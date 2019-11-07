Самая любимая. Какую аптеку латвийцы выбирают чаще всех прочих? Наверное, одну из тех, что расположена ближе к дому или работе. А если рядом сразу четыре таких адреса? Жители нашей страны вообще всегда с трепетом относились к фармацев-там, а самая первая аптека некоего Гберлакуса открылась в Риге, страшно подумать, в 1357 году. Ее точный адрес утерян, известно только, что находилась она где-то вблизи Ратуши. Местные аптекари сдавних времен котировались в России. Один из них, Иоганн Гильке, был пригла- шен придворным аптекарем к Борису Годунову. Сегодня в Латвии насчиты- вается около 900(!) аптек: во всяком случае, такая цифра прозвучала пару лет назад. Конкуренция нешуточная. Буквально на днях стало известно, что Mēness aptieka признана самым любимым брендом фармацевтической отрасли Латвии. Интернет-аптека www.emenessaptieka.lv, которая доступна 24 часа в сутки, обеспечивает достойное качество обслуживания.

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