Самая любимая

Какую аптеку латвийцы выбирают чаще всех прочих? Наверное, одну из тех, что расположена ближе к дому или работе. А если рядом сразу четыре таких адреса?

Жители нашей страны вообще всегда с трепетом относились к фармацевтам, а самая первая аптека некоего Гберлакуса открылась в Риге, страшно подумать, в 1357 году. Ее точный адрес утерян, известно только, что находилась она где-то вблизи Ратуши. Местные аптекари с давних времен котировались в России. Один из них, Иоганн Гильке, был приглашен придворным аптекарем к Борису Годунову.

Сегодня в Латвии насчитывается около 900(!) аптек: во всяком случае, такая цифра прозвучала пару лет назад. Конкуренция нешуточная.

Буквально на днях стало известно, что Mēness aptieka признана самым любимым брендом фармацевтической отрасли Латвии.

— Такую позицию в топе любимых брендов наша Mēness aptieka получила прежде всего благодаря дружной профессиональной команде: каждому фармацевту, руководителю каждой аптеки и служащим управления, — считает член правления и директор по розничным продажам Sentor Farm aptiekas Иво Вельде. — С учетом мирового опыта мы усердно работаем над внедрением новых (в том числе электронных) услуг в Латвии, стараемся улучшить доступность лекарств и непременно помочь каждому, обратившемуся в нашу аптеку.

Интернет-аптека www.e-menessaptieka.lv, которая доступна 24 часа в сутки, обеспечивает достойное качество обслуживания и, что очень важно, пунктуальность доставки товаров.

СПРАВКА. Топ любимых брендов создается с 2004 года и основан на международно разработанных и адаптированных на местном уровне методологиях брендинга DDB Brand Capital, используемых в 30 странах мира. Служит важной точкой отсчета для отражения отношения потребителей.

Как пережить переход на зимнее время, которое этой осенью только что случилось, — в воскресенье, 27 октября, в 4.00 мы перевели стрелки на час назад…

У многих из нас с годами выработался рефлекс: к середине осени спать хочется больше и дольше. Как же подготовиться не только к переводу стрелок, но и к зимнему сезону, когда солнца мало, а вирусов — много? Советы Riga.lv дает дежурный врач Рижского центра здоровья Илья Менис:

— Кажется, время сдвигается всего на один час. Но меняется весь ритм. Ведь перевод часов означает не только то, что мы будем на час дольше спать, но и то, что будем завтракать, обедать, заканчивать работу или учебу на час позже. У многих появляются сонливость, апатия и усталость. Врачи советуют в этот период снизить физическую и эмоциональную нагрузку, обратить внимание на свой образ жизни и питание. Не нужно резко заставлять себя позже ложиться спать. Привыкание к новому режиму наступает через две недели.

Так как в осенний период мало дневного света, мало солнца, наступают холода, начинают распространяться вирусы, врачи советуют включить так называемый режим энергосбережения. По словам Ильи Мениса, обычно осенью обостряются хронические заболевания: астма, гипертония, сахарный диабет и другие. В то же время к семейным врачам попасть труднее, потому что увеличивается число больных с вирусами и простудами, поэтому Илья Менис советует всем хроническим больным не только придерживаться правильного питания и соблюдать режим дня, но и заранее проверить наличие необходимых рецептов и лекарств, выписываемых на длительный период, — чтобы не сидеть в очередях на прием к врачу.

Еще один помощник от зимней хандры — витамин D. Содержание витамина D в организме можно проверить с помощью анализа. К сожалению, анализ является платным, но это важное вложение в собственное здоровье. Как правильно и какие принимать медикаменты, следует узнать у своего семейного врача или фармацевта. И не забудьте сделать прививку от гриппа!