Четыре дня подряд будем дегустировать новинки, выбирать лучшие продукты и знакомиться с асами поварского дела. Где? Как всегда, на ул. Кипсалас, 8!

Все потому, что с 5 по 8 сентября в Риге пройдет традиционная международная продовольственная выставка Riga Food 2018. Вкусные новинки продемонстрируют не менее 700 участников из 35 стран мира; в том числе ожидается команда россиян — десятки пищевых предприятий из разных уголков РФ!

В ходе Riga Food 2018 пройдут соревнования кулинаров, конкурсы пищевых продуктов, презентации новинок, образовательные семинары, увлекательные шоу, мастер-классы и, конечно, дегустации.

Кстати, не пропустите экспозицию различных видов латвийского хлеба, молочных и мясных изделий на совместном национальном стенде Латвии.

В четверг 6 сентября с 17.00 до 18.00 в конференц-зале №1 пройдет очень полезный и познавательный семинар на русском языке «Здоровые привычки, улучшающие качество жизни!». Его проведет ведущая телепередачи «Правильная кухня» специалист по здоровому образу жизни Юлианна Плискина. ??????????? На эту встречу-семинар приглашаются все желающие без дополнительной платы.

А в пятницу 7 сентября нас ожидает великолепное шоу: состязания виртуозов и знатоков высокой кухни — зубры поварского искусства и молодые специалисты будут соревноваться за звания «Повар Латвии ‘2018» и «Молодой повар Латвии ‘2018». Они продемонстрируют также свое видение современной латвийской кухни: приготовят, по агентурным данным, весьма интересные закуски, основное блюдо и нежнейшие десерты.

Кроме того, 7 и 8 сентября в рамках ярмарки пройдет Латвийский чемпионат чая.

Проводит ярмарку компания ВТ1. Все новости, полная программа мероприятий: rigafood.lv.

Время работы выставки

День профессионалов: 5 сентября с 10.00 до 18.00 (цена билета — 10 EUR, если оставите визитную карточку и заполните анкету — 5 EUR).

Все остальные приглашаются: 6-7 сентября с 10.00 до 19.00, 8 сентября — до 17.00. Цена билетов — 5 EUR. Школьникам, студентам, пенсионерам, инвалидам — 4 EUR. Семейный билет (двое взрослых и двое детей до 18 лет) — 13 EUR. Детям до семи лет вход бесплатен. Групповой (10+) входной билет для школьников, студентов — 3 EUR.

Автостоянка — 5 EUR.

впервые на Кипсале

Бабкины семечки, покровские овощи, мармеладная сказка:

россияне приглашают к столу!

В этом году впервые на выставке Riga Food будет совместный стенд 20 пищевых предприятий России

Приятно, что мы сможем посмотреть на продуктовые новинки российского рынка, где происходит на самом деле много интересного. Нас ждут скатерть-самобранка с экологическими продуктами и полезными закусками, конфеты-бараночки, кондитерские изделия. А еще различные сладости, полуфабрикаты, соки, соусы и много чего еще.

На выставку в Ригу приезжают гиганты: один из крупнейших в России производителей замороженных овощей, фруктов и полуфабрикатов «Айсбит» и один из крупнейших производителей хлеба в регионе Санкт-Петербурга «Петрохлеб». А также производитель хлебных изделий «Хлеб» и изготовитель кондитерских изделий «Белогорье». Последний, как известно, выпекает пряники по старинным царским рецептам.

О своем участии в ярмарке заявили также отмеченная множеством наград фабрика «Мармеладная сказка» и производитель потрясающих сладостей «Славконд».

Россияне, заботящиеся о здоровом образе жизни, знают и часто покупают сладости и закуски из моркови под брендом «Покровские овощи». Приходите на Кипсалу морковки пожевать! И заодно убедиться в качестве ягодных и фруктовых соков знаменитого бренда «Глобус». Многим будет интересно ознакомиться с линейкой продуктов из экологического сырья «КПРГ», здоровых закусок и батончиков мюсли «Линфас», смесей мюсли «Паритет».

(!) Можно будет пообщаться с диетологом из России Юлианной Плишкиной ???????? и с агентством ресторанных технологий BrandEat.

Отдельными экспозициями представлены четыре предприятия. Во-первых, это компания «Альтиплано», производящая продукцию бренда Nomad: высококачественные джемы, варенья, цукаты и чаи исключительно из естественных ингредиентов. Во-вторых, это «Белевская кондитерская компания», предлагающая традиционную пастилу из антоновки. В-третьих, это «Приморский пищевой комбинат», один из ведущих производителей томатных паст, соусов и соков в регионе Санкт-Петербурга. В-четвертых, это официальный представитель бренда «Бабкины семечки» в Латвии Balt color.

Все можно дегустировать и очень многое — купить. Приходите на выставку — будет по-русски щедро и вкусно!

Как делают пряники в России и что такое натуральная пастила?

Ирина, Рига.

Пряники не драники…

Пряники — это традиция, уходящая в глубину веков. Сладость номер один — «медовый хлеб», который появился на территории современной России в IX веке, когда легендарные Рюрик и Вещий Олег собирали в единое государство разрозненные восточнославянские и финно-угорские племена…

В те времена пряники делались из смеси ржаной муки с медом и ягодным соком. Однако свое историческое название они получили после того, как в них стали добавлять пряности из Индии и с Ближнего Востока, которые стали завозить купцы где-то в XII-XIII веках.

Самым известным русским пряником, как сообщило ria.ru, является тульский — обычно прямоугольная плитка с начинкой из повидла или сгущенки, — который производится на предприятиях города Тулы, расположенного примерно в 200 км к югу от Москвы.

Теперь о пастиле, второй по популярности русской сладости. Главный ингредиент пастилы, появившейся на Руси еще в XIV веке, — русские кислые яблоки и мед. В XV в пастилу стали добавлять белок для придания белого цвета. До XIX века секрет самой вкусной — коломенской — пастилы хранился в тайне… Потом кондитеры заменили в рецепте пастилы мед на сахар, и в такой рецептуре эта сладость производится и по сей день.

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