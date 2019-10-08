Николай КАБАНОВ

«Суббота» продолжает мониторинг самых знаковых решений законодательной власти, способных повлиять на жизнь наших читателей. Вот что парламентарии решали на минувшей неделе — при помощи министров, устроивших настоящий парад в Сейме.

О пособиях по безработице

Дебаты на пленарном заседании начались после внесения группой депутатов «Согласия» поправок к закону «О социальном обеспечении». Предлагалось понизить социальный налог на 0,14 процента — сумма, равнозначная тем 12 миллионам, которые Минблаг намерен в будущем году изъять из карманов безработных, сократив им объем и сроки пособий.

Депутат Регина Лочмеле-Лунева объяснила, что расхожее утверждение — мол, безработные сидят на шее государства — ложно. Каждый из выплачивающих социальный налог сам создает личную подушку безопасности, из которой потом ему платят пособие. Например, с минималки за необходимые 14 месяцев до выхода на пособие (12 обязательных месяцев работы плюс два месяца ожидания) человек вносит в бюджет 2111,46 EUR, а получает в течение девяти месяцев (при стаже до девяти лет) — 1452 EUR. То есть даже при этом государство остается в выгоде, используя средства соцстраха по своему разумению. Притом когда все сроки «стоять на бирже» для человека исчерпываются — его попросту снимают с учета. Он даже не числится в базе данных, и потому столь оптимистична в последние годы национальная статистика занятости — именно за счет длительной безработицы…

— Мы обещали, что налоги будут изменяться в 2021 году, — хладнокровно заявила на это звезда светской хроники и по совместительству министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV). По ее мнению, у безработных должна повышаться мотивация возвращаться на рынок труда как можно скорее! За передачу законопроекта было 33, против 48 — он не был передан на комиссии.

Аналогично министр, творчески сочетающая труд в исполнительной и законодательной власти (по-прежнему остается депутатом Сейма и в дни пленарных заседаний манкирует службой в Минблаге), отвергла предложение Союза «зеленых» и крестьян по увеличению материнских пособий.

О переходе детсадов на латышский язык

Райвис Дзинтарс из «Нацобъединения» горячо отстаивал попранные права латышских детей, которые якобы дискриминируются в столичных садиках: родители вынуждены отдавать их в «русские» садики поблизости.

— Время оккупации кончилось! — заявил лидер партии Visu Latvijai!, еще 10 лет назад считавшейся радикальной, а ныне признанной мейнстримом. Теперь он предлагает поправки в закон «О всеобщем образовании» и закон «Об образовании», требующие перевода любого детсада на гос. язык при наличии требования родителей.

Вячеслав Домбровский из «Согласия», прежде бывший министром образования, обратил внимание «Нацобъединения» на то, что в бюджете будущего года не выделяется дополнительных средств на демографию — а в это время идет искоренение русского языка в сфере просвещения. Что же касается русских налогоплательщиков, то к ним обращены слова премьера Кришьяниса Кариньша в интервью журналу Playboy: «Мы должны ассимилировать их детей». По мнению В. Домбровского, все указывает на то, что никакой компромисс в этой сфере невозможен, — потому нацменьшинствам оставляют лишь путь протеста.

Валерий Агешин, продолжив дискуссию, сказал, что обучение гос. языку не должно исключать школы всех уровней для нацменьшинств. В документе, представленном «Нацобъединением», много юридического брака, к тому же он создает ненужное напряжение в обществе. «Налоги в Латвии платят не только латыши», — подчеркнул В. Агешин. «Латвийское общество всегда было этнически многообразным», — считает депутат. Ну а действия против образования нацменьшинств противоречат международным обязательствам Латвии.

— Советская власть в течение 50 лет пыталась русифицировать латышский народ, — заявил на это Янис Иесалниекс. — В Латвии еще есть волости, в которых нельзя получить образование на государственном языке!

