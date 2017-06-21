Если вы хотите увидеть цветение более 260 её сортов, самое время ехать в Добеле!

В огромном саду, площадь которого превышает четыре гектара, прошел ежегодный Праздник сирени, собравший тысячи латвийцев и туристов. Ведь именно сейчас самое сиреневое время! Но если вы пропустили этот праздник, не беда: полюбоваться удивительными цветами можете еще недельки две — успеете.

Добельский сиреневый рай принадлежит Институту садоводства Латвийского сельскохозяйственного университета. Коллекцию сирени здесь стал создавать в прошлом веке легендарный советский селекционер Петерис УПИТИС.

Корреспондент «СУББОТЫ» в Добеле приобщился к прекрасному — и приглашает вслед за собой дорогих читателей.

Антон ГУСЕВ

Сейчас главная хранительница сада — уникального наследства селекционера УПИТИСА — Сармите СТРАУТИНЯ. В Добеле на станции селекционеров она работает буквально всю жизнь, а с 1990-х занимается исключительно сиренью. До этого ученая работала над выведением новых сортов плодово-ягодных растений, которых в Добеле на самом деле большинство: в целом сад свыше 40 гектаров, а сиренью засажено лишь четыре.

Да, это место в народе называют садом, а работники института предпочитают использовать словосочетание «испытательные площадки». Здесь по сей день выводят новые сорта яблонь, черешни, груши, сливы, всевозможных ягодных кустарников. Также Добеле — самый северный населенный пункт в мире(!), где выращивают абрикосы. И здесь в сезон работают студенты: практику проходят, научные работы пишут. Молодые люди, конечно, изучают и сирень, которая давным-давно распространилась с Балкан по всему миру. И огромный вклад в сиреневое дело внес тот самый Упитис — первый руководитель Добельской лаборатории плодоводства (так институт назывался в прошлом), который стал тут работать в 1956 году.

Цель ученого была в том, чтобы вывести приспособленные к латвийским условиям зимостойкие высококачественные сорта фруктовых деревьев, а также уникальные сорта сирени, которых сейчас в добельском саду полным-полно. Коллеги считали латвийского ученого очень удачливым человеком: он стал заниматься разведением сирени еще в 1940-е и сразу же получил ряд уникальных гибридов.

«Знамя Ленина» в Латвии «соткали»

Свою первую сирень Упитис назвал Esibas Prieks («Радость бытия»). Кусты этого сорта он высадил под окнами своего дома. Сорт внесли в Международный регистр сирени в Канаде в 1976 году, хотя появился тот значительно раньше. Бутоны у этой сирени нежно-розовые с фиолетовым оттенком. Довольно часто встречаются венчики с пятью лепестками — это считается к счастью.

В Канаде был зарегистрирован и другой сорт Упитиса — Daudzpusigais Zemzaris («Разносторонний Земзарис»), который селекционер создал в 1963-м. Ученый назвал его в честь своего давнего друга. Бутоны у этой сирени пурпурно-фиолетовые. И, оказывается, он заинтересовал легендарного российского селекционера Леонида КОЛЕСНИКОВА, который вывел на основе него свой гибрид — «Знамя Ленина».

Именно благодаря Колесникову 60 лет назад в мире возникло понятие «русская сирень». До него она была «французской», «балканской», «немецкой», «китайской». В середине прошлого века сортовой сиренью Колесникова украшали сады и парки Москвы. Он мечтал засадить ароматным растением все скверы, улицы, бульвары — и не только столицы, — чтобы создать «сиреневый рай» на земле. И даже в сквере рядом со зданием Конгресса США каждую весну пышно распускается колесниковская сирень: «Путь коммунизма» и «Знамя коммунизма». А некоторые сорта Колесникова попали в сад латвийского ученого — например, «Красавица Москвы».

Один из самых любимых сортов нашего селекционера — Imants Ziedonis: названный так в честь еще одного его друга, поэта Иманта ЗИЕДОНИСА. Это сирень с темно-фиолетовыми цветами и очень ярким запахом. Она растет возле другого сорта — уже с розово-фиолетовыми цветами — Vidzemes Debesis («Видземские небеса»), — который Упитис создал в 1965-м. Ученый писал о нем: «Я хотел создать сирень, которая напоминает закатный цвет чистого майского неба».

Романтика романтикой, но и о реалиях жизни наш селекционер не забывал, создав сорт «ТТТ» («Трамвайно-троллейбусный трест»). Под этой аббревиатурой скрывается название знаменитой женской баскетбольной команды из Риги, которая в 1960-80-е более 20 раз становилась лучшей в Европе.

