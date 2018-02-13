Не поддавайтесь стрессу, который только и ждёт, чтобы схватить вашу шею

Славный житель города Саласпилс Александр Прутков — личность по латвийским меркам уникальная. Вот уже два десятка лет он бескорыстно спасает не только людей, но даже кошек. Первые к нему обращаются, когда зажимает шею и перекашивает спину, а вторых приносят порой в совершенно безнадежном состоянии. Но все, заметим, от Пруткова уходят бодро.

Антон ГУСЕВ

В некоторой степени он маг и чародей, ведь он владеет совершенно таинственной в понимании большинства системой японской шиацу («ши» — «палец», «ацу» — «надавливание») или ее сестрой — мармой (направление индийской медицины — аюрведа), что от обычного массажа отличается примерно настолько же, насколько полеты в космос от прыжков на батуте.

…Сразу скажу: автор этих строк — лицо стопроцентно заинтересованное. Мои шею и спину Александр Прутков спасал многократно: как зажмет где-то — так сразу иду к нему.

Мастерство Пруткова, как говорится, испытано на себе. Один раз после чересчур интенсивной тренировки в спортзале так сдавило нерв между позвонками, что до дому добрался чудом: голова не поворачивалась, спина не гнулась, руки скрутило, ноги тряслись. Но на следующий день Прутков несколькими смелыми надавливаниями на шею вернул вашего корреспондента к жизни. На следующий день я уже выжимал в тренажерном зале 100-килограммовую штангу и ни на какие части тела не жаловался.

Как Лиза мурлыкать не перестала

— А недавно вот кошку Лизу отдали мне. Спасать ее пришлось. Она теперь уже полноценный член нашей семьи. Ее бывшие хозяева, жившие на съемной квартире, вынуждены были переехать на новую, где владелец категорически исключал любое животное в своих стенах. К тому же у кошечки Лизы имелись болячки — из-за чрезмерной любви к ней детей в семье. Ребра Лизы когда-то были сломаны и потом неправильно срослись, да и внутренние органы оказались «помяты». Хозяева вынуждены были уже пойти на радикальные меры, но тут наша семья узнала о беде — и забрала кошку себе…

Лиза с воодушевлением приняла переезд и сразу попросила помощи. Я ее обрабатывал по методике шиацу, и хотя это довольно жестко (надавливания по точкам на теле бывают весьма болезненные), кошечка не убегала, а наоборот — отдавалась на все сто. В итоге она стала здоровее всех моих знакомых кошек и котов, — рассказывал Александр, сидя на кухне небольшой квартиры в Саласпилсе, а Лиза смотрела на него очень внимательно, явно понимая, о ком идет речь.

Нередко к Александру на улице подходят бездомные кошки и собаки; постоят, прижавшись к нему, что-то там у себя полечат доброй энергией мастера мармы — и убегают дальше по своим делам…

Александра Пруткова в Саласпилсе знает, полагаю, каждый второй житель. В свое время он работал в городе фельдшером-лаборантом, потом даже был два срока депутатом городской мэрии. После этого чем только не занимался — от профессиональной фотографии до продвижения в Латвии всяческой навороченной бытовой техники. А вот помощь людям, изучение целительских методик, — это для Александра своего рода хобби. Хотя реально это и есть настоящее дело его жизни. И благодарны ему в Латвии многие. Это честно!

Добродушный кровопийца на мистическом пути

— Я открыл для себя велосипед, который, оказывается, давно уже ездил, но только знали о нем далеко не все. Что марма, что шиацу — это ведь очень древние методы… В свое время я занимался различными методиками: например, вправлял позвонки по методике знаменитого российского костоправа Николая Касьяна, по системе Джуны выравнивал энергетические потоки в теле, а также массировал по точкам — по известной японской древнейшей науке. Все это я изучал как бы отдельно и затем соединил в свою систему, а оказывается, все это обобщает методика шиацу, о которой на родине, в Стране восходящего солнца, знают веками, — говорит Александр.

Система шиацу основана на знании анатомии и физиологии человеческого тела, она пришла, скорее всего, через Китай и Индию, где практикуют древнейшее направление аюрведы — марма. Эту самую марму Александр Прутков тоже примерял к своим рукам много лет.

