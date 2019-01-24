Японские ответы на неразрешимые вопросы

В недавно вышедшей книге с таким названием профессор Макико Накамуро из Страны восходящего солнца рассматривает эффективность образования с точки зрения экономиста. М. Накамуро изучила результаты массовых педагогических исследований и экспериментов в разных странах и пришла к неожиданным выводам, которые идут вразрез со стереотипами в среде родителей и учителей.

Наталья СЕВИДОВА

Люди могут обманывать, а данные — нет

Часто мы пытаемся копировать опыт успешных родителей, у которых чада с отличием окончили школу, поступили в престижный вуз, сделали карьеру. На самом деле не факт, что и у нас результат будет так же хорош, как у образцовой семьи. Потому что итог в каждом случае зависит массы факторов: наследственности, окружения в школе и во дворе, дохода родителей, мотивированности учителей и пр.

Поэтому образовательные программы, настаивает Накамуро, следует основывать не на субъективных мнениях политиков и министров, а строго на научных данных.

Но сначала о типичных ошибках родителей

Детей надо мотивировать к учёбе

«Будешь хорошо учиться — многого добьешься в будущем». Примерно так родители в любой семье пытаются побудить ребенка к учебе. Но надо понимать, как устроена детская психика: если можно не напрягаться сегодня, то отложу дело на потом. И даже если вы предложите за хорошие отметки в годовом табеле заманчивую поездку летом или дорогую покупку в конце учебного года, это не воодушевит вашего отпрыска. А вот если поощрите за выполненное задание или прочитанную книгу — сработает. Скажете, такой подход аморален? Вовсе нет! Вознаграждение, которое обещано ребенку за конкретное усилие в настоящий момент, повышает для него значимость учебы и удовлетворение от самого процесса. Это доказано гарвардскими психологами, проводившими эксперименты на 36 тысячах учеников в 250 американских школах. Лучшую итоговую успеваемость (то есть «на выходе») показали дети, которых поощряли «на входе», то есть за выполнение конкретных заданий в течение учебного года.

Нельзя вознаграждать за учёбу деньгами

Это еще одно заблуждение. Ученые выяснили, что в младших классах действительно лучше мотивировать детей чем-то иным, а вот в средних классах деньги за успехи в учебе — лучший стимул. Главное, не ошибиться с суммой. Предвижу возражение: зачем в детях развивать меркантильность и даже алчность? Но проведенный научный эксперимент выявил интересную вещь: денежные поощрения заставили детей более ответственно относиться к деньгам, меньше тратить на развлечения и сладости и делать сбережения. Побочным эффектом эксперимента стало обучение основам планирования личного бюджета.

Надо заставлять детей читать

Принято считать, что дети, которые много читают, лучше учатся. На самом деле, здесь перепутаны причина и следствие: дело не в том, что дети, любящие читать, получают лучшие оценки в школе, а в том, что дети с высокой успеваемостью много читают. Поэтому покупать двоечникам книги и принуждать их к чтению — пустая трата времени и денег. Но вполне вероятна другая причинно-следственная связь: родители, которые уделяют внимание учебе своих детей, покупают им много книг и пробуждают интерес к чтению.

Надо чаще хвалить детей

Большинство родителей, бабушек и дедушек и даже эксперты убеждены: похвала даже за самый скромный успех повышает самооценку ребенка. Уверенность в себе — это, конечно, облегчает путь к успеху в карьере, дает ощущение счастья в жизни. Но вот известный психолог, американский профессор Рой Баумайстер и его коллеги в ходе масштабных исследований установили: уверенность в себе не причина, а результат. Не высокая самооценка улучшает успеваемость, а высокая оценка своих реальных достижений увеличивает уважение к себе. И напротив, если отстающего ленивого ученика хвалить за его потенциальные способности, это лишь оторвет его от реальности.

Если хвалить, то как?

Если хвалить детей за способности (за то, что они, например, умные), они теряют стимул к учебе и оценки ухудшаются. И наоборот — похвала за старания, за то, чего ребенок конкретно добился, меняет его отношение к учебе, и успеваемость идет в гору. Надо не твердить ребенку: «Ты с этим справишься!» — а указывать на то, чего он уже сумел добиться: «Сегодня ты занимался целый час!», «Ты смог решить эту задачу! Попробуй решить и вторую, хотя она и потруднее». Так мы вырастим людей, которые не побоятся браться за сложные задания.

