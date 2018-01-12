Как два рижанина разработали уникальную методику

Наше тело предназначено для движения и активного образа жизни, но случилось так, что эволюция привела нас к креслу и дивану — и в социуме стал доминировать сидячий образ жизни. Лишь немногие имеют силу воли отделить свои пятые точки от зоны комфорта. И нашему организму приходится прилагать усилия, чтобы не атрофироваться. Такой образ жизни имеет свои последствия и проявляется на нашем теле в виде зажимов и блоков. В результате появляются проблемы не только на физиологическом уровне, но и на психоэмоциональном. Кто-то выгорает на работе, у кого-то нарушаются отношения в семье, кто-то постоянно устает или плохо себя чувствует…

Виктория СТИЕБРЕ

Ранним воскресным утром люди подъезжают к небольшому спортивному залу, но занимаются они там не йогой и не спортом в классическом его понимании. Несколько человек тихо стоят у стеночки с баскетбольными мячами и катают их то плечом, то запястьем, то шеей и поясницей. Кто-то стоит в уголке с палкой и по-хитрому крутит ее в руках, иногда к нему присоединяется второй. Периодически к упражняющимся подходят и что-то спокойно поясняют двое мужчин.

— Полную амплитуду движения этих суставов, — указывает подошедший Сергей на запястья, локти и плечи, — мы так часто не используем по разным причинам, будь то спорт, работа или привычные бытовые движения. А вот такие простые круговые упражнения с мячом возвращают этим суставам полноту движения, позволяют выявить зажатость и избавиться от нее. Здесь главное — найти свой ритм и двигаться с удобной для себя скоростью. Не нужно ни с кем соревноваться, пытаясь крутить мячик быстрее. Это лишь первый уровень, «объединение со своим движением», когда человек учится обращать внимание на себя и чувствовать, где он с легкостью двигается, а где нет, где у него есть соединение, а где его нет. Вначале человек учится видеть себя в движении. Ведь для того, чтобы гармонично общаться с другими и двигаться, для начала необходимо объединиться со своим движением и почувствовать его. Так сказать, быть собой…

В контакте с собой

— В этой системе убрана тяжесть и напряженность, — присоединяется к нему Тарас, — ты делаешь упражнение, и напрягаться тут незачем. При этом ты чувствуешь свое тело. Видишь себя с точки зрения движения, начинаешь сознавать, какие движения и части тела ты в жизни мало используешь. Ты привыкаешь к своему ритму и делаешь все упражнения со своей скоростью и со своей амплитудой — ведь все люди разные, и у каждого свои скорости. А это надо учитывать, когда речь идет о контакте с каждым конкретным человеком… И если на работе ты делаешь что-то медленнее или быстрее других, и тебе необходимо подстраиваться, что бывает порою нелегко, то тут ты приобретаешь определенный навык видеть свою скорость, свой потенциал, свои возможности, границы. В дальнейшем этот навык переходит в жизнь…

У врача-психотерапевта Тараса ИВАЩЕНКО, специалиста по психосоматике, и Сергея ЖУКОВА, специалиста по подготовке телохранителей и самообороне, сложилось определенное видение взаимодействия людей через движение, вылившееся в авторскую методику Motion Communication («Общение через движение»). Дальше дело было за практикой. Все опирается на принципы движений, используемых в различных направлениях боевых искусств, таких как айкидо, капоэйра, ушу, тай-цзы, фехтование и т. д.

Без соревнования

— В сущности, — смеется Тарас, — мы тут практикуем то общение через движение, которым человечество занимается на протяжении всей своей истории, с одной оговоркой: здесь нет борьбы. Любой вид боевых искусств подразумевает боевые элементы и противостояние. В любом спорте, и в обычной жизни оно тоже есть. Ведь везде — на работе, в школе, в университете — мы с этим сталкиваемся. Элементы соревнования есть на каждом этапе жизни, но должна же быть какая-то отдушина.

А здесь человеку комфортно и удобно, тут нет стресса, так как не надо ни с кем соревноваться. Тут люди учатся не противостоять, а объединять свои усилия. По настоящему, а не делая вид. В движении соврать нельзя. В итоге тебе хорошо, и свое комфортное состояние ты переносишь в другую среду — на работу, в школу, домой. Все это увеличивает уровень качества жизни человека…

— Мы предпочитаем развивать свою многогранную природу, — говорит Сергей. — И это можно делать в состоянии легкости. Совсем необязательно достигать результат через неимоверное перенапряжение, согласно девизу no pain, no gain («нет боли, нет достижений»). Ведь в результате можно остаться несчастным и с подорванным здоровьем. А мы здесь учимся общаться в движении.

После упражнений с мячом нужно сесть или лечь на пол — так можно еще больше расслабиться, чтобы почувствовать свою спину и суставы ног. Уже на полу, делая движения, характерные для детей на первом году жизни, можно ползать. Так происходит передвижение на спине от стены до окна. Вы потихоньку двигаетесь вперед сантиметр за сантиметром практически без усилий. Обратно тоже нужно передвигаться на спине, с легкостью используя те части тела, которые до этого «спали». При этом происходит снятие зажимов с позвоночника, и спина чудесным образом расслабляется. Все происходит очень мягко, комфортно и удобно…

— Знаете, почему мы назвали свою методику общением через движение и почему она развивает навыки коммуникации? — спрашивает Тарас. — Я сейчас объясню. Одно из исследований, которое изучало вернувшихся из Вьетнама солдат, показало, что, вернувшись домой, многие из тех, кто употреблял регулярно тяжелые наркотики и алкоголь, зависимыми не стали. Оказалось, что это были те военные, у кого имелись родственники и друзья, которые о них заботились, и с кем были хорошие отношения. Для нас как людей очень важно социализироваться. Потому что мы социальные существа…

Тарас говорит, что у любого существа есть потребность создавать внешние и внутренние связи. Когда мы счастливы и здоровы, то мы объединяемся друг с другом. Человек в одиночестве начинает страдать, а когда человек несчастен, травмирован, находится в депрессии, его способность создавать связи нарушается, но потребность остается.

