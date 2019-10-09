Рижский центральный рынок выпустил комплект уникальных почтовых открыток

Рижский центральный рынок расширил линейку своих сувениров, выпустив комплект уникальных почтовых открыток, на которых в обыденной жизни рынка «принимают участие» герои картин, созданных разными художниками в разные годы.

Авторами идеи по созданию комплекта коллажей о жизни Рижского центрального рынка, оформленных в почтовые открытки, выступили сотрудники отдела маркетинга и коммуникаций Рижского центрального рынка.

«Что такое торговля? Это обмен денег на товары или услуги, не так ли? Но давайте возьмем другой аспект, а именно — живое человеческое общение. При таком подходе торговля становится искусством. Мы же придали этой идее прямой смысл, включив героев картин в реальные сцены из жизни Центрального рынка, — рассказывает об идее создания открыток руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Рижского центрального рынка и соавтор открыток Александр Шунин. — Этот проект я «высиживал» достаточно долго. До того момента пока не появился человек, с лету подхвативший идею и ее реализовавший. Автор этих коллажей из снимков рынка и персонажей классических полотен Наталья Мисиня — рижанка и уже бывшая сотрудница отдела маркетинга и коммуникаций Рижского центрального рынка. Она больше полугода тщательно отбирала и то, и другое, складывала, часто критиковала результат, переделывала, снова и снова создавая наиболее выгодные, яркие, интересные или забавные сочетания».

Идея создания данных коллажей не нова — в Интернете достаточно ресурсов с изображениями такого типа. Однако отличие этих открыток в использовании конкретного объекта с конкретной философской подоплекой. Процесс создания коллажей был достаточно сложным и кропотливым, работа велась даже по выходным. Для почтовых открыток использовались и архивные фотографии, которые накопились за долгие годы у старожилов рынка, и фото из исторического архива.

«На обеих сторонах обложки почтовых открыток изображены «Влюбленные» Рене Магритта, фоном для передней обложки стали ажурные конструкции павильона рынка — так начиналось строительство рынка в 1930 году, а на оборотной стороне — уже современный рынок, на фоне которого «Влюбленные» все еще продолжают целоваться. Мне хотелось рассказать, что любовь, зародившаяся во время строительства рынка, продолжается и в наши дни. Несмотря на то, что меняются и общество, и окружающая нас среда, любовь продолжает жить. И это не только любовь к противоположному полу, но и ко всему окружающему. В какой-то мере обложка призывает любить то, что у нас есть, и ценить именно то, что нас окружает, — рассказывает Наталья Мисиня. — Я начала с отбора художественных работ. Наш Центральный рынок — очень разнообразный и красочный, и я поняла, что не могу ограничиваться одним художественным стилем, поэтому отобрала работы очень разных художников. Что же касается фотографий Рижского центрального рынка, то в основном я их сделала сама, обходя рынок. Увидев какой-нибудь «пейзаж», я мгновенно понимала, какая конкретная художественная работа в него вписывается».

«Очень может быть, что скоро у нас будет отдельная выставка, на которой можно будет увидеть все работы», — завершает разговор Александр Шунин.

Кстати, комплект из 12 открыток можно будет приобрести в информационном центре Рижского центрального рынка, который был открыт месяц назад.

(Riga.lv.)

Фото — AS Rīgas Centrāltirgus.

* Автор коллажей — Наталья МИСИНЯ.