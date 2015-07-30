1 Ответов к Нормунд Гростиньш: «В Греции пенсия — 860 евро, в Латвии — 70 евро. Так кого из нас надо спасать?»

Главный латвийский евроскептик Нормунд Гростиньш уверен, что все восточные страны ЕС идут к банкротству. Спустя 11 лет после вступления наша страна платила ЕС больше, чем получала. Причём платила не только живыми деньгами, за счёт которых теперь будут спасать Грецию, но и людьми, уехавшими на ПМЖ в страны Европы, а также покупала европейские товары. «Сейчас от ЕС мы получаем денег и инвестиций в разы меньше, чем получали во времена СССР», — говорит Гростиньш.

* Как кризис в Греции скажется на Латвии?

* Развалится ли ЕС?

* Что будет с евро?

* Стоит ли нам надеяться на европейский уровень зарплат и пенсий?

Кто оплатит греческие каникулы

— Последние события в Греции ещё раз показали, что ЕС переживает системный кризис. Как в Брюсселе будут искать выход из него?

— Ситуация в Греции стала своего рода красной лампочкой, которая просигналила об острых проблемах. Но точно такие же проблемы сегодня испытают Испания, Италия и Португалия. Они на подходе к такому же системному кризису. А дальше следует Ирландия, которая в течение 20 лет должна отдавать около 80 процентов своих бюджетных доходов, что тоже никак невозможно. Но в силу своего менталитета греки избрали правительство, которое категорически против экономии, — в отличие от нашего Домбровскиса, который ради должности в Брюсселе ставил над жителями Латвии эксперименты.

— Недавно премьер-министр Греции сказал, что народу Греции тяжело и без экономии. Так как же быть?

— Ага, вот я проверил, насколько тяжело живётся народу Греции. Минимальная государственная пенсия в Греции — 860 евро, а в Латвии (я сам не поверил, когда увидел!) — 70 евро. Разница — 12 раз. Понятно, что пенсии в 70 евро в Греции нет и не будет никогда. Да, страна находится на грани банкротства, и скорей всего, она пройдёт эту грань. Потому что до августа Греция должна выплатить около восьми миллиардов евро по кредитам, а денег взять неоткуда. Резать пенсии и пособия они не будут, остаётся объявить дефолт.

— Не думаете, что ЕС не допустит такого громкого прецедента с банкротством страны ЕС, а будет держать утопающего на плаву?

— Ну тогда нужно понять, кто за это будет платить. Германия и Франция должны прямо сказать об этом грекам и своему народу: «Мы будем оплачивать греческие банкеты и дальше». Вполне допускаю, что Греция выйдет из еврозоны, но пока останется в ЕС.

— В еврозоне ситуация ещё хуже?

— Состояние ЕС крайне плачевное всюду: на юге банкротства, на севере — стагнация. Чтобы улучшить показатели, в прошлом году даже была изменена методика подсчёта внутреннего валового продукта (ВВП). Туда включили военные расходы, чего раньше не делали, а также проституцию, наркоманию и др. Из-за этого даже случился конфуз. Поскольку ВВП у всех стал больше, членские взносы в ЕС тоже выросли, так как они считаются в процентах от ВВП. Латвия молча их заплатила, а Великобритания не захотела платить лишний миллиард евро. Тогда премьер-министр Великобритании возмутился: меня же избиратели убьют! Мол, получается, что я отрываю лишний миллиард от своей страны только потому, что мы пьём и заказываем проституток. То есть по старой-то методике рост экономики в ЕС нулевой!

Экономия в мостах

— Латвия выиграет или проиграет от всей этой нестабильной ситуации?

— Пока Латвия всё время проигрывала от членства в ЕС. Если Германия в торговых отношениях внутри ЕС в плюсе на 200 миллиардов евро, то Латвия каждый год в минусе на два-три миллиарда евро. То есть Германия может ещё какое-то время тащить за собой Грецию, так как ЕС ей выгоден. Но для Латвии выгоды нет никакой.

— Получается, что быть ленивым и расточительным в ЕС выгодней, чем жить по средствам и быть при этом бедным?

— Всё зависит от того, что за политики представляют интересы страны. Если такие, как в Греции, то они лучше пустят страну на банкротство, чем в два раза урежут у своих жителей зарплаты и пенсии. Мы вступили в ЕС на самых невыгодных условиях, у нас самые низкие сельхоздотации, поэтому мы самые бедные. Польша очень жёстко торговалась перед вступлением, поэтому и получила больше денег. Была даже возможность в своё время определять миграционную политику самостоятельно; этого добились некоторые страны ЕС, но только не Латвия. Поэтому если нам скажут принять 20 тысяч беженцев из Сирии, никуда не денемся — примем. Иначе нам могут отказать в деньгах ЕС на совершенно законных основаниях.

— Если Греция выйдет из Еврозоны, это пошатнёт евро или, наоборот, его укрепит?

— Из-за выхода Греции сама по себе ЕС не рухнет. Но на курс евро это повлияет, причём сначала в сторону его ослабления. В ближайшее время курс евро на фоне печатания денег вовсе может опуститься ниже доллара. Укрепится ли потом евро? Большой вопрос. Ведь в такой же плачевной ситуации находится экономика Испании, а следом — Италии, проблемы которых никакая Германия решить уже не сможет.

