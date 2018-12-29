Какую помощь государства могут получить семьи, где родился ребёнок

В прошлых двух выпусках читатели узнали, какую помощь получают родители в связи с рождением ребенка: о материнских и отцовских пособиях, бонусе для новорожденных и пособии по уходу за ребенком. Продолжаем тему.

«СУББОТА» и Государственное агентство социального страхования (VSAA) — о том, какие еще пособия могут получить родители малышей в период до двух лет.

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Малыш растёт

Кто может получить родительское пособие

Родительское пособие выплачивается в период ухода за ребенком до того, как ему исполнится год, или в период до полутора лет. Это пособие назначается одному из родителей, который ухаживает за ребенком или несколькими одновременно родившимися детьми; или одному из усыновителей, которому передан ребенок до решения суда об усыновлении; член воспитывающей семьи, заключивший договор с самоуправлением; опекун или другое лицо, назначенное сиротским судом.

Запросить родительское пособие может ухаживающий за ребенком один из родителей, если является социально застрахованным лицом (работодатель за него или он сам выплачивает взносы социального страхования) и на момент запроса пособия имеет статус работающего лица.

Пособие назначается, если родитель

* находится в отпуске по уходу за ребенком или не получает дохода как самозанятое лицо;

* не находится в отпуске по уходу за ребенком или получает доход как самозанятое лицо.

Пособие назначается, если усыновитель:

* находится в отпуске без сохранения заработной платы, вызванном необходимостью ухода за ребенком, или не получает дохода как самозанятое лицо;

* не находится в отпуске без сохранения заработной платы, вызванном необходимостью ухода за ребенком, или получает доход как самозанятое лицо.

ВНИМАНИЕ! Если родительское пособие запрашивает мать ребенка, у которой был трудовой договор в период отпуска по беременности и родам, но на день назначения пособия она освобождена от работы, у нее тоже есть право на родительское пособие.

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Размер пособия

Зависит от периода получения пособия

При назначении родительского пособия родители, опекуны и усыновители вправе выбрать продолжительность периода получения пособия: до достижения ребенком года или полутора лет. После того как пособие назначено, время выплаты уже нельзя будет поменять.

Размер пособия зависит от того, находится в отпуске ухаживающий за ребенком член семьи или он выходит на работу.

Если получатель родительского пособия находится в отпуске по уходу за ребенком, то размер пособия составляет:

* до достижения ребенком года — 60 процентов средней зарплаты страховых платежей получателя пособия;

* до достижения ребенком полутора лет — 43,75 процента средней зарплаты страховых платежей получателя пособия.

Если получатель родительского пособия не находится в отпуске по уходу за ребенком или получает доходы как самозанятое лицо, родительское пособие выплачивается в размере

* 30 процентов назначенного размера родительского пособия.

Так, если пособие в размере 60 процентов средней зарплаты социальных платежей составляло, например, 15 евро за один календарный день и родитель (опекун, усыновитель) возобновит работу, то пособие составит 30 процентов выплачиваемого ранее пособия (от 15 евро). Или 4,50 евро в календарный день до того дня, как ребенку исполнится год.

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Специальная методика

Как рассчитывается пособие?

Расчет размера родительского пособия учитывает только ту зарплату, с которой шли социальные отчисления, в том числе на родительское пособие: зарплата, зарегистрированная в налоговой службе работодателем, или зарегистрированные в налоговой службе доходы самозанятого лица, с которых были уплачены взносы социального страхования.

* Средняя зарплата страховых платежей работника рассчитывается из расчета одного календарного дня в период, равный 12 месяцам и который заканчивается за два месяца до месяца назначения пособия. Значит, отсчет заработков начинается за 14 месяцев до назначения пособия.

* Средняя зарплата страховых платежей самозанятого работника, в свою очередь, вычисляется из расчета одного календарного дня от фактически произведенных платежей в период, равный 12 месяцам, который заканчивается за один квартал (три месяца) до квартала назначения родительского пособия, то есть отсчет начинается за 15 месяцев.

В установленном 12-месячном периоде на основании закона о страховании на случай материнства и болезни не учитываются другие периоды нетрудоспособности, за которые выплачивалось больничное пособие (лист нетрудоспособности B), отпуск по беременности и рождению ребенка, отпуск, назначенный отцу по уходу за ребенком, и календарные дни отпуска по уходу за ребенком.

V Знай!

Заявление на родительское пособие следует подавать не позднее шести месяцев со дня возникновения права. Если пособие будет запрошено позже, и назначено оно будет только за шесть месяцев до дня подачи заявления.

(!) Получателям родительского пособия, у которых в календарном месяце имеются доходы как у работника по найму или самозанятого лица, пособие за весь этот календарный месяц будет выплачиваться в размере 30 процентов выделенного пособия. (Изменения внесены с 1 января 2018 года.)

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Дополнительно

Не только родительское пособие

Можно ли одновременно с родительским пособием получать и другие государственные, в том числе детские пособия, которые полагаются на этот возрастной период ребенка?

Одновременно с родительским пособием, пока ребенку исполнится год или полтора года — это зависит от выбранного размера пособия (до года или до полутора лет), — можно получать и пособие по уходу за ребенком. Его размер составляет 171 евро в месяц до достижения ребенком полутора лет.

* Родительское пособие не назначается на ребенка, когда в связи с его рождением назначено материнское пособие за тот же период.

* Выплата родительского пособия прекращается на время получения родителем пособия по безработице.

* Если родитель прервет отпуск по уходу за ребенком и выйдет на работу, то одновременно выплачивается и пособие по уходу за ребенком в размере 171 евро в месяц, и родительское пособие в пересчитанном размере (30%).

* Родительское пособие и пособие по уходу за ребенком назначаются одному лицу. Поэтому специалисты советуют родителям согласовать между собой, кто будет получать эти пособия.

Дополнительная информация:

на домашней страничке министерства благосостояния

www.lm.gov.lv,

на домашней страничке Государственного агентства социального страхования

www.vsaa.lv.

Подготовила Вера ВОЛОДИНА.