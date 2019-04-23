Законодательство предусматривает определенные пособия семьям с детьми: начиная от рождения и далее до совершеннолетия. Также можно получить помощь от самоуправления.

«СУББОТА» и Государственное агентство социального страхования (VSAA) разъясняют, какие государственные пособия предусмотрены для матерей в период беременности и далее — когда родился ребенок.

(№1)

В семье пополнение

Пособие по рождению ребёнка

Единовременное пособие по случаю рождения ребенка назначается одному из родителей — за каждого ребенка, который достиг возраста восьми дней и которому присвоен персональный код, или опекуну, если ребенок взят под опеку в возрасте до года.

Пособие можно запросить в VSAA в течение шести месяцев с восьмого дня со дня рождения ребенка (день возникновения права) или со дня установления опекунства, если опекунство установлено до достижения ребенком года. Это можно сделать лично, или заполнив заявление на едином портале государства и самоуправлений www.latvija.lv, или отправить почтой, или по электронной почте, заверив надежной подписью.

Заявление принимается как в свободной форме, так и на специальном бланке, который можно найти на домашней страничке VSAA.

(!) 421,17 евро — размер пособия по случаю рождения ребенка (на каждого ребенка).

Если ребенок родился за границей и в Государственном агентстве отсутствуют данные о факте его рождения и персональном коде Латвийской Республики, надо представить в VSAA копию и оригинал документов о рождении.

V Поздравляем!

Многие местные самоуправления также назначают материальную помощь семьям, где появился новорожденный. Например, Рижское самоуправление предоставляет единовременную материальную помощь в 150 евро за каждого родившегося ребенка.

За пособием нужно обращаться в филиал загса, где зарегистрировали ребенка, или в Рижскую социальную службу.

(№2)

Материнское пособие

Назначается до и после родов

Материнское пособие предусмотрено для женщин, которые работают и уходят в отпуск по беременности и родам. То есть если они работали и работодатель выплачивал за них взносы социального страхования или они это делали сами. Таким образом, материнское пособие назначается женщине, если она

* состоит в трудовых отношениях,

* самозанятое лицо,

* супруга самозанятого лица, которая добровольно присоединилась к социальному страхованию.

V Размер пособия

Первая часть выплачивается за 56 или 70 дней отпуска по беременности. Пособие за 70 календарных дней полагается будущей маме, если она встала на медицинский учет до 12-й недели беременности.

Вторую часть — за 56 или 70 дней — выплачивают после рождения ребенка. Пособие за 70 дней можно получить, если

* во время беременности, родов или в послеродовой период у матери появились проблемы со здоровьем,

* родились двое или более младенцев.

Материнское пособие можно получить не более чем за 140 дней.

Если были преждевременные роды (до начала отпуска по беременности), материнское пособие назначается по тем же правилам — на период не менее чем за 112 дней.

Если трудовые отношения были прекращены в связи с ликвидацией рабочего места, материнское пособие назначается, если отпуск по беременности начинается не позже 210-го дня со дня прекращения работы.

V Расчёт пособия

Пособие составляет 80 процентов средней зарплаты, вычисленной на основании размера социальных платежей заявителя.

Средняя зарплата платежей социального страхования работника вычисляется за период 12 календарных месяцев, который заканчивается за два месяца до даты открытия листа нетрудоспособности, выданного в связи с беременностью.

Если женщина является самозанятым лицом, средняя зарплата платежей рассчитывается за период 12 календарных месяцев, который заканчивается за квартал до начала квартала, когда выдан лист нетрудоспособности.

Пособие назначается на основании заявления от матери в одно из территориальных отделений Госагентства социального страхования и листа о нетрудоспособности «B», который оформляется в электронном виде и находится в базе VSAA.

Пособие можно запросить в течение шести месяцев начиная с первого дня дородового отпуска.

V Внимание!

После рождения ребенка вместо матери пособие может получить отец ребенка или другой человек, который ухаживает за младенцем (за период до 70-го дня жизни ребенка), если мать ребенка

* из-за болезни не может ухаживать за младенцем первые 42 дня после его рождения,

* отказалась от ухода за ребенком,

* умерла во время родов или в течение 42 дней после родов,

* если ребенок — найденыш.

(№3)

Отцовское пособие

Если за новорождённым ухаживает папа

После рождения ребенка отцы могут использовать послеродовой отпуск — 10 дней — в первые два месяца малыша. Отцовское пособие назначается при условии, если отец работал и выплачивал взносы социального страхования, или это за него делал работодатель, или если отец является самозанятым лицом.

Пособие надо запросить в течение шести месяцев с первого дня отпуска по рождению ребенка.

(!) Размер пособия — 80 процентов средней зарплаты, вычисляемой на основании выплаченных социальных платежей получателя пособия. Отцовское пособие рассчитывается так же, как и материнское.

(№4)

Особые периоды

Если не платили взносы социального страхования

Согласно закону «О материнском и больничном страховании», при подсчете средней зарплаты страховых взносов для начисления материнского пособия не учитываются нижеуказанные периоды, если у жителя не была перечислена часть страховых взносов по причине:

* отпуска по беременности и родам,

* отпуска отцу ребенка,

* неоплаченного отпуска по уходу за ребенком,

* отпуска по уходу за ребенком,

* проходящей нетрудоспособности.

V Внимание!

Государственное агентство социального страхования (VSAA) заявления о назначении материнского и отцовского пособия рассматривает в течение 10 дней со дня предоставления полного пакета документов.

Подробнее —

на домашней страничке Государственного агентства социального страхования

www.vsaa.lv.

Подготовила Вера ВОЛОДИНА.