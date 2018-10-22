Переговоры о формировании нового правительства показывают, что для политиков главными являются партийные, а не государственные интересы

О чем думают политики, которые пытаются сформировать новое правительство? Повлияли ли выборы на работу Рижской думы? Почему было так много проблем с подключением отопления?

На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают вице-мэр Риги Андрис Америкс и депутаты Рижской думы Михаил Каменецкий и Андрей Козлов.

Создается впечатление, что последние два месяца Сейм и правительство не интересовало ничего, кроме выборов, а решение повседневных вопросов откладывалось. На работу Рижской думы выборы тоже влияли?

Виктор БАЯНОВ.

Андрис Америкс: Во время предвыборной кампании эмоции были так накалены, что многие забывали о повседневных делах. Но выборы прошли, и жизнь вернулась в обычную колею. Что же касается Рижской думы, то ее работа не останавливается ни на день. И сегодня я могу сообщить читателям «СУББОТЫ» две хорошие новости.

Во-первых, продолжается расширение сети магистрального водопровода и канализации; сейчас идет строительство 5,5-километрового участка на Яунциема гатве. Этот проект имеет большое значение для всего района. Напомню, что в рамках специальной программы жители могут получить от Рижской думы 50-процентное софинансирование на подключение своих домов к магистральной сети. Продолжится строительство централизованных водопровода и канализации в Берги, Бебербеки и северной части Иманты.

Во-вторых, вступили в силу поправки к правилам Рижской думы, значительно расширяющие круг получателей социальных пособий. На помощь Рижской думы могут претендовать люди, чьи ежемесячные доходы не превышают определенного уровня; теперь этот потолок поднят — следовательно, еще больше рижан смогут получить необходимую помощь.

Михаил Каменецкий: Еще одна хорошая новость: продолжает обновляться парк общественного транспорта. Недавно были получены еще два новых низкопольных трамвая из 20 заказанных. Мы планируем, что все новые трамваи прибудут в Ригу до конца года, и это позволит укомплектовать 1-й и 11-й маршруты только новыми трамваями. Современный комфортабельный транспорт очень важен для организации жизни города, и туристы, оценивая Ригу, также обращают внимание на качество общественного транспорта. Замена парка общественного транспорта в Риге проходит без помпы, в рабочем порядке.

Как вы прокомментируете начавшиеся переговоры партий о формировании нового правительства?

Сергей НИКОЛАЕВ.

Андрис Америкс: Переговоры показывают, что самым главным для партий остаются партийные интересы. Еще нет программы работы нового правительства, а министерские портфели уже поделены! Для партий самое главное — быстро занять кресла! В этой ситуации очень беспокоит ситуация с государственным бюджетом на следующий год. Мы не можем подготовить бюджет Риги, потому что нам не дают контрольных цифр, нет ясности со многими вопросами. И есть обоснованные опасения, что госбюджет на следующий год в этом году принять не удастся. Так что в январе нового, 2019 года мы будем жить на двенадцатую часть прежнего бюджета, пока партии между собой не договорятся. Но это неправильно, у Рижской думы много своих программ, которые мы должны реализовывать.

Андрей Козлов: Отмечу еще один интересный факт: перед выборами многие партии, и в том числе «новые консерваторы», постоянно говорили о необходимости сокращения числа министерств с 12 до восьми. После выборов прошло всего две недели, но политики уже шепотом начинают говорить, что это было ошибкой и что меньше 12 министерств быть не может. Более того, учитывая, что на участие в коалиции претендуют пять или шесть партий, есть основания предполагать, что количество министерств может даже увеличиться.

И еще: я убежден, что президент должен номинировать в премьеры Вячеслава Домбровского — как представителя победившей на выборах партии. Должны же быть какие-то правила! Если нет правил, то можно просто бросать жребий, какая партия будет составлять правительство!

Михаил Каменецкий: Правил, к сожалению, нет. Послевыборная риторика всегда отличается от предвыборной. Но не до такой же степени! Посмотрите, что у нас происходит: партия, которая громко заявляла, что в другой собрались воры и коррупционеры, теперь нашла с этой другой партией массу точек соприкосновения! Удивляет и то, что Новая консервативная партия, которая на выборах заняла не первое и даже не второе место, ведет себя как победитель. Но эта суета, на мой взгляд, проявление не силы, а слабости.

Если формирование правительства мешает нормальному функционированию государства, нам не нужно такое формирование. Пока политики будут спорить, вся страна откатится назад.

Зачем надо было передавать обслуживание теплосетей компании Siltumserviss Rīga, которая не справилась с подключением отопления на должном уровне?

Наталья АНИКЕЕВА.

Андрей Козлов: То, что теперь обслуживанием теплосетей в Риге занимается не Rīgas Siltums, а Siltumserviss Rīga, было выполнением требования Госконтроля. Был организован конкурс, в котором участвовал в том числе и Rīgas Siltums, но победил в конкурсе Siltumserviss. В этом году с подключением отопления было много проблем, и председатель правления Rīgas Namu Pārvaldnieks Айвар Гонтаревс подчеркнул, что если в следующем сезоне будут хотя бы минимальные нарекания, договор с Siltumserviss будет разорван.

«Продолжает обновляться парк общественного транспорта. Недавно были получены еще два новых низкопольных трамвая из 20 заказанных. Мы планируем, что все новые трамваи прибудут в Ригу до конца года, и это позволит укомплектовать 1-й и 11-й маршруты только новыми трамваями.

Предыдущая публикация:

Отопление в Риге Предыдущая публикация: Следующая публикация:

