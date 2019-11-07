ДВЕ ошибки, которые часто совершают латвийцы, ухаживая за своими четвероногими любимцами

Наш консультант — главврач круглосуточной ветеринарной клиники Dr. Beinerts Янис Бейнертс:

1. УШИ — один из самых уязвимых органов собак, поскольку этот орган у животных чувствительнее, чем у человека. Болезни ушей доставляют собакам массу страданий, поэтому хозяину важно знать их симптомы и вовремя начинать лечение. Если ваш питомец начинает трясти головой и чесать уши — скорее всего, это проявление какого-то воспалительного, аллергического или паразитарного заболевания.

По моему мнению, нормальное здоровое ухо собаки, если она не совсем еще старенькая, обладает естественным природным механизмом самоочищения. Процесс этот обеспечивается миграцией эпителия — тонкого слоя, выстилающего наружный слуховой проход животного от барабанной перепонки к наружной части слухового канала. Сразу хочу сказать, что этот самый эпителий при неправильной неумелой (ватными палочками особенно!) чистке легко повредить.

Надо понимать, что часто и тщательно выскребая буквально всю серу из уха собаки, вы рискуете навредить любимому животному. Дело в том, что в ушном проходе собак находится множество желез, вырабатывающих серу — защитное вещество, в котором может благополучно присутствовать также небольшое количество микробов. Сера в нормальных пропорциях нужна уху! Если уши питомца теплые, розовые, чистые внутри, не трогайте их вообще.

С анатомией уха не повезло некоторым породам с длинными ушами, таким как кокер-спаниели, бассеты, пудели, лабрадоры, ретриверы и некоторые другие.

Нарушение циркуляции воздуха в ушном проходе собаки ряда пород, воспаление, переохлаждение или другие провоцирующие факторы вызывают излишнюю выработку серы, к тому же ее консистенция меняется — становится более жидкой. Выделения, которые в норме выводятся из ушей, начинают скапливаться и раздражать выстилку слухового прохода. Отек еще больше затрудняет выведение продуктов воспаления, и в какой-то момент ухо животного начинает напоминать бутылку с узким горлышком и вязким содержимым. Бактерицидные свойства серы сильно уменьшаются, такое нарушение естественного баланса вызывает бурное размножение микрофлоры, что не несет ничего хорошего. В результате собака может заработать серьезное заболевание, которое без вмешательства ветеринара может стать хроническим, а в случае перетекания инфекции на внутреннее ухо — чуть ли не летальным.

Одним словом, правило такое: если уши вашей собаки выглядят чистыми и пахнут нормально, не стоит их слишком интенсивно чистить. Следует нежно и аккуратно прочищать ушки питомца с помощью специальных средств раз в два-три месяца, не чаще. Частота такой гигиены всегда зависит от особенностей породы, условий содержания, времени года и даже рациона. Это вам непременно подскажет ваш ветврач. Причем научиться правильно чистить уши тоже очень важно! Тут, поверьте моему огромному профессиональному опыту, лучше один раз увидеть у ветеринара, чем сто раз где-то прочитать и даже посмотреть в Интернете, который, увы, не всегда дает точную информацию, — такого насмотрелся, кошмар!

Скажу только, что обычно процедура гигиены ушей собаки состоит из осторожного заливания нескольких капель специального средства (продается в ветаптеке) в ухо песика, аккуратного массажа слухового прохода у основания ушной раковины, сопровождаемое характерными чавкающими звуками. Потом надо аккуратно удалить остатки средства ватным шариком или диском. И в конце непременно дайте собаке возможность как следует потрясти головой.

Болезни ушей у собак могут спровоцировать

* анатомические особенности ряда пород: когда длинные ушные раковины закрывают слуховой проход и способствуют скоплению ушного секрета;

* инфекции (бактерии, дрожжи, грибки). Как результат — отиты и другие проблемы;

* паразиты: в ушах собак часто заводятся микроскопические клещи — отодектусы;

* травмы, инородные тела и иные провоцирующие факторы.

К слову, в последнее время у латвийских собак я и мои коллеги часто диагностируем малассезиоз (питироспороз) — микоз собак, вызываемый липофильным дрожжевым грибком Malassezia pachydermatis. Этот дрожжевой грибок, который обитает на коже большинства собак, при ослаблении иммунитета микромицета прорастает, поражая слуховые каналы, а также морду, анальную складку, межпальцевые пространства. Инвазия очень неприятная, запускать ее нельзя!

2. ГЛАЗА КОТОВ — тоже зона повышенного внимания, это как уши у собак. У здоровой кошки глаза должны быть ясные, без помутнений, белки светлые, а веки без припухлостей. Выделения из уголков глаз — светлые, практически незаметны.

О проблемах со здоровьем сигнализируют отечность, покраснение и воспаление век, слезотечение, выделения из глаз. Нездоровые кошки щурятся на свету, иногда глаз закрывает третье веко.

Гнойные слезящиеся глаза у кошек — это, как правило, всегда дурной знак. Часто это проявление даже не болезни глаз или век, а один из симптомов тяжелых и тяжело поддающихся лечению вирусных заболеваний, в том числе коронавируса, калицивироза, панлейкопении. Основные симптомы вирусных заболеваний у кошки: рвота, диарея, слабость и апатия, высокая температура и лихорадка. Если вы заметили один или несколько симптомов у кошки, немедленно бегите к ветеринару. Своевременный прием противовирусных препаратов и укол сыворотки могут спасти жизнь вашего любимца. И, конечно, своевременно сделанные прививки!

Некоторые хозяева котов приходят в ветаптеку и просят капли с антибиотиком, которых никто вам не даст без осмотра ветврача и рецепта не потому, что нам жалко, а потому что при неправильном употреблении этого лекарства (не буду называть какого) люди часто лишают своих животных зрения. А при вышеназванных инфекционных диагнозах — даже жизни, так как уходит драгоценное время, которое надо использовать на комплексное экстренное лечение больного котика.

Записала Людмила ВЕВЕРЕ.