Телевизор, смартфоны и компьютерные игры вредны и мешают учёбе

И от этой нашей убежденности автор книги не оставляет камня на камне. Профессор Мэтью Генкоу из Чикагского университета заключил, что дети, смотревшие в детстве телевизор, обладают высокими способностями в учебе. А профессор Лоренс Кутнер из Гарварда доказал: сложные компьютерные игры с ролевыми элементами помогают школьникам старше 17 лет избавиться от стресса, стимулируют творческие способности и усидчивость. Даже если в играх есть агрессивные действия, дети не так глупы, как мы думаем, чтобы повторять их в школе или на улице.

М. Накамуро с коллегами ограничили детям «вредные занятия» на месяц. И что же? Запрет телевизора увеличил время домашних занятий у мальчиков меньше чем на две минуты, у девочек — меньше чем на три минуты. То есть большего рвения к учебе они проявлять не стали. Если мы отключим телевизор и отберем гаджеты, мы не заставим детей сесть за стол и начать учиться. Один час виртуальности в день, утверждают объективные данные, никак не вредит ребенку. Но когда ваше чадо зависает там на два часа и более, то быстро тупеет.

Зачем тратиться на образование

Вроде бы все мы знаем, что человек, окончивший Оксфорд, наверняка будет больше зарабатывать, чем человек, у которого за плечами лишь основная школа. Хотя существует немало примеров, когда талантливые самоучки становились миллионерами, это все же частные случаи. Массовый же результат говорит о другом: каждый дополнительный год учебы выражается в существенном приросте нормы прибыли образования — то есть в увеличении будущего дохода человека и отдачи для экономики и общества в целом. М. Накамуро объясняет в цифрах, насколько выгодны инвестиции родителей в образование с детей.

«Между человеком, который пошел работать после школы, и человеком, который начал работать после университета, разница в заработке в течение жизни составляет 100 миллионов иен (более 800 тысяч евро). Вероятность выигрыша в лотерее 100 миллионов равняется 1/10 млрд. — то есть стремится к нулю. Вывод: вместо того чтобы строить фантастические планы выиграть в лотерею, лучше пойти в университет и заработать эту сумму».

Инвестиции в дошколят

Так что копите средства на университет, пока дети маленькие, — это разумно. Но! Оказывается, максимальный эффект дают инвестиции в человеческий капитал еще до того, как ребенок пойдет в школу! А в старших классах и вузе, когда у родителей, как правило, самые большие траты на обучение, прибыльность инвестиций намного ниже по сравнению с дошкольным периодом. Неожиданно, правда?

Дело в том, что понимать под инвестициями в человеческий капитал. Ученые предупреждают, что это не только вложения в знания, но и формирование характера: устойчивость, социальную коммуникабельность, целеустремленность, любознательность, а также поддержание физической формы и здоровья — то, что японцы называют жизненной силой. Все это в совокупности влияет на будущее место работы, карьерный рост и заработок. Так что родителям надо просто заниматься с малышами — это не стоит больших денег. Но требует любви, терпения и личного времени.

Кстати, показателен такой факт: до 40 процентов американских студентов бросают университет, не доучившись. И связано это как раз с тем, что молодым людям недостает твердости характера.

Зачем обществу образованные люди?

Прибыльность человеческого капитала — это также процент общественной прибыли, пишет М. Накамуро. Грубо говоря, экономической пользы для общества. Автор книги приводит весьма любопытные расчеты: каждые 100 иен (80 центов), инвестированные в ребенка в четыре года, к его 65 годам вернутся в общество в размере от 6000 (48 евро) до 30 тысяч иен (240 евро). Вывод: вложения в дошкольное образование помогают воспитать трудолюбивых, успешных и законопослушных граждан. Так что нашему государству и местной власти тоже не стоит скупиться на достойное финансирование детских садов, групп развития, детские спортивные секции и т. п. Кстати, это давно поняли в Скандинавских странах, на которые мы пытаемся ориентироваться: там любые занятия по интересам для детей абсолютно бесплатны.

«Вознаграждение, которое обещано ребенку за конкретное усилие в настоящий момент, повышает для него значимость учебы и удовлетворение от самого процесса. Это доказано гарвардскими психологами, проводившими эксперименты на 36 тысячах учеников в 250 американских школах.

«Принято считать, что дети, которые много читают, лучше учатся. На самом деле, здесь перепутаны причина и следствие: дело не в том, что дети, любящие читать, получают лучшие оценки в школе, а в том, что дети с высокой успеваемостью много читают. Поэтому покупать двоечникам книги и принуждать их к чтению — пустая трата времени и денег.