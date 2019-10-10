На заслуженный отдых — раньше положенного возраста

Можно ли выйти на пенсию раньше возраста, который предписывается законом? А если да, то для каких групп жителей закон предусматривает пенсионные льготы? Эти важные вопросы читателям «СУББОТЫ» разъясняют специалисты министерства благосостояния.

(№1)

На пять лет раньше

Пенсионные льготные группы

Возраст выхода на пенсию в Латвии одинаковый для мужчин и женщин. Пенсия по старости — это 65 лет в 2015 году, а пока начиная с 2014 года каждый год возрастная планка повышается на три месяца (начиная с 62 лет). Так, в этом году — 63 года и шесть месяцев, в 2020 году — это 63 года и девять месяцев. Однако пенсионное законодательство предусматривает возможность выйти на пенсию раньше установленного срока.

1. Выйти на заслуженный отдых на пять лет раньше установленного пенсионного возраста могут многодетные родители — как мать, так и отец, или опекуны, которые воспитали пятерых и более детей или ребенка-инвалида (за исключением тех, кого решили родительских прав).

Чтобы получить возможность выйти на пенсию на пять лет раньше срока, страховой стаж родителей должен быть не менее 25 лет. А также при условии, что до достижения ребенком 18 лет будущий пенсионер

* не менее восьми лет осуществлял уход за пятью или более детьми;

* не менее восьми лет осуществлял уход за ребенком-инвалидом, у которого была признана инвалидность в период не менее восьми лет.

2. Также выйти на пенсию по старости на пять лет раньше общепринятого возраста разрешено участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

3. На пять лет раньше срока могут выйти на пенсию жители, имеющие статус политически репрессированных, — при наличии не менее 30 лет страхового стажа.

4. Жители, работавшие в особых условиях. Это потенциальные пенсионеры, которые работали до 1996 года в особо вредных и особо тяжелых условиях или на считающейся вредной или тяжелой работе.

Присуждая право на льготную пенсию, в данных случаях Государственное агентство социального страхования сверяется со списками №1 и №2, утвержденными решением №1173 Совета Министров СССР от 22 августа 1956 года. Нормативы до вступления в силу закона «О государственных пенсиях» устанавливали соответствие производств, работ и профессий статусу вредных и тяжелых. Они и сейчас учитываются при рассмотрении пенсионного статуса.

(№2)

По выслуге лет

Профессии с особым страховым стажем

Пенсия по выслуге лет предусмотрена для работников некоторых профессий, так как считается, что через установленный законом период времени дальнейшая трудовая деятельность в этой сфере связана с потерей профессиональных навыков или социальной опасностью. Установлены два вида пенсий по выслуге лет.

Пенсия по списку №1 назначается на основании «Положения о пенсиях по выслуге лет». Это работники транспорта (авиации, железной дороги, общественного транспорта, морского и речного транспорта) и творческие работники (цирка, оперы, балета и другие деятели искусства).

1. Эти пенсии выплачиваются из бюджета социального страхования. Расчет страхового стажа, дающего право на пенсию по выслуге лет согласно «Положению о пенсиях по выслуге лет», прекращен 1 января 1999 года. Одновременно сохраняется право на пенсию по выслуге лет за ранее отработанное время, если соблюдены прочие условия положения.

Пенсия по выслуге лет №1 назначается, если

* до 1 января 1999 года отработано 3/4 установленного времени по профессии, дающей право на получение пенсии по выслуге лет;

* наступил возраст, дающий право на получение пенсии по выслуге лет (отдельным категориям получателей пенсии по выслуге лет установлен возраст);

* прекращена деятельность по профессии, дающей право на пенсию по выслуге лет.

2. Этот вид пенсий по выслуге лет (список №2) предусмотрен для государственных служащих и выплачивается из государственного бюджета. Пенсия назначается на основании соответствующих законов:

* судьям;

* прокурорам;

* дипломатам;

* должностным лицам Бюро по борьбе и предотвращению коррупции;

* работникам учреждений системы МВД и управления мест заключения с указанными в законе служебными званиями;

* творческим работникам государственных и муниципальных профессиональных оркестров, хоров, концертных организаций, театров и цирка;

* должностным лицам служб государственной безопасности;

* работникам службы неотложной медицинской помощи.

Право на пенсию по выслуге лет имеют жители, если они

* отработали установленное законом время на должности или по профессии, дающей право на пенсию по выслуге лет;

* достигли определенного возраста;

* более не работают на должности или по профессии, которая дает право на пенсию по выслуге лет.

Затребовать пенсию можно, обратившись в любое отделение Государственного агентства социального страхования (VSAA).

(№3)

На два года раньше

Преждевременная пенсия возможна

Есть и такая пенсия, когда человек может выйти на заслуженный отдых за два года до наступления установленного законом возраста для присуждения пенсии по старости. В этом году это 63 года и шесть месяцев.

Закон позволяет просить преждевременную пенсию за два года до наступления пенсионного возраста по старости, если житель

* имеет страховой стаж не менее 30 лет (для мужчин и женщин одинаково);

* если на этот момент не работает;

* если на этот момент не имеет статуса безработного (или преждевременная пенсия и статус безработного).

Размер преждевременной пенсии составляет 50 процентов полной пенсии по старости, которая рассчитывается на момент запроса преждевременной пенсии. Когда подойдет положенный для пенсии возраст, пенсионер будет получать ее в полном размере и тогда сможет одновременно работать.

В этом году преждевременную пенсию могут запросить жители, которым исполнилось 61 год и шесть месяцев.

Подробная информация:

на домашней страничке министерства благосостояния

www.lm.gov.lv,

на домашней страничке Государственного агентства социального страхования

www.vsaa.lv.

Подготовила Вера ВОЛОДИНА.