Угрожающе обратившись к левому флангу Сейма, господин Иесалниекс указал, что «их становится все меньше». Национально же мыслящих — все больше… Увы, голосование показало, что идеи облатышивания образования берут верх в Сейме: большинством свыше 60 голосов оба законопроекта были направлены на комиссии. Против были «Согласие», а также независимые депутаты Карина Спруде и Юлия Степаненко.

О национальной безопасности

Обширные дебаты развернулись по Концепции национальной безопасности — документе объемом 34 страницы, к коему прилагается еще и ряд классифицированных документов. Как объяснила вице-спикер Инесе Либиня-Эгнере, разработкой занимались Служба государственной безопасности, Бюро по защите Сатверсме, Служба военной разведки и контрразведки. За последнее время международная обстановка вокруг Латвии никоим образом не улучшилась, и потому необходимо реагировать на угрозы. В числе таковых госпожа Либиня-Эгнере совсем в духе оглашенной девочки Греты назвала перемены климата…

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) высказался в том смысле, что недостаток безопасности мешает развиваться экономике. Кто бы дал молодому государственнику прочесть цитату маршала Маннергейма: прежде чем требовать от людей защиты государства, создайте им тот уровень жизни, который они были бы готовы защищать! Вместо этого господин Гиргенс настаивал, что «риски безопасности возрастают» — указав в числе таковых бесконтрольные финансовые потоки. Ну ничего, ЛР такими ударными темпами ликвидирует банки, что о безопасности остается заботиться разве что главе министерства культуры — Наурис Пунтулис («Национальное объединение») внес личный вклад в обсуждение концепции, от лица работников культуры пообещав стоять на страже…

— После начала украинской войны в 2014 году обострились отношения между Европейским союзом и Россией, — напомнил министр обороны Артис Пабрикс («Развитию/За!»). По его мнению, страны на берегах Балтики постоянно привлекают захватчиков, а сейчас против нас работает сильнейшая машина пропаганды. Необходима «система тотальной обороны»! Не только НАТО, но и всеобщее военное обучение, прежде всего для молодежи.

— Другие страны могут завладеть нами не только военным путем, но и воздействуя на сознание, — акцентировала медийные разделы Вита Андра Терауда. По ее мнению, СМИ Латвии столь слабы, что их легко перебивает ветер с востока.

К чести некоторых депутатов, они подняли и конкретные проблемы; так, Андрис Казиновскис (Новая консервативная партия) сообщил, что во всем Краславском крае нет ночной полиции. Многие земельные угодья скуплены иностранцами. А вот Мартиньш Штейнс («Развитию/За!») отметил, что по уровню удовлетворенности национальных меньшинств межэтническими отношениями в стране мы растем: уже 48 процентов считают эту сферу позитивной. В свою очередь, Даце Рукшане-Щипинска («Развитию/За!»).??????????????

— С 2015 года в восточном приграничье нельзя смотреть Латвийское телевидение, но доступны белорусские и российские каналы, — обнаружил дыру в информационной безопасности Юрис Ранцанс (Новая консервативная партия). Но и он признал, что на настроение умов влияет социально-экономическая ситуация. То есть достаточно посмотреть в кошелек, чтобы национальная идентичность затрещала…

Ну а ваш автор напомнил коллегам, что, только по официальным данным статистики, количество населения ЛР с 1990 года уменьшилось на 27 процентов (на деле гораздо больше). Но лучшим, на мой вкус, может быть признано заявление Алдиса Гобземса:

— То, что в заявлении много раз упомянуто слово «Россия», не делает его качественней.

А между тем в Латвии ежегодно онкологические заболевания констатируют у 10 тысяч человек — от злой болезни страдает целая Кулдига. Нет в концепции нацбезопасности также ни слова о том, как защитить латвийцев на Альбионе после брекзита.

Всего же за концепцию проголосовал 61 депутат, против — один (Янис Адамсонс), воздержались 16 (все — «Согласие»).