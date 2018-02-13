Это реально, даже если вам уже 50 лет

Свыше половины латвийских пенсионеров живут на пенсию, размер которой составляет от 250 до 285 евро. Живут — это громко сказано, скорей выживают. И глядя на то, как сегодня пенсионеры считают центы, у каждого работающего возникает вопрос: а что будет со мной, когда подойдет пенсионный возраст? Можно, конечно, надеяться на детей или родственников, но лучше рассчитывать только на себя. Есть ли сегодня способы повысить размер своей будущей пенсии, чтобы хватало на хлеб, и желательно с маслом?

Ольга ЛЕВИНА

Есть такие данные: пенсию можно считать хорошей, если вы вышли на нее с объемом сбережений, который сопоставим с размером восьми ваших годовых зарплат. Считаем: если сегодня ваша зарплата составляет 700 евро на руки в месяц, то накопления перед выходом на пенсию должны быть 67 тысяч евро. Конечно, если до выхода на пенсию осталось 5-10 лет, накопить такую сумму будет трудно. Однако за 20-30 лет — уже вполне реально. Да и кто сказал, что нужно именно столько? Хоть какая денежная подушка безопасности к пенсии — это уже хорошо!

Какой будет ваша пенсия?

Хотите знать размер вашей будущей пенсии? Это несложно: разделите свою нынешнюю зарплату наполовину, это и будет примерный размер вашей пенсии по старости. Получаете 700 евро (речь идет только о той сумме, с которой платится социальный налог) — пенсия будет примерно 350 евро. Есть важный нюанс: для более старшего поколения пенсию правильней считать так: 40 процентов зарплаты, а для молодежи — около 60 процентов. Если вы считаете, что этого мало, — пора действовать!

Как же начать откладывать? Эксперты отвечают на этот вопрос простой, но очень емкой фразой: «Начните делать хоть что-нибудь!» Как это понимать? Как говорят специалисты, когда человек начинает откладывать хотя бы по 20-30 евро в месяц, его психика постепенно перестраивается с потребительской на сберегающую, и тогда уже он начинает откладывать деньги без сожаления. Откладывать именно на пенсию — вот это должно стать главной целью. А куда можно вкладывать свои накопления, чтобы они не хранились дома в чулке, — об этом мы и расскажем подробно.

Депозит и сберегательный счёт

Положить деньги в банк на депозит — это первое, что приходит в голову обывателю, который думает о накоплениях. Еще наши мамы и бабушки приучали нас, что деньги нужно хранить на сберегательной книжке, и она действительно была почти у всех. Сейчас банковский депозит или сберегательный счет — альтернатива советским сберкассам. С одной стороны, это удобно, ведь есть счета с ежемесячным автоматическим переводом денег на сберегательный счет или целевые депозиты, придуманные для того, чтобы накопить деньги для какой-то конкретной цели.

Банки надежны, их тщательно проверяют. Но даже если и случится такая неприятность, как с Parex Banka и Latvijas Kraajbanka, беспокоиться стоит только в том случае, если в банке у вас лежит более 100 тысяч евро. Все суммы меньше этой выплачиваются вкладчикам из специального Гарантийного фонда вкладов.

Но есть один очень большой минус — это низкая доходность депозитов. Похоже, безвозвратно прошли те времена, когда можно было положить 1000 латов на год и в конце года получить 120-150 латов прибыли. Доходность депозитов в размере 12-15 процентов была нормой для посткризисного периода.

Потом ставки по депозитам стали резко падать, и сегодня они опустились до самого низкого уровня.

«Суббота» проанализировала, сколько же можно заработать на депозитных вкладах. Оказалось, что если открывать депозиты в самых крупных банках Латвии, заработать не получится вовсе. По большей части они предлагают доходность на уровне 0,20-0,05 процента в год. А в некоторых банках и вовсе ноль! То есть положили 1000 евро в начале года — в конце получили 1005-1020 евро. А ведь с прибыли еще надо заплатить налог на прирост капитала! Да-да, не удивляйтесь, есть такой налог в Латвии.

Однако кое-что мы все-таки нашли. Сегодня пятерка самых выгодных депозитных вкладов в евро при сроке в год выглядит так (речь идет о классическом депозите с выплатой процентов в конце срока):

1. BIGBank, доходность — 1,30% в год.

2. Meridian Trade Bank, доходность — 1,10% в год.

3. Norvik Banka, доходность — 1,05% в год.

4. Latvijas Pasta Banka, доходность — 1% в год.

5. Privatbank, доходность — 1% в год.

Государственные облигации

То есть найти более или менее доходные вклады, если это можно так назвать, можно только в маленьких банках. Кстати, там же можно ловить специальные акционные депозиты: «Лиго депозит», «Пасхальный депозит» и «Рождественский депозит», во время которых доходность депозита повышается на 0,1-0,2 процента.

Еще один совет желающим найти более выгодные условия по депозитам — это размещать вклады в долларах или на более долгий срок. Так, например, депозиты сроком на три-пять лет более доходны, чем годовые депозиты. А вклады в долларах у всех латвийских банков намного выгоднее, чем вклады в евро. Например, в Rietumu Banka при долларовом вкладе на пять лет можно заработать три процента годовых, а в Reggionaalaa Investiiciju Banka и Meridian Trade Bank — по два процента годовых.

Важный нюанс: прерывать депозит раньше срока себе дороже. Банк в этом случае не только не выплатит положенных процентов, но и потребует штрафные санкции — один-три процента суммы, у каждого банка по-разному.

Итак, подводим итог: банковские депозиты — это надежно, но в плане прироста стоимости накоплений ничего не дают, ведь стоит учитывать еще и инфляцию, которая съедает наши накопления. Опять же, считаем: в прошлом году инфляция в Латвии составила 2,9 процента. Другими словами, если год назад на какую-то группу товаров и услуг мы тратили условные 100 евро, то сейчас на то же самое тратим уже почти 103 евро. А наш заработок на депозите (1,3 процента за год) не покрывает даже инфляции. То есть денежки тают и тают, пусть и в надежном местечке…

То же самое происходит с вложениями в государственные облигации. Это супернадежно (ведь за ними стоит само государство!), но навар практически никакой. Чтобы в этом убедиться, заходим на сайт продажи государственных облигаций (krajobligacijas.lv) и проверяем, сколько мы можем заработать, если сегодня купим государственные облигации на сумму 1000 евро сроком на год. Итого, через год мы получим 1000 евро и 10 центов! Прибыль — 10 центов за год. За пять лет на наши 1000 евро таким образом мы можем заработать 15 евро, а за 10 лет — 120 евро. Не слишком впечатляющие цифры.

Значит, будем искать более доходные инструменты для своих пенсионных накоплений. О них мы скоро вам расскажем.

«Как говорят специалисты, когда человек начинает откладывать хотя бы по 20-30 евро в месяц, его психика постепенно перестраивается с потребительской на сберегающую».