Марма — древний индийский метод исцеления организма, один из видов аюрведического точечного массажа, который устраняет в организме эмоциональные блоки, полученные в стрессовых ситуациях. Специалист, воздействуя на точки, направляет положительную энергию к конкретным органам и системам, а также гармонизирует общее состояние организма, придает ему силы или помогает расслабиться.

— Ничего мистического! Хотя и мистического в моей жизни тоже хватало, — рассказывает целитель Прутков. — В прошлом я был… кровопийцей. Так на профессиональном жаргоне называют фельдшеров-лаборантов, которые берут на анализы кровь. Работал я в саласпилсской поликлинике, и все будущие избиратели прошли в прямом смысле через мои руки. Все о них знаю — до состояния крови каждого! Работал в поликлинике еще до службы в армии и вернулся туда же после дембеля. И даже в армии (в ГСВГ — в Германии) служил по профессии — в госпитале: на солдатах окончательно отточил методику, как совершенно безболезненно колоть палец и брать на анализ кровь.

Так вот, о мистике. В 1990-е годы в стенах нашей поликлиники проходили заседания эдакого кружка по интересам: встречались врачи и любители эзотерических практик, что в то время по всему бывшему СССР считалось очень модным. Там мы чего только не обсуждали — в том числе и различные необычные методики помощи людям. И тогда же мне помогли узнать о том, что я работаю… в розовом луче. Я в то время уже как мог помогал людям, массируя их. И всегда испытывал очень интересные ощущения в руках. Начал разбираться, в чем же дело…

По древней индийской методике аюрведа каждый цвет имеет свое «амплуа». Розовый — это платоническая любовь ко всему живому. И еще в розовом все должно быть предельно бескорыстно — от души. Я, надавливая на определенные точки на теле человека, даю добрый энергетический посыл, и он свободно проходит через мой розовый фильтр, — рассказывает Александр.

Прощупать человека насквозь

В переводе с санскрита «марма» означает «тайный» и одновременно «жизненный». Это тщательно разработанная в глубокой древности система воздействия на биологически активные точки и зоны организма, которые так и называются — мармы, где выстраиваются тончайшие взаимоотношения между органами и тканями, телом и психикой человека. Любая болезненная точка на тела означает, что эта марма-точка заблокирована. Например, точки могут блокироваться в результате стрессовых ситуаций.

Но, воздействуя на мармы, можно перераспределить энергию таким образом, что она будет двигаться и распространяться равномерно. Наш организм здоров, когда в нем нет блоков и энергия течет беспрепятственно и правильно.

Эти знания упали словно зерна в благодатную почву. Ранее, еще году в 1989-м, Александр Прутков познакомился с Игорем Устиновичем, который устроился в поликлинику: днем работал как невропатолог, а вечером занимался частной практикой — костоправствовал. Устинович был учеником теперь уже легендарного российского костоправа Николая Касьяна.

Прутков сам видел, как к его новому знакомому привозили людей буквально на носилках, но от Устиновича они… уходили, и их лишь слегка придерживали под руки родственники. Александр, тогда относивший себя к категории рядовых интересующихся, попросил его поучить, потом прошел еще различные курсы массажа. И наконец дошел до японской системы шиацу. А уже после нее стал изучать марму, которая, по сути, очень ей близка и лишь логично все дополняет.

Не подпускай пантеру близко

— Между прочим, по шее людей, по точкам, по энергетическим блокам, которые возникли в теле, можно судить даже об экономическом и социальном положении в республике, — продолжает Александр. — Чем хуже шея, чем сильнее зажатости в теле, тем больше это свидетельствует о сильном общем стрессе в стране. Лет 15 назад я объявил войну остеохондрозу, с которым ко мне обращался чуть ли не каждый второй. А остеохондроз такой враг, который очень незаметно подкрадывается — и захватывает жертву. Я всем пациентам говорю, что постоянно идет борьба за шею — между вами и хондрозом.