А сорт Liega всегда был самым ценным для Упитиса: он посвятил его своей маме. В свою очередь, сорт Gaizinnkalns, названный в часть самого высокого места в Латвии, считается наиболее удачным из всех созданных в республике. Лепестки «Гайзинькалнса» — с заостренными кончинами насыщенно фиолетового цвета, а запах у этой сирени настолько сильный, что все остальные сорта, растущие рядом, меркнут на его фоне.

В добельский сад много сортов в прямом смысле слова переехали из Кегумса. Там ими занимался другой знаменитый латвийский селекционер — Лаймонис КАРКЛИНЬШ. В 2009 году он ушел из этого мира, завещав институту в Добеле наиболее удачные сорта своей сирени…

Селекционер ошибается раз в четверть века

— Сирень растет примерно 30 лет, а потом кусты надо обновлять, — рассказывает «СУББОТЕ» Сармите Страутиня. — И чтобы сорт не пропал, надо заранее заниматься его «выделением» — размножением: побеги с куста, который уже начинает отживать свой век, пересаживают в других местах сада. Увы, в Добеле не самая лучшая для сирени почва, поэтому тут нет таких кустов, как, например, на Балканах, — 100-летних. И еще нюанс: дикие сорта сирени живут дольше, чем искусственно выведенные…

Многие спрашивают: почему сирень только белая, розовая и фиолетовая? Оказывается, других цветов, пигментов нет в ДНК растения. Вот и получается, что «желтая» и «кремовая» сирень на самом деле белая, но только немного другого оттенка. Кстати, та самая желтая считается особенно редкой, поскольку ее крайне непросто вывести.

Сармите Страутиня рассказала, что на выведение одного сорта надо потратить примерно 20-25 лет жизни. А удастся ли добиться желаемого результата — огромный вопрос. Селекция — это большая лотерея. Сорт запросто может и не получиться. Даже когда «родители» очень хороши, «ребенок» может выйти неказистым. Цветы будут не такого окраса, как хотел селекционер, и запах окажется вовсе не из мечтаний ученого. И в самом начале, когда исследователь начинает выводить тот или иной сорт, конечный результат он представляет очень примерно.

Если хотите заниматься селекцией, надо собирать семена сирени, высеивать и несколько лет ждать, что получится. А чтобы достать изначально чистый сорт, из которого потом и будут выводить новые, надо делать примерно так. Нужен исходный материал — почка. Из вегетативных почек ученые извлекают кусочки ткани – размером в одну десятую миллиметра. После чего это высаживают в особую питательную среду в пробирке. Затем пробирки устанавливают в специальные камеры с искусственным освещением, оптимальными температурой и влажностью.

Через месяц из зачаточных почек развиваются побеги высотой два-пять сантиметров. На этих побегах формируются новые почки. Получается своего рода маточный куст, который селекционеры впоследствии используют для черенкования — массового производства саженцев. И эти самые саженцы разных сортов становятся «родителями» для выведения новых видов сирени — из семян…

Варенье из сирени

Самый главный вопрос: когда ехать в Добеле, чтобы посмотреть на цветущую сирень? Ответ: вот прямо сейчас — и не откладывайте на завтра! А иначе вы просто пропустите всю красоту. Праздник сирени хоть и состоялся, но на многих кустах были еще только бутоны. Далеко не все цветы распустились, поскольку май выдался аномально холодным. Зато теперь теплеет с каждым днем. И как только начинается быстрое потепление — цветки сирени тут же распускаются. Тогда в течение недели они очень яркие и сильно благоухают, а потом начинают увядать. Причем вянет сирень так же быстро, как и распускается.

Да, кстати, вопреки распространенному мнению: цветы с куста полезно рвать — вернее, срезать секатором. Таким образом вы прореживаете кусты, и потом, на следующий год, они будут пышнее прежнего. Только дома, когда будете ставить веточки в вазу, предварительно обязательно отделите от листиков, чтобы цветы держались подольше.

В Добеле многие приезжают и за тем, чтобы собрать крошечные цветочки сирени, а потом сварить дома варенье. Знали о таком? Вот рецепт.

Надо взять полкило сирени (это на самом деле довольно внушительный пакет!), полкило сахара, два стакана воды и половинку лимона. Собранные цветочки сирени промывают холодной водой под краном, чтобы использовать уже чистый продукт. Потом листики заливают водой и кипятят минут десять. Затем туда выдавливают лимон, накрывают крышкой и оставляют на 20 минут.

Сок, который выделился за это время, сцеживается в посуду для варки варенья. В эту массу добавляют сахар, а потом все ставят на газовую плиту. Оставшиеся цветы сирени старательно растирают с ложкой сахара и соком лимона (10 капелек хватит), потом погружают всю эту массу в готовый сироп, ждут закипания и с этого момента варят еще минут 20 на медленном огне, периодически помешивая. И вот оно — варенье готово…

Как видите, сирень прекрасна во всем!