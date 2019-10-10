Детектор дыма в каждой квартире. Девять вопросов жителей о новых требованиях

При пожаре все решают секунды — огонь распространяется стремительно. На прошлой неделе произошла ужасная трагедия: в Риге на первом этаже ночью загорелась квартира, в итоге погибли не только взрослые, но и ребенок. Горькой статистикой подтверждено, что ночью, когда проспать пожар вероятнее всего, лучше полагаться на слух, а не на свой «чуткий нюх». Именно поэтому, по Правилам Кабинета министров N238 «Правила пожарной безопасности» с 1 января 2020 года в каждой квартире должен быть установлен автономный пожарный оповещатель, или попросту детектор дыма. Этот прибор при помощи громкого сигнала сообщит, если в жилище от возникшего пожара образуется задымление. Громкий сигнал разбудит (или привлечет внимание) домочадцев и позволит жильцам самим спастись и своевременно вызвать Государственную пожарно-спасательную службу.

Эксперты Rigas Namu Parvaldnieks рассказывают, что нужно знать об установке детектора, кто будет проверять наличие этих устройств в квартирах и что будет, если детектор дома не установить.

1. Почему в квартире необходим детектор дыма?

Квартиру в многоквартирном доме нужно обеспечить автономным пожарным оповещателем, который реагирует на дым, потому что того требуют утвержденные 19 апреля 2016 года Правила Кабинета министров N238 «Правила пожарной безопасности» (это сказано в 119-м пункте вышеупомянутых правил). Автономный пожарный оповещатель можно заменить автоматической системой оповещения о пожаре и сигнализацией тревоги. А согласно пункту 120 «Правил пожарной безопасности», если квартира имеет несколько этажей, детектор дыма необходимо установить на каждом этаже.

2. Действительно ли детектор дыма в каждом жилище — эффективный способ уменьшения числа пожаров?

Как показывает мировой опыт, использование детекторов дыма — эффективный способ обезопасить жилье и его обитателей от внезапного пожара. Установка детекторов дыма в жилых помещениях до 75 процентов снижает количество погибших во время пожара.

3. Кто устанавливает детектор дыма в квартире и оплачивает его установку?

Требования пожарной безопасности распространяются на абсолютно всех физических лиц (пункт 1 «Правил пожарной безопасности» №238). Это означает, что владельцу квартиры необходимо позаботиться о соблюдении противопожарных требований и установить детектор дыма в своей квартире самостоятельно.

А устанавливается он очень просто. Это сможет сделать любой, кто умеет просверлить пару небольших отверстий в стене или потолке и при помощи входящих в комплект детектора дюбелей и шурупов закрепить устройство. Еще более простой вариант: прикрепить детектор дыма к потолку или стене при помощи двухсторонней липкой ленты (желательно не в центре комнаты, чтобы в случае ненадежности клейкой ленты прибор не упал кому-нибудь на голову). Чаще всего в инструкции производитель указывает желательные места для установки детектора дыма. Самое подходящее место для детектора дыма — это потолок в спальне или коридоре рядом с входом в спальню. Если нет возможности установить детектор дыма на полоток, его можно прикрепить на стене как можно ближе к потолку, но не стоит размещать детекторы дыма в углах помещений, куда дым добирается в последнюю очередь.

4. Какова цена детектора дыма?

Цены на детекторы дыма зависят от производителя и дополнительных функций, встроенных в детектор. В среднем от пяти до 10 евро. Да, это финансовые траты для владельцев квартир, но они не так существенны по сравнению с последствиями не замеченного вовремя пожара.

5. Где можно приобрести детекторы дыма?

Детекторы дыма можно приобрести в магазинах электротоваров, в специализированных магазинах противопожарного оборудования, в хозяйственных магазинах и супермаркетах.

6. На что обратить внимание, выбирая детектор дыма?

Выбирая детектор дыма, убедитесь, что на его корпусе имеются маркировка «CE» и информация о соответствии Европейскому стандарту NE 14604. Также в комплекте должна быть инструкция на государственном языке.

7. Нужно ли размещать детектор дыма в каждой комнате?

Не обязательно. Минимальное требование — один детектор дыма на квартиру. Конечно, лучше всего детектор дыма установить в каждом помещении, где находятся жильцы, или в местах, где потенциально возможно возгорание.

Крайне важно, чтоб детектор дыма мог разбудить жильцов, если пожар начнется ночью. В свою очередь, детекторы в других помещениях квартиры предупредят о возгорании в конкретном помещении.

Установленный на шкафу или полке детектор дыма свои функции будет выполнять в ограниченном объеме, так как дым поднимается к потолку, там скапливается и только потом начинает заполнять помещение сверху вниз. Таким образом, детектор уловит дым позже, если он будет установлен не на потолке. Огонь распространяется очень быстро, и нередко именно это промедление играет решающую роль при попытках потушить пламя или успеть покинуть помещение.

8. Как проводить обслуживание детекторов дыма?

Произвести техническое обслуживание детектора дыма несложно. Необходимо производить замену батарейки, проверять работоспособность детектора и чистить его от пыли согласно инструкции. Справиться с этим сможет каждый. Новая батарея прослужит около двух лет. В корпус детектора дыма встроен контроллер заряда батареи, который при помощи звукового сигнала своевременно оповестит о необходимости замены батарейки. Время от времени детектор необходимо проверять. Это необходимо делать в установленном в инструкции порядке. Чаще всего — нажав кнопку для тестирования. Если детектор при этом издает резкий звук, это означает, что он работает. Такую проверку рекомендуется проводить раз в месяц.

9. Кто будет проверять наличие детекторов дыма? Предусмотрен ли штраф за его отсутствие?

Наличие в квартире детекторов дыма может проверить инспектор Государственного надзора пожарной безопасности после получения соответствующей информации или в ходе внеплановой проверки пожарной безопасности. Пункт 179 Административного кодекса правонарушений гласит: «За нарушение противопожарных требований накладывается штраф; для физических лиц — от 30 до 280 евро, для юридических лиц — от 280 до 1400 евро».

Призываем жителей ответственно отнестись к установке детектора в квартирах, ведь прежде всего это вопрос вашей собственной безопасности!

Дополнительную информацию о пожарной безопасности (о действиях во время пожара, об огнетушителях и т. д.) можно получить на сайте Государственной службы пожарной безопасности в разделе Ugunsdro??ba!.

(Riga.lv.)

2. Один из вариантов размещения детекторов дыма в доме.

3. Основная опасность для человека при пожаре — это удушающий дым.

Фото — VUGD (Государственная служба пожарной безопасности).