Слышала, что подорожают услуги почты. Правда ли это? Все мои родственники живут далеко, и меня это очень волнует.

А. ОРЕХОВА.

— Предприятие Latvijas Pasts подало в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) проект новых тарифов. Суть его заключается в том, что некоторые услуги подорожают, а некоторые подешевеют.

Например, отправка обычного письма A-класса (до 20 г) подорожает до 1 евро. Плата за простое почтовое отправление весом до 500 г вырастет с 1,10 до 1,30 евро, а весом до 1 кг — уменьшится с 1,71 до 1,60 евро.

Отправка письма в Европу подорожает в два раза — с 0,78 евро до 1,60 евро, а посылки в Европу станут значительно дешевле. Так, отправка посылки весом до 500 г будет стоить 2,40 евро вместо нынешних 4,20 евро, посылки весом до 1 кг подешевеют с нынешних 6,437 ????????? до 4,30 евро.

С чем связаны новые расценки? Как заявила руководитель отдела внешних коммуникаций Latvijas Pasts Гундега Варпа, проект новых тарифов подан с целью облегчить и улучшить оказание услуг. К тому же тарифы на универсальную почтовую услугу и их структура в Латвии не менялись более 10 лет, они устарели и не соответствуют ни местному, ни международному рынку. Возможная дата вступления в силу новых тарифов — 15 июля 2019 года.

Как чипировать Шарика?

Дети подарили мне французского бульдога. Сейчас ему полгода. Когда его нужно чипировать? Где это можно сделать? Сколько это стоит? И для чего вообще нужны чипы?

Л. ПОЗДНЯКОВА.

— Каждой собаке вне зависимости от возраста должен быть имплантирован микрочип — своеобразный персональный код. При считывании чипа можно узнать основную информацию о собаке — порода, прививки, стерилизована она или нет — и ее владельце. Введение чипа проводит ветеринарный врач и одновременно регистрирует вашего песика в базе данных.

Стоимость манипуляции составляет 12-15 евро, включая стоимость микрочипа, стоимость регистрации — 10-12 евро.

Процедура чипирования быстрая, нетравматичная, практически безболезненная и принята во всем мире. Повторять ее не надо: чип вживляется раз и навсегда.

Где выгоднее болеть?

Я проболела две недели и получила почти на сто евро меньше, чем обычно. По-моему, это несправедливо! Интересно, а как в других странах Балтии? Неужели там тоже такой беспредел?

Инна, Олайне.

— По данным Института финансов Swedbank, самой благоприятной с точки зрения работника является система социальных гарантий Литвы, которая предусматривает, что в случае кратковременного заболевания у работающего с зарплатой в 500 евро на руки недельный невыход на работу по болезни уменьшает доходы на 40 евро, или восемь процентов. В Латвии в тех же условиях доходы работника уменьшаются на 43 евро, или 8,6 процента, а в Эстонии — на 65 евро, или 13 процентов.

Если взглянуть на социальные гарантии с перспективы работодателя, наибольшее бремя расходов во время заболевания работников ложится на работодателей Эстонии и Латвии — они оплачивают первые 8-10 дней болезни, в то время как в Литве работодатели из своего кармана покрывают только первые два дня заболевания, а начиная с третьего в процесс оплаты вовлекается государство.

И еще один показатель: в Эстонии пособие по болезни не платится за первые три дня заболевания, в Латвии — за первый день заболевания, а в Литве пособие рассчитывается уже с первого дня.

Подавать ли налоговую декларацию?

Прочитала в газетах о том, что, подав налоговую декларацию, даже пенсионеры оказались должны государству какие-то деньги. Скажите, может быть, эту декларацию в СГД вообще лучше не подавать и жить спокойно?

И. АКИМОВА.

— Напрасно вы считаете, что если вы не будете подавать налоговую декларацию за прошлый год, то и долга у вас не будет — а следовательно, и платить его не надо. Нет! Если у человека есть налоговый долг, СГД само найдет должника и напомнит ему о подаче декларации. Ее надо в обязательном порядке заполнить до 1 июня 2019 года.

Погасить долг тоже придется в обязательном порядке. Здесь есть несколько нюансов. Чтобы уменьшить или полностью списать долг, можно подать в СГД документы об оправданных расходах (на образование, медицинские услуги и др.).

Нужна ли виза в Таиланд?

Собираемся отдохнуть с мужем в Таиланде. Он гражданин Латвии, а я нет. Кому из нас нужна виза?

Марина.

— С 14 апреля в силу вступила новая норма: гражданам Латвии, отправляющимся в Таиланд на срок до 30 дней, больше не потребуется оформлять визу. А вот негражданам Латвии для въезда в Таиланд виза необходима. Более подробная информация о правилах въезда в Таиланд доступна на сайте иммиграционной службы Таиланда. Можно также связаться с аккредитованным Латвией посольством Таиланда в Стокгольме.

Кому вреден берёзовый сок?

Сейчас повсюду продается березовый сок. О его пользе много говорят и пишут, но всем ли он полезен?

Ингрида.

— Польза березового сока велика, ведь он содержит много минеральных веществ, витамин C, дубильные вещества, фитонциды и эфирные масла. И все-таки противопоказания есть. Пить березовый сок нельзя при язве желудка и аллергии на пыльцу березовых сережек. Реакция в виде сыпи и раздражения на коже — весомая причина отказаться от напитка.

Подготовила Елена АЛИНА.

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