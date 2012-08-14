1 Ответов к Глаз дьявола и «ведьма» из леса

«Суббота» исследовала самое мистическое озеро Латвии — Велнэзерс (или, как его называют в Латгалии, Черток) и пообщалась с настоящей колдуньей.

Черт и ведьма — чуть ли не самые популярные персонажи латышских легенд. В ведьмину честь, например, назван городок Рагана. На каждом шагу — Чертовы камни, пещеры и овраги…

Чур меня

Все началось с того, что мы никак не могли найти нужное озеро — какое-то время кружили по пыльным дорогам, сворачивая не туда. Хотя у нас была не только карта, но даже и навигатор.

Мы двигались по трассе из Краславы в Аглону, потом свернули на лесную дорожку и через пару километров должны были уткнуться в указатель, который определяет дальнейший маршрут к озеру… Нет ничего проще! Однако заехали в какую-то чащу и потратили около часа, пока вырулили к нужной точке. Плутали по лесным дорожкам. Как сказали бы местные старушки, нечистый водит.

Озеро Черток, или Велнэзерс (в переводе с латышского — Чертово), прячется в сказочно красивом Граверском бору Шкелтовской волости, всего в девяти километрах от известной всем Аглонской католической базилики.

Существуют две версии происхождения водоема. Согласно первой он представляет собой метеоритный кратер, согласно второй — это карстовая воронка, возникшая благодаря движению пластов почвы.

Озеро прячется от лишних глаз во впадине, которую окружают крутые склоны. И имеет форму глаза. А так как вокруг Велнэзерса создано немало жутких легенд и ужастиков, связанных с нечистой силой, местные жители называют его Чертовым глазом.

— Если грешники к нему лезут, — сказала нам какая-то женщина в темной одежде и c седой косой до пояса, собирающая в бору чернику и лисички, — так пусть не удивляются, что черт их утянет в преисподнюю и поджарит! Знаю, о чем говорю…

— Ну, в колдовство вы не верите — по глазам вижу, однако скажу: домой вы сегодня не попадете, даже если захотите! — пробормотала странная дама.

Самое удивительное то, что эта женщина, пока мы закрывали машину, исчезла из поля зрения — как сквозь землю провалилась.

Черти бывают разные

Впрочем, если верить народным преданиям, черт черту рознь! Латышский «velns», присутствующий в десятках географических названий на карте Латвии, — это вовсе не тот страшный дьявол — исчадие ада, который противодействует всему божественному, доброму и светлому. Латышский черт — почти что домовой, который страшен только немецким баронам. К тому же он глуповат и придурковат — его любой деревенский пастушок на самом деле может обвести вокруг пальца. Почитайте народные латышские сказки и дайны, сами убедитесь в этом!

А в дохристианских, языческих представлениях велнс — божество, связанное с плодородием, скотоводством, загробным миром. Это существо вездесущее, но не злобное и даже помогающее хорошим людям. Почти античерт. Правда, в латышских поверьях более поздних времен черт все-таки становится представителем нечистой силы.

Поэтому возле Велн-эзерса нам хотелось думать, что оно все-таки принадлежит старому латышскому черту, доброму к простым людям. В знак согласия Чертов глаз нам заговорщически подмигнул. Или привиделось на жаре?

Загадочная бездна

Считается, что озеро имеет глубину до 70 м и в нем нет ничего живого — ни рыбы, ни водорослей. Констатируем: озеро окружено полосой осоки, как зеленым пушистым венком.

Издалека вода в этом лесном озере показалась зеленой, а на выглянувшем солнце вообще стала ярко-бирюзовой. Но если подойти к берегу, понимаешь: водоем на удивление прозрачный, бежево-голубой. По словам местных жителей, иногда Черток прямо на глазах ни с того ни с сего становится почти непроницаемо черным.

— Когда я была маленькой девочкой, бабушки категорически запрещали приближаться к озеру, — сообщила жительница (имя отказалась называть) близлежащего хутора. — Они считали, что оно заколдованное. Там каждый год тонули люди. Хотя… знаете, некоторые купаются и даже лучше чувствуют себя после этого. И рыба в озере есть — окуни точно водятся.

Мы пошли на риск — решили зайти в озеро и немного поплавать. Предупреждаем, купание в Велнэзерсе не самое правильное дело и требует как минимум осторожности: нет мелководья — сразу обрыв в бездну. Не с этим ли связано большое количество трагических случаев?

Но 70-метровой глубины, как считают многие, в озере нет. На самом деле его наибольшая глубина — 18,32 метра! Хотя старожилы и утверждают, что дна в нем вообще нет, оно, понятно, есть. Однако пока нет научных исследований, которые эту версию подтверждают.

Так как Велнэзерс находится в воронковидной впадине, защищающей его от ветров, здесь обычно тихо-тихо. Пробы воды показывают повышенное содержание железа. Еще здесь зафиксировано сильное магнитное поле, которое никак не вредит здоровью людей.

Энергетический луч или радоновые источники?

Парапсихолог Валерий Парамонов убежден, что здесь находится аномальная зона, пребывание в которой не всегда положительно сказывается на психике человека.

Рассказывают еще, что Велнэзерс соединен с озером Граверу (Язинка). Как-то в Язинке утонул мужчина, и его долго не могли найти. Потом утопленник почему-то всплыл в озере Черток…

По еще одной версии (которую надо бы научно проверить!), на дне этого озера скапливается радон — инертный газ, который почти в семь раз тяжелее воздуха и легко растворяется в воде. Не исключено, что именно радон может быть причиной отсутствия богатой фауны в озере. Флора и фауна водоема действительно очень скудны. Возможно, из-за низкого содержания кислорода. Даже жуков-плавунцов, которые есть в каждой луже, и то не видно.

Зачерпываю ладонью прозрачную воду, пробую на вкус: сладкая. И есть странный привкус — вроде бы металла.

Таинственные стоны над озером

В начале XIX века воины отступающей армии Наполеона, которые в панике бежали от русских, утопили в озере награбленное богатство — золото и серебро. Клада в озере не оказалось (дайверы все проверили вдоль и поперек), но по ночам в безветренную пору у озера до сих пор слышны тихие плач, стоны и вой. Это плачут души убитых и ограбленных французами…

Съемка не состоялась

Мистика мистикой, но экосистему надо бы беречь! Биологи считают, что в свое время озеро очень пострадало… от людей, которые на его берегах вели себя как дикари и нарушили хрупкую экосистему уникального водоема. Туристы ставили вокруг Велнэзерса палатки, жгли костры, вытаптывали мох, черничник и траву так, что по берегам озера пошла разрушительная эрозия…

За последние десять лет озеро едва отдышалось от нашествий и надругательств и, если так можно сказать, пришло в себя. Более того, Велнэзерс находится под охраной Latvijas Valsts Meюi — это заповедник, включенный в список охраняемых европейских природных объектов!

…Перед тем как уехать от озера Черток, мы все-таки переплыли с одного берега на другой: черт нас, слава богу, не утащил, но голова, если честно, закружилась. Вода была, несмотря на последние числа июля, очень холодная.

Как предсказала колдунья, не добрались мы в этот день до Риги: мотор нашей старенькой Audi заглох намертво. Вот и не верь после этого в нечистую силу!

Поэтому утром первым делом заглянули в Аглонскую церковь — попросили прощения у Господа на всякий случай.