Как спасаться? Больше двигаться! Хондроз — это солевые отложения. Причем если в прошлом хондроз был болезнью людей более чем преклонного возраста, которые мало двигались, то теперь с каждым годом больше всего проблем у молодых офисных работников. В советские годы была производственная гимнастика для тех, кто все время сидит на рабочем месте. Отличная штука, кстати. Но теперь этого нет. А сидячих профессий стало намного больше. И всех атакует хондроз.

Вы сколько проводите времени за компьютером? Часов восемь-десять? А сколько времени ведете активный образ жизни? Я уж не говорю о том, чтобы заниматься спортом, но сколько минут в день вы хотя бы гимнастику (самую простую, ту, которую нам еще в школе на уроках показывали) делаете? А-а-а-а, задумались, стыдно стало!.. В советские годы вообще к здоровью человека относились несравнимо серьезнее, чем теперь. За трудовым человеком следили. У древних индейских племен есть поговорка: «Если ты услышал рык пантеры, то уже поздно…» Так и с вашей шеей. Если почувствовали, что защемило, «скрипит», — значит, хондроз уже вцепился в шею.

Сейчас время чересчур нервное стало. Врачи утверждают, что все наши болезни от нервов. Совершенно верно. Обратите внимание: когда мы нервничаем, то, как правило, сидим, ссутулившись. И наступает хондроз! А когда мы радуемся, распрямляемся — хондроз уходит. Поэтому как только почувствовали, что стресс тянет к вам свои нервные лапы, сразу гоните его! А как со стрессом бороться? Чувствуете, что нервы на пределе и до срыва недалеко, — надо сделать такое упражнение. Высоко поднимите руку, а потом резко опустите ее, словно отмахиваетесь, и скажите громко: «А и хрен с ним!» После этого важно успокоиться и задуматься: что ты, с кем ты, для чего ты?

Гони стресс спортом

— И чем тяжелее информационный фон, тем больше проблем и с нервной системой, и со всем остальным, включая, разумеется, мышцы и позвоночник. В стране с разных сторон звучит: все плохо, денег стало меньше, работы хорошей не найти, люди бегут… А человек животное стадное. Как только стало плохо стаду, так и у каждого конкретного индивидуума обычно нет особых причин радоваться.

Но последнее в корне неверно! Когда человек в состоянии стресса, он и не так сидит, и не так спит. Жди и вывихов, и зажимов. Причем учтите: вот так сразу ничего с вами не случится. Стресс накапливается в организме и постепенно откладывается, например, в надкостнице, в суставах, жировых тканях. Моментально он в виде болезней не вылезает, не проявляется, а только спустя некоторое время, когда уже критическая масса накапливается.

И в тот момент у вас начинает позвоночник «вдруг» хрустеть и болеть, случаются зажимы нервных окончаний, мышцы потянули или перенапрягли настолько, что произошла серьезная травма. Когда мышцы перенапряженные, например, в шейном отделе, они перегреваются — значит, стоит повеять даже легкому ветерку, как вас тут же продувает. Если мышцы шеи чересчур напряжены, а вы еще и просквозили ее, запросто могут случиться зажимы нервов между позвонков.

Всегда внимательно за собой наблюдайте! Заметили, что идете тяжелой походкой, опустив плечи и глядя в землю, — сразу остановитесь, улыбнитесь, встряхните плечами, покрутите ими и головой, повращайте руками. Все, чтобы поправиться, в вас природой заложено. Между прочим, и система шиацу основана на том, что мастер, работающий по точкам на теле, словно нажимает на кнопочки — организм включается и начинает поправляться, используя свою энергию. Похожий принцип и в китайской системе иглоукалывания.

Очень важно больше двигаться, и тогда природные настройки организма не собьются. И гемоглобин будет в норме, и соли не станут откладываться, и давление не начнет зашкаливать. Чем вы активнее и позитивнее — тем сильнее вас боится стресс, вооруженный хондрозом, — уверен Александр Прутков.

«Марма — древний индийский метод исцеления организма, один из видов аюрведического точечного массажа, который устраняет в организме эмоциональные блоки, полученные в стрессовых ситуациях…

«Очень важно больше двигаться, и тогда природные настройки организма не собьются. И гемоглобин будет в норме, и соли не станут откладываться, и давление не начнет зашкаливать…