И в итоге он заменяет это компенсаторами, такими как алкоголь, сигареты, наркотики, азартные игры. По методике Тараса и Сергея люди учатся создавать связи заново в безопасной среде. Это позволяет им чувствовать себя лучше. Постепенно у человека вырабатывается навык, а если мы что-то делаем длительное время, то это становится нормой.

— Наша методика — это элемент навыков социализации, — объясняет Тарас. — А навык социализации сейчас много где потерян в современном обществе. Поэтому мы придумали систему упражнений, которая позволяет довольно быстро восстановить этот навык через движение. Мы рассматриваем три уровня коммуникации: общение с собой — фокус внимания в себя, свое тело, свои границы; взаимодействие с предметами — фокус внимания за пределы своего тела; и создание общего двигательного диалога с участниками, используя как простые элементы, так и импровизацию…

Отдыхать в движении

— Наша цель, — говорит Сергей, — вернуть движение в тело человека и научить его в этом движении отдыхать. И не нужно специального навыка. Везде в жизни на нас накладывают ограничения, а здесь мы предлагаем снять их хотя бы на время, почувствовать комфорт побыть собой, а затем перенести это состояние в повседневную жизнь. В жизни у людей мало движений — в основном все сидят. А мы показываем, что движение может быть комфортным. Кто-то приходит к нам отдыхать и общаться, кто-то приходит, чтобы подправить здоровье…

Тарас подчеркивает, что их методика не является лечением, как психотерапия. Также она не является разновидностью лечебной физкультуры или массажной техникой. Это процесс самообучения через движение, который производит терапевтический эффект. Например, человек, который имел проблемы с заиканием, приходил к нам несколько раз — и у него улучшилась речь. Вследствие того, что удалось внутренне расслабиться, расслабилась и глубинная мускулатура.

Одна девушка не могла найти общий язык с коллегами по офису и сильно смущалась, когда ей нужно было говорить на публике или высказывать свое мнение. Однако ей удалось стать более уверенной в себе и более твердо отстаивать свое мнение. Упражнения с палочкой сыграли в этом не последнюю роль. Скорее, даже сделали многие вещи очевидными в ее случае.

Один каратист увидел свои уязвимые места, а также те места, где нужно доработать по спорту всего за 10 минут упражнения с мячом.

— Чем бы вы ни занимались, — говорит он, — эта система позволяет делать это в другом качестве — без перенапряжения. Если у человека депрессия, и он начнет делать эти упражнения, то ему будет лучше. Это простая физиология. Мы знаем, что пить чистую воду и зеленый чай полезно для здоровья, но это не вылечит уже имеющуюся язву. Это может лишь помочь в лечении.

Здесь то же самое — человеку будет просто легче в процессе выздоровления. Люди решают разные задачи: кто-то хочет восстановить силы, ибо на работе уже капитально выгорел; кто-то хочет отдохнуть от напряжения, накопленного за день; кто-то учится, как быть более уверенным в себе, вернуть веру в себя; кто-то — как научиться бесконфликтно решать трудные ситуации, а кто-то — как делать что-то совместно и бережно к окружающим…

В дальнем углу делает упражнения с палочкой на первый взгляд мрачный бородач. Но вскоре открывается, что этот бородач очень даже общителен. Он радостно сообщил, что захаживает к Тарасу и Сергею уже довольно давно и рассказал, что четыре года назад весил 120 килограммов, страдал от острого панкреатита и проблем с общением. А из-за последнего не мог поступить в вуз. И, конечно, классика — пил и курил. Но теперь он похудел, поступил в вуз, где теперь учится, и чувствует себя достаточно хорошо.

— Мы учим людей находить контакт посредством предмета, — продолжает Тарас. — Вначале одному, а потом парой. Такое упражнение помогает находить подход к людям, если они вас «не слышат». Если предмет упал, то всегда можно его заново передать, как-то исправить ситуацию — так же и с людьми. Здесь человек попадает в такую среду, где ему комфортно, и этого уже достаточно для начала. А когда человек видит, что именно у него получается хуже всего, где у него блок, начинается процесс восстановления нервной системы.

Как мы двигаемся, так мы и живем. Если мы где-то зажимаемся, то там и будут у нас проблемы (где есть напряжение и нет расслабления). И нет такого, что первично — тело или психика. Все это работает в обоих направлениях. Если человек будет держать эмоции в себе, эти подавленные эмоции дадут о себе знать на физическом уровне в виде болезней.

При регулярном возвращении естественного движения в тело мы можем говорить о компенсации целого ряда нагрузок, способности их избегать до того, как они станут критичными, и о навыке чувствовать свое тело. Элементы этой методики уже используются в работе физиотерапевтов, психотерапевтов как дополнение к терапии, а также входят в обучение телохранителей и полиции в рамках блока бесконфликтного решения задач…

ФОТО: weekly(z) – stopinska – stiebre