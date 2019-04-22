Партия «Согласие» остаётся самой популярной в стране

Кто и зачем давит на партию «Согласие»? Как получить от Рижской думы половину затрат на ремонт многоквартирного дома? Как принять участие в Большой толоке? На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают Нил Ушаков, отстраненный от должности мэра Риги министром Пуце, и депутаты Рижской думы Андрис Америкс, Михаил Каменецкий и Андрей Козлов.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

Добрый день! Есть ощущение, что началась просто травля «Согласия» и ее сторонников. Вам так не кажется?

Анастасия ТРАВИНА.

Нил Ушаков: Так и есть. С таким давлением не сталкивалась еще ни одна партия в новейшей истории Латвии, и сейчас наша главная задача — его выдержать. Это давление идет со всех сторон — начиная с решения министра Пуце об отстранении меня от должности мэра. Мы готовим документы, чтобы оспорить его решение в суде. Мы сможем доказать его противозаконность и, возможно, поднимем вопрос об ответственности самого Пуце.

Но несмотря на все это, «Согласие» остается крупнейшей и популярнейшей партией в Латвии. «Согласие» по-прежнему с большим отрывом лидирует во всех рейтингах. Но впереди у нас очень сложный период. Нам надо работать и держаться вместе. Сейчас надо сконцентрироваться на выборах в Европарламент и только после выборов начинать обсуждать, каким образом в дальнейшем организовывать работу партии.

Андрей Козлов: Я уже месяц назад написал, что в Латвии, похоже, начинается свой 1937 год. Некоторые сочли это преувеличением. Но теперь уже видно, что в стране действительно идут политические репрессии против одной партии.

У нас появилось свое «дело врачей» — прямо как в сталинском СССР. Сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией задержали депутата Рижской думы от «Согласия», члена правления 1-й Рижской больницы Геннадия Севастьянова. А ведь это врач с большой буквы, с 50-летним стажем, из которых более 40 лет он проработал в 1-й Рижской больнице. Сотни людей обязаны ему здоровьем. И его сажают за решетку, туманно объясняя, что, мол, есть проблемы!

И в то же время Бюро по борьбе с коррупцией просит прокуратуру предъявить обвинение в мошенничестве в крупном размере депутату Сейма от KPV Закатистову. И ничего, он остается депутатом, принимает законы для всех нас.

Еще один пример отношения к представителям партии «Согласия». Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш и вице-мэр Риги Вадим Баранник приняли участие в международном саммите по городскому транспорту в Москве. В аэропорту, когда Элксниньш и Баранник вернулись в Ригу, Служба государственной безопасности тщательно обыскала все их вещи, сфотографировала визитные карточки.

Интересно, надолго ли это правительство? Сейчас напринимают законов, а потом начнут отменять.

Виктория.

Михаил Каменецкий: Действительно, политическая ситуация в Латвии меняется на удивление быстро! Не успел министр Пуце отправить в отставку мэра Риги, как депутаты Сейма, не дождавшись, пока истекут первые сто дней, потребовали ухода с поста премьера Кариньша, который, заняв руководящее кресло, забыл об обещаниях отменить скандальный КОЗ.

А теперь уже зазвучали голоса об отставке и самого министра Пуце. Оно и понятно! Совершенно не разбираясь в сфере, которой его поставили руководить, он затеял административно-территориальную реформу, затрагивающую интересы сотен тысяч людей. Вот это и называется политической глупостью.

Очень жаль, что у нас в стране такие деятели, которые случайно попали во власть, вместо того чтобы сначала разобраться в ситуации, сразу же приступают к реформам. А потом приходят следующие и делают то же самое.

Как реализуется программа реновации многоквартирных домов за полцены? Есть ли смысл подавать документы?

Надежда ОГАРЕВА.

Андрис Америкс: Программа развивается вполне успешно. В этом году на софинансирование реновации жилых домов мы предусмотрели в бюджете Рижской думы 463 тысячи евро. Вторую половину этой суммы погасят сами жильцы, и в итоге получится, что в ремонт различных домов будет вложено 926 тысяч евро. Это немало!

Эта программа Рижской думы, которая позволяет привести в порядок изрядно обветшавший рижский жилой фонд, пользуется все большей поддержкой рижан. В 2018 году решение о выделении средств было принято в отношении 48 проектов, а уже в начале 2019 года одобрено уже 38 проектов. Это значит, что в 2500 квартирах уже совсем скоро улучшатся условия проживания. На этой неделе состоялось торжественное заключение договоров.

Двор нашего дома после зимы выглядит неухоженным. Хорошо бы всем взяться и убрать. А куда девать мусор?

Николай СТЕПИН.

Андрис Америкс: Спасибо за вопрос! Он довольно характерный. В социальных сетях все чаще встречаются призывы убирать за собой после пикников, люди возмущаются тем, что кто-то намусорил в лесу. Это радует! Значит, люди чувствуют себя хозяевами в своем городе.

В ближайшую субботу, 27 апреля, в Риге пройдет традиционная Большая толока. Советуем вам присоединиться к этому полезному мероприятию. Сделать это просто: нужно подать заявку на сайте talkas.lv. После этого с вами свяжется координатор, курирующий ваш район. Он и ответит на все вопросы, в том числе и о том, где нужно оставлять мусор, чтобы его бесплатно вывезли. Об этом позаботится самоуправление.

Спросите у координатора, где можно бесплатно получить мешки для мусора. Это важно! Вывозить мусор будут только в мешках определенного вида. В этом году — впервые — мусор можно будет сортировать прямо на месте. Синие мешки предназначены для пластмассы, белые — для остальных отходов.

И еще: спросите у организаторов, где оставлять полные мешки с мусором. Для этого выделены определенные места.

«В социальных сетях все чаще встречаются призывы убирать за собой после пикников, люди возмущаются тем, что кто-то намусорил в лесу. Это радует! Значит, люди чувствуют себя хозяевами в своем городе.