— Вы много критиковали вступление Латвии в Еврозону. Но вот прошло полтора года, никакого апокалипсиса не случилось…

— Не случилось, но Латвия платит за всё это мероприятие огромные деньги. Пока 100 миллионов евро в год, а будет больше. Эти деньги пойдут в том числе и на спасение Греции, пенсионеры которой получают в 12 раз больше наших. Ситуация не очень-то справедливая, как мне кажется. Датчане, которые не стали вступать в ЕС, подсчитали, сколько они сэкономили из-за этого. У них много лет строился мост между Швецией и Данией, и стоил он четыре миллиарда евро. По их подсчётам, не вступив в ЕС, они сэкономили примерно 10 таких мостов.

— Как объяснить простому латвийцу этот парадокс: бедные страны с пенсией в 70 евро спасают страны, где пенсионеры получают по 800 евро в месяц?

— Никак нельзя объяснить это простому человеку, потому что эта ситуация — нонсенс. В южных европейских странах народ более жёстко отстаивает свои интересы и выбирает во власть не молчаливую субстанцию, а политиков, которые готовы биться за свой народ. В то время, когда у нас в Латвии была жёсткая консолидация с сокращением зарплат, даже шведы удивлялись, как мы всё это терпим. Мол, даже терпеливые шведы такого не вынесли бы.

В лучших традициях СССР

— Почему мы такие послушные?

— У нас система подавления работает очень жёстко. Любое инакомыслие у нас преследуется самым серьёзным образом. И ещё у нас очень любят пугать Россией: дескать, если не ЕС, то вас сожрёт восточный сосед. Это в своё время проходила и Финляндия. Перед референдумом по вступлению в ЕС, я помню, тогдашний премьер Репше публично заявлял, что если мы проголосуем против, то завтра на Домской площади будут стоять российские танки. Это было полным бредом, но латышская аудитория всё равно пугалась. Мы вступили в ЕС и теперь вынуждены не только мириться с ростом цен, но и отказываться от торговли с Россией, терять из-за этого миллионы.

— Куда, на ваш взгляд, движется Европа и мы вместе с ней?

— Сейчас больше похоже на то, что в ЕС всё разваливается, нежели укрепляется.

По выборам в Европарламент видно, что движение евроскептиков растёт год от года. Это говорит о том, что простые люди смотрят на всё это мероприятие под названием ЕС всё более скептически. Смысл, по сути, один: в ЕС всё решают крупные страны или крупные корпорации. Если интересы Латвии совпадают с их интересами, считай, что нам повезло. Но они часто не совпадают, и поэтому мы бедные, а Германия — богатая. По этой причине растёт и движение евроскептиков. Например, Марин Ле Пен, которая возглавляет французскую партию евроскептиков, открыто заявляет, что как только станет президентом Франции, страна сразу же выйдет из ЕС.

— Но ведь в современном мире странам тяжело выживать поодиночке, особенно таким маленьким, как Латвия. Всё равно нужны какие-то альянсы…

— Между альянсами есть большая разница. К примеру, есть европейская экономическая зона с более лояльными условиями. Норвегия, которая состоит в ней, очень серьёзно отстаивает свои интересы. Например, они решили, что не будут открывать импорт для польских яблок, а откроют только тогда, когда съедят свои яблоки. Местные фермеры защищены, яблоки в страну поступают непрерывно. У Латвии же, которая находится в ЕС, таких прав нет.

Сейчас в Европе очевидны две тенденции: централизация и децентрализация власти. Сейчас страны ЕС уже просят показать свои бюджеты. Франция весной этого года возмутилась: мол, мы независимая страна и сами будем решать, что с нашим бюджетом. Латвия молча относит правильный бюджет, получает добро, и про нас забывают.

— Прямо как в СССР.

— Именно так. Во времена СССР Латвия тоже носила бюджет на проверку. Правда, сейчас от ЕС мы получаем денег и инвестиций в разы меньше, чем получали во времена СССР. Если же говорить о централизации, то в ЕС она происходит в лучших традициях советского времени. Например, в течение 10 лет планируется создать общую казну еврозоны.

— Это значит, что Латвия даже деньгами своими распоряжаться не будет?

— Какими-то небольшими деньгами нам разрешат распоряжаться. Но сейчас 80 процентов законов в Латвию приходят из Европы. Условно говоря, когда нам говорят: вот здесь должен быть построен синий забор — разговоров нет, что мы будем строить этот синий забор. Наше право будет выбрать краску — тёмно-синюю или голубую. Так и с бюджетом.

— Так, может, и неплохо, что все важные вещи за нас будут решать в Брюсселе? Может, там более светлые умы сидят, которые не желают нам зла?

— Специально зла они нам не желают. Но только потому, что мы так слабо отстаиваем свои интересы, что нас практически никто не замечает. Что в советское время в Латвии были самые лучшие коммунисты из всех союзных республик, что сейчас у нас самые оптимистичные еврооптимисты в Европе. Послушание у нас в крови. Отсюда и все беды.

Ольга КНЯЗЕВА.