую среду.

9. Эксперт по абсорбции, национальным и религиозным конфликтам. Расы, нации и религии все больше перемешиваются. Согласно данным ООН, общее число международных мигрантов в 2010 году составило 213,9 миллиона человек (рост на 10 процентов за пять лет), причем 60 процентов из них живут в развитых странах. Головная боль Запада — как интегрировать мигрантов. Видимо, нанимать таких специалистов будут как государственные структуры, так и крупные частные компании, дабы избежать конфликтов между своими сотрудниками, работающими в разных странах.