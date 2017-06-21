Кто сегодня требуется на рынке труда Латвии и сколько работодатели готовы платить

На недавней выставке вакансий, которая проходила в Риге, «СУББОТЕ» еще раз пришлось убедиться в том, что бедность в Латвии явление не временное. С одной стороны, хорошая новость заключается в том, что работа в столице есть. Более того — ее много: десятки работодателей тут же на месте зазывали людей на свободные вакансии. Но когда вопрос заходил об оплате труда, выяснялось, что рассчитывать по-нормальному можно на 350-500 евро на руки в месяц…

Ольга ЛЕВИНА

Выслушала «СУББОТА» и жалобы работодателей, которые говорят, что работники нынче избалованные: работать не хотят, жалуются, что работать тяжело, и часто сбегают после первой зарплаты. Итак, где же правда?

…Компании по подбору персонала уже давно подметили интересную деталь: разница между тем, сколько работники хотят получать за свой труд и оценками этого труда работодателями составляет 300-400 евро. Другими словами, люди хотят получать на руки, положим, 800 евро, а им предлагают всего 400-500. Именно столько, по наблюдениям «СУББОТЫ», готовы были платить рижские работодатели за полный рабочий день.

Работать руками: дёшево и сердито

Смотрим, что предлагает крупная компания Orkla, которой принадлежат Laima, Staburadze и прочие пищевые бренды.

Вакансий масса! Но все они в основном простые, то есть работники на упаковку, на мойку котлов, посуды, расфасовку и прочее. Представитель компании сразу же предупреждает: мол, девушка, а вы точно сможете работать? Дескать, работа очень сложная — например, мойщику посуды надо вручную мыть котлы весом в 15 кг, и тут крепость мускулатуры имеет важное значение. Зарплата (здесь и далее — месячная) 330 евро на руки за 8-часовой рабочий день. Упаковщик печенья может заработать 340 евро на руки, рабочий на производстве чипсов — 450 на руки.

Двигаемся к другому стенду, вот еще один латвийский производитель — Рижский молочный комбинат. Может, тут реально заработать хотя бы 500 евро на руки? И снова требуются упаковщики и комплектовщики товара с зарплатой 420 евро на руки.

И вот наконец удача, если можно так сказать: птицефабрика KKekava ищет 20 человек на вакансию оператора по обработке мяса, то есть разделке кур. Зарплата — 550 евро на руки. Ну, уже что-то. Причем специальных навыков не требуется, всему обучают на месте…

За прилавок — хоть завтра!

Где легко найти работу, так это в торговле, и мы в этом сами убедились: огромное количество вакансий от всех торговых сетей. Например, у сети Elvi открыто 20 вакансий продавцов по всей Риге, у RIMI Latvija и SuperNetto — 38 вакансий продавцов, у Skai Baltija помимо продавцов есть еще вакансии кассиров и кулинаров. Интересуемся уровнем зарплат. Выясняется, что зарплата продавца — 620 евро до уплаты налогов. Зарплата работника, который размещает товар на полках, — 530 евро до уплаты налогов, кассира — 615-700 евро до уплаты налогов. Вычитаем налоги и получаем всю ту же среднюю температуру по больнице — 420-480 на руки.

Почему же так мало? Ответ простой: если мы начнем платить по 1000 евро каждому продавцу, откуда возьмутся дешевые продукты в магазинах? Относительная дешевизна продуктов в том числе достигается с помощью низких заработных плат.

К примеру, у крупнейшего работодателя Латвии — торговой сети Maxima всего работают 8000 человек, и, само собой, всегда есть свободные вакансии. Но вот парадокс: если в регионах компания без труда находит работников, то в Риге есть незакрытые вакансии; всего их около 350. Примерно по две-три вакансии на один магазин. Как рассказывает директор департамента управления персоналом Maxima Райтис АПИНИС, рижане не горят желанием сидеть на кассах и работать продавцами. Причина заключается в более высоких амбициях столичных жителей.

Поэтому чаще всего Maxima как стартовое место работы выбирают либо студенты, либо пожилые люди. А что касается разговоров о том, что работать кассиром трудно, то г-н Апинис считает, что это преувеличение. Мол, одному трудно, другой с легкостью выдерживает нагрузку. При этом с каждым годом технологии и процессы улучшаются, работа автоматизируется по максимуму, и труд становится легче.

Впрочем, стоит учитывать и такой момент: интенсивность рабочей нагрузки в Maxima выше, чем в других торговых сетях, так как в Maxima самый большой поток покупателей. Особенно тяжело приходится кассирам, которые работают с людьми, а это и недовольство, и претензии, и просто плохое настроение клиентов.

