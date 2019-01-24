(стр. 15) РАДОСТЬ ЖИЗНИ

хорошее дело

«Собаки — это праздник!»

История кинолога, которому в детстве не разрешали завести пушистого друга

Канистерапия — метод лечения и реабилитации, а главные терапевты — собаки.

У Виктора Муцениекса их семь, и все они трудятся в муниципальном пансионате «Межциемс». Пушистую компанию Виктор объединил в общество «Нежная собака». Огромные, но очень дружелюбные собаки отправляются в гости к тем, кто нуждается в положительных эмоциях. Порталу Riga.lv Виктор рассказал об удивительных успехах канистерапии, о выборе пушистого друга, а так же о том, как научить собаку любви.

(буквица)

Канистерапия — метод лечения и реабилитации. Главные терапевты — собаки. У Виктора Муцениекса их семь, и они трудятся в муниципальном пансионате «Межциемс». Всю пушистую компанию Виктор объединил в общество «Нежная собака». Породы две: бернская пастушья и пиренейская горная. Огромные, пушистые и очень дружелюбные собаки отправляются в гости к тем, кто нуждается в положительных эмоциях. Собаки, которые любят людей.

— В детстве мне не разрешали держать дома собаку. А очень хотелось. Когда начинаешь строить свою жизнь самостоятельно, то, бывает, трудно остановиться. Так появляется одна собака, потом еще, потом третья и четвертая. Сейчас у меня семь собак. У каждой своя история.

У меня был кавказец. Люди превратили эту породу, призванную сторожить животных от хищников в ту, которая защищает от человека. Но у нас был удивительно добрый пес. Надо было видеть: стоят родители с ребенком, малыш вырывается и мчится к собаке. Родители стоят онемевшие, в ужасе от того, что сейчас будет. Ребенок подбегает, с воплем вешается собаке на шею — и все хорошо.

Я заплакал, когда две собаки положили мне голову на плечи. Когда мы с женой познакомились, на одном плакате увидели большую белую собаку. Прошло много лет, мы отправились на выставку животных, и там были такие четвероногие. Я сел поодаль, к собакам не подошел — серьезные ведь они. Но тут они сами пришли ко мне, положили голову на плечи. И я за спиной услышал голос жены: «Не плачь, у нас обязательно будет такая собака». Полтора года мы ждали щенка. Привезли его из Швеции.

Собаки-терапевты людям нужны. Мы это почувствовали. Идем по улице — люди останавливаются, улыбаются, просят погладить. Получают положительные эмоции, радость.

Щенка нужно учить любви, еще когда он у мамы в животике. Подготовка собаки-терапевта начинается еще до рождения. В животике у мамы щенки все чувствуют, и мы готовим их к доброму миру. В первые дни жизни очень много ласки, и люди, которые приходят, дают им доброту. У собак вырабатывается зависимость от ласки. Но и они устают — через час общения с людьми им нужен отдых. Можно гладить, но сами к человеку они уже не пойдут.

Терапевтом может стать далеко не каждая собака. Есть породы, которые не рекомендуется использовать. Например, бойцовые собаки. Люди их выращивали для определенных целей. У них в крови стремление кого-то поймать. Конечно, есть очень ласковые и добрые. Порода, которая выводилась для охоты, тоже сложная. Будет все время отвлекаться и искать, за кем можно побежать. Это касается и пород, которые привыкли тащить упряжку. У каждой породы свое предназначение.

Один мальчик до шести лет не разговаривал. На постоянной основе мы работаем не только с пансионатом «Межциемс», но и с интернатом для детей. Там есть детишки-дошкольники, очень тяжелые. Есть с синдромом Дауна, есть малыши-аутисты. Интересно наблюдать, как ребенок меняется, когда рядом собака. Ребенок открывается. Был мальчик, который шесть лет не разговаривал. И он начал лепетать с собакой. Мы стояли рядом и наблюдали чудо…

Собака — это праздник. В пансионатах, интернатах люди живут в ограниченном помещении. Визит четвероного, пушистого и доброго животного — это праздник. Пусть радости будет больше.

Канистерапии многие боятся. Социальные центры сначала хватаются за идею канистерапии, но потом пропадают. Причина в том, что всегда найдется человек, который скажет: «А вдруг что…» Но чем собака может навредить? Она дарит только радость. В пансионате «Межциемс», куда мы по вторникам ходим, директор такой, какой должен быть. Без ненужных страхов и стереотипов.

Собаку нельзя выбирать по внешнему виду. Перед тем как отдать предпочтение какой-то породе, нужно досконально ее изучить. Прочитать рекомендации и отзывы. Если появляются вопросы: «А смогу ли…» — все, эта порода не подходит. Например, немецкая овчарка — это солдат, ей нужны огромные нагрузки. Не можете этого обеспечить — не берите.

Своих щенков мы отдаем не всем. Сначала узнаем, как они будут жить. Всегда привозим сами: проверить, соответствуют рассказы действительности или нет. Мы хотим, чтобы наши дети были счастливы.

Однажды нам вернули щенка. Купили, а через десять дней звонят и спрашивают, могут ли вернуть. Люди приехали, плакали, но собаку вернули. Поняли, что не справятся. И это было очень ответственно с их стороны. Через десять дней.

Однажды позвонила семья. Их сын панически боялся собак. Панически — это когда при виде собаки он мог начать перебегать через дорогу, упасть, могла пойти слюна… Через час после того как они приехали, мальчик валялся на траве с собаками под одеялом. Через месяц его родители вспомнили, позвонили и сказали, что все хорошо.

У нас дом, и есть специальная дверь для собак. Они члены нашей семьи. Вот морозы были — идешь спать, а кровать занята.

Мы открыты к пожертвованиям. Таким образом мы сможем проводить канистерапию в учреждениях, которые не могут себе этого позволить.

Я счастливый человек.

(Riga.lv.)

ФОТО: https://www.riga.lv/ru/news/kinolog-kotoromu-v-detstve-ne-razreshali-zavesti-sobaku?8825

(врезка)

«Интересно наблюдать, как ребенок меняется, когда рядом собака. Ребенок открывается. Был мальчик, который шесть лет не разговаривал. И он начал лепетать с собакой. Мы стояли рядом и наблюдали чудо…