Эксперт говорит, что нехватка рабочих рук с каждым годом ощущается все сильнее. И кто знает, может быть, через несколько лет обслуживать на кассах нас будут работники с Украины и из Белоруссии…

Гастарбайтеры в помощь

Пока торговцы как-то справляются внутренними силами, строители не стали больше ждать и уже ввозят украинских рабочих. Латвийская строительная компания Pro Dev вот уже второй год привлекает на свои объекты рабочих с Украины: к уже работающим 70 украинским строителям в этом году добавится еще около 200. Как признается председатель правления Pro Dev Марис СТАКЕНС, украинцы народ трудолюбивый и исполнительный.

А чем же наши строители плохи? Ответ простой: отношение к работе у украинцев лучше. Это связано с тем, что сюда они едут исключительно на заработки, поэтому готовы трудиться много и с полной отдачей. Украинец после работы несколько раз подумает, стоит ли ему идти в бар или лучше выспаться и завтра с новыми силами браться за работу. Но у них есть некоторая разница с нами в менталитете, и это надо учитывать и немного корректировать. Зато с советских времен у них осталась производственная культура, поскольку на Украине до сих пор много заводов.

Марис рассказывает, что компания для украинских работников снимает квартиры, но уже договорилась с Рижской думой об аренде помещения, которое будет переделано в общежитие.

Новое направление для предприятия — белорусские работники. Навыков у них чуть меньше, зато железная дисциплина на объектах — это дорогого стоит…

Еще один рассерженный строитель — руководитель лиепайского предприятия Liepaajas Celtnieks Эдуард СЛАВИНСКИЙ. Говорит прямо: мол, работники в Латвии совсем распустились — работать не хотят, только зарплатой интересуются.

— Бывает, что работник говорит: вот, мол, я специалист высокого уровня. Но уже через неделю прораб говорит, что делать этот строитель ничего не умеет и можно дать ему разве что копать яму. И как мне быть в этой ситуации? — недоумевает г-н Славинский. — Мне же надо объект сдать в срок. Иначе мне грозят штрафные санкции…

Бизнесмен считает, что хорошие специалисты уехали из Латвии в другие страны: в Скандинавию, Ирландию, Францию.

— Например, мой сосед работает на строительстве в Швеции, — рассказывает г-н Славинский. — Работает там по две-три недели, потом приезжает в Латвию. Он откровенно говорит: вот когда в Лиепае я смогу получать по 1,5-2 тысячи в месяц, тогда посмотрим! Но откуда нам взять такие зарплаты?

Кстати, «СУББОТА» выслушала немало претензий от работодателей: мол, работники сейчас пошли хилые и безвольные. Отработают кое-как месяц-другой, получат первую зарплату — и поминай как звали. И если люди в возрасте еще проявляют сознательность, то молодежь вовсе не желает корячиться полный рабочий день за 400 евро. Говорят: лучше уж в Англию поеду, там на такой же работе можно заработать в три-четыре раза больше. И ведь упрекнуть их тоже не в чем…

Зарплата с тремя нулями

Действительно, найти на ярмарке вакансии хотя бы на 1000 евро на руки оказалось ой как непросто. Но мы нашли!

Молодой человек из компании Bpo Services в красках нам расписал, что если усердно трудиться, можно заработать 1000 евро на руки. Компания занимается обслуживанием звонков — другими словами, это колл-центр. Их в Латвии сегодня открылось довольно много. Работа, с одной стороны, непыльная: сидишь в помещении и принимаешь звонки клиентов, готовишь отчеты, вводишь и обрабатываешь информацию в компьютере. Однако нужно знание иностранных языков — чаще всего английского. А бывает, что шведского или какого-то другого…

Или вот еще финансовое предприятие E-LATS ищет кредитных специалистов, которые могут работать по гибкому графику — четыре через четыре дня, а также специалистов в отдел по предотвращению отмывания преступных средств. По первой позиции зарплата — около 700 евро на руки, по второй — 1000 евро.

Последнее место, где нам удалось обнаружить заветную цифру, — это казино Olympic. Требуются крупье — 10 вакансий, операторы, официанты и прочие. Представители компании обещают, что зарплата для официанта может достигать 1000 евро брутто (на бумаге) в зависимости от качества работы. Для бармена — от 500 до 1500 евро, но обязателен опыт работы…

Медицина: меньше не бывает

«СУББОТА» обнаружила, что самое большое число вакансий у медицинских учреждений. Кого только там не требуется! Пошли к стенду больницы им. Страдиня — и сразу 92 вакансии! Любезная девушка рассказала, что в основном требуются медицинские сестры, их помощники и санитары. Работа, прямо скажем, не самая простая, и без специального медицинского образования не обойтись. Плюс к тому же пока непонятно, отменят ли для медицинского персонала продленный рабочий день или же им придется и дальше работать вместо 40 часов в неделю все 60. Зарплата скромная: 450-500 евро брутто (на бумаге) для медицинской сестры, для санитара — 380 евро.

Похожая ситуация у медицинского центра MFD — просто огромный список вакансий, и нужны не только простые специалисты, но и врачи разного профиля. Из простых вакансий требуются работники регистратуры в разные медицинские учреждения группы. Зарплата — начиная с 2,52 евро в час (брутто), после испытательного срока — 2,85 евро в час. Зарплата медицинской сестры — 3,80 евро в час до уплаты налогов.

А вот и стенд государственного центра социального ухода Riiga — и опять самый широкий спектр вакансий. Например, требуется повар — зарплата 390-460 евро на руки, физиотерапевт — 270-350, социальный работник — 390-400, массажист на полставки — 240-300, воспитатель спортивного кружка на полный рабочий день — 410-520 евро на руки.

Еще раз убеждаемся, что врач или медсестра — это скорее призвание, а не заработок. Это подтверждает и наша читательница Элина, студентка последнего курса медицинского института. Говорит, что уже пожалела, выбрав профессию медика.

— Я понимаю, что начинать надо с малого, с самых низов, — говорит она. — Но, честно говоря, уже не верю, что в нашей сфере можно заработать хотя бы 600-700 евро на руки. Моя подруга зовет меня в Ирландию. Говорит, что медсестра там получает 2300 евро на руки и даже выше. Знание языков — минимальное. Вот, думаю, надо поехать и с дипломом врача поработать в Ирландии, чтобы хотя бы что-то заработать на жизнь…

А вот история Елены, сертифицированного фельдшера на «скорой помощи», где она работает уже более 10 лет. Она показывает нам свой трудовой договор: 273 евро на руки за полставки. Она специально работает на полставки, чтобы заработать немного больше, чем 200 евро на руки за круглосуточные дежурства.

— Просто у нас «умные головы» придумали такую вещь, как нормальная продленная ставка, — поясняет она. — То есть для обычного работника в месяце есть законные 168 рабочих часов, мы же имеем право работать 240. И за это не полагается надбавка за переработанные часы. Обычный такой рабочий продленный день медика. Многие на «скорой» оформляют трудовые договоры на полставки, чтоб переработанные часы оплачивались дополнительно. Таким образом появляется возможность хоть как-то свести концы с концами. Плюс все берут еще ночные смены, которые оплачиваются дополнительно, и мало кто представляет, насколько тяжело работать на выездах по ночам. Вот сейчас у меня в конце месяца запланированы двое суток подряд. Только так я могу по итогам месяца заработать 400 евро на руки…

По словам Елены, медицинские сестры зарабатывают еще меньше. И им тоже приходится брать по 24 часа в сутки.

— Я общалась со многими из них, после ночного дежурства на них просто лица нет, — говорит Елена. — А если ты процедурная сестра? А если в хирургии? Когда у тебя полставки и 60 больных в отделении, если нет ночных смен, ты получишь 180 на руки. На полный день — 360. Можно выжить на эти деньги сегодня? Да и у других медицинских специальностей ситуация не лучше. Недавно в клинике искали микрохирурга на 600 евро до вычета налогов. То есть специалист самого высокого уровня получит на руки 400! И еще искали за 400 евро до налогов реаниматолога-анестезиолога. Еще кому-то непонятно, почему медики уезжают?!

И всё-таки она есть!

Не хотелось бы заканчивать наш рассказ о вакансиях на такой печальной ноте. Все-таки работа в Риге есть, и это главное! Если ты не лентяй и не тунеядец, заработать на жизнь можно. Причем даже в том случае, если есть проблемы с латышским языком.

К примеру, разговорчивая сотрудница Clean R с готовностью нам рассказала, что хоть завтра готова взять на работу сразу 51 уборщицу. Нужны также дворники, грузчики и сортировщики. Зарплата — от 2,30 евро в час. Как пояснили представители предприятия, если хорошо работать, можно заработать 500 евро в месяц. Бонусы: страхование здоровья, работа вблизи дома, гибкий график.

В Riigas Satiksme готовы не только взять на работу, а сразу начать обучение. В основном требуются водители общественного транспорта: автобусов, троллейбусов и трамваев, а также уборщики транспорта, контролеры.

А в CCili Pizza нужны официанты и повара. Зарплата повара — около 500 евро на руки, официанта — от 380 евро на руки. Но не забудем про чаевые!

И, наконец, Латвийская почта. Здесь всегда есть спрос на почтальонов, зарплата — от 400 до 420 евро до уплаты налогов, на почтовых операторов — 400-550 до уплаты налогов, на обработчиков корреспонденции — 400 евро до уплаты налогов.

И не забываем, что для приличной зарплаты нужно всегда думать о повышении квалификации — это полезно в любом возрасте. Кроме того, нужно подтягивать знание латышского языка и браться за изучение английского. И помнить, что компьютер — это не диковинка, а наш друг, который в работе сегодня незаменим…

«Если люди в возрасте еще проявляют сознательность, то молодежь вовсе не желает корячиться за 400 евро полный рабочий день. Говорят: лучше уж в Англию поеду…

«Для приличной зарплаты нужно всегда думать о повышении квалификации. Кроме того, нужно подтягивать знание латышского языка и браться за изучение английского…