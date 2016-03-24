1 Ответов к Чиновники: много? мало? И почём?

Анализируем цифры ЦСУ

Евгения ЗАЙЦЕВА, независимый эксперт-аналитик.

На прошедшей неделе информационный портал Delfi.lv опубликовал данные Центрального статистического управления о количестве людей, занятых в частном секторе и в общественном секторе экономики. Причем впервые ЦСУ подготовило эти цифры с разбивкой по административным территориям Латвии по состоянию на сентябрь 2015 года.

Мухи отдельно, котлеты отдельно

Авторы портала сразу постарались некоторые самоуправления похвалить, что у них, мол, мало чиновников, а некоторые ославить: у них, дескать, административный аппарат раздут. Но не все так просто, как описали коллеги. Попробуем немного проанализировать, что же нам показывает данная статистика…

Начнем с терминологии. «Частный сектор» — это те предприятия и организации, которые работают за счет собственных денег (то есть не имеют дотаций или финансирования из бюджета), и те предприятия, в уставном капитале которых нет денег государства или самоуправления. При этом предприятия частного сектора могут выполнять госзаказы или заказы самоуправлений — это не финансирование из бюджета, а оказание услуг бюджетным структурам.

«Общественный сектор» — это те учреждения, организации и предприятия, которые напрямую финансируются из бюджета государства или самоуправления, а также фонды, общества, созданные государством или самоуправлением и предприятия, в уставном капитале которых государству или самоуправлению принадлежит 50 и более процентов капитала. То есть здесь учитываются не только чиновники и работники структур государства и самоуправлений, но и врачи государственных и самоуправленческих больниц, учителя и работники школ, детсадов, училищ, социальных учреждений, судов, прокуратуры, армии и полиции.

Трое с ложкой, один с сошкой

Иными словами, напрямую количество чиновников из инфографики, представленной 29 февраля на портале Delfi.lv, мы не видим. Зато, подсчитав суммы этой инфографики, мы теперь знаем, что всего в частном секторе заняты 722,2 тысячи человек: 490,7 тысячи работают в девяти республиканских городах и только 231,5 тысячи в 109 краях (novads). Соотношение людей, занятых в Латвии в общественном секторе (722,2 тыс. чел.), к количеству людей, занятых в частном секторе (306,93 тыс. чел.), в целом по стране составляет 42,3 процента. На практике это означает, что три человека, зарабатывающие деньги в частном секторе и платящие налоги, за счет которых и существует в основном общественный сектор, обеспечивают двух работников общественного сектора. А еще говорят, что мы плохо работаем и имеем низкую производительность труда!

Чинуш по-разному считают

Рассчитав средний показатель по больнице… простите, по Латвии, мы можем оценивать отдельные самоуправления: много там или мало работает людей, занятых в общественном секторе экономики. Но подчеркну, что не все, кто занят в общественном секторе экономики, чиновник. Данные о «господах чиновниках» и лицах, получающих зарплату напрямую из бюджета, в нашей стране засекречены, и даже если их публикуют, они не всегда между собой совпадают. Вот тут в двух информационных сообщениях министерства финансов увидела такие цифры:

в одном сообщении: количество занятых в учреждениях государства и самоуправления в 2014 году было 57 736 человек и в 2015 году — 58 034 человека;

во втором сообщении читаю: в министерствах, центральных государственных учреждениях и в подотчетных учреждениях заняты восемь процентов всех работающих Латвии, или 71 424 человека, и в учреждениях самоуправления — 13 процентов всех работающих в Латвии, или 108 274 человека.

Ладно, у Минфина часто цифры не сходятся. Видно, считают по-разному и сосчитать не все могут…

Эти лукавые цифры

Вернемся к данным, которое представило ЦСУ.

Если среди самоуправлений такие чудеса, как Елгавский, Екабпилсский и Вентспилсский края, где доля общественного сектора — 1,5, 2,9 и 6,2 процента и заняты в нем соответственно 68, 19 и 144 человека. Ситуация просто супер! Но это не результат бережного расходования бюджетных денежек. Это просто результат административной реформы Латвии. Если помните, с 1 июля 2008 года в Латвии отменили районы, которые были сформированы еще где-то в XVIII—XIX веках, и заменили их красивым словом «novads» (в переводе на русский язык — «край»). В результате вместо 26 районов и одной столицы государства у нас появились девять республиканских городов и 109 краев.

Так вот, три названных края — это осколки бывших районов, из которых выделили три республиканских города, и им нет необходимости содержать свою общественную инфраструктуру: больницу, школу, детсад и т. д. Все это есть рядом, в республиканском городе. Поэтому в этих трех городах — Елгаве, Екабпилсе и Вентспилсе — соотношение занятых в общественном секторе и частном секторе уже не такое уж хорошее: 59,5, 50 и 51,4 процента соответственно. Более того, эти показатели превышают средний показатель по стране.

Кто в лидерах?

Среди самоуправлений (краев) есть и просто рекордсмены, где численность занятых в общественном секторе экономики (то есть получающих содержание за счет бюджетных средств) превышает количество людей, работающих в частном секторе и платящих налоги. Всего таких «отличников» 16 из 109 краев. Больше всех отличились

Нерета — 298,8%,

Вайноде — 232,7%,

Дагда — 199%,

Аглона — 198,1%,

Стренчи — 194,4%,

Виляка — 138,2%,

Цилбе — 134,2%,

Карсава — 133,1%,

Ругале — 112,6%,

Балтинава — 110,8%,

Варкава -105,1%,

Кегумс — 105,0%,

Илуксте — 103,3%,

Сея — 102,6%,

Балви — 102,1%,

Руйиена — 100,8%.

В остальных краях это соотношение ниже 100 процентов, то есть на одного работающего в частном секторе приходится меньше, чем работающих в общественном секторе.

Смешали божий дар с яичницей

Почему же в этих самоуправлениях так велика доля общественного сектора? Ответ следует искать в определении этого понятия. Общественный сектор — это не только чиновники и клерки, это еще и работники обществ с ограниченной ответственностью с капитала и/или самоуправления. Вот и смотрим…

Кегумс — это Кегумская ГЭС. Стренчи — это психоневрологическая больница и железнодорожная станция. Нерета — центр социальной реабилитации (пансионат). Вайноде — основная школа-интернат. Дагда — средняя школа, таможня и пограничный контроль. Карсава, Цилбе, Балтинава — граница, таможня, школа. И так далее.

Что мы выяснили из данных ЦСУ и инфографики портала Delfi.lv? Как распределяются работники между частным общественным секторами экономики по отдельным регионам Латвии. Но внятной картины, насколько у нас реально «тяжел» административный аппарат, эта статистика не дает. Почему? Да потому, что в показатель «Общественный сектор», как мы уже говорили, входят не только структуры аппарата управления государства и самоуправлений, но и производственные предприятия, работающие в бизнесе, но имеющие в уставном капитале 50 и более процентов капитала государства и/или самоуправления.

Кривое зеркало статистики

Информация о работниках чисто госаппарата от широкой публики скрыта. Но иногда министерство финансов откровенничает и по мере необходимости готовит различные справки. Но и в них Минфин лукавит…

В 2015 году по справке министерства финансов в государственном управлении было 58 034 человека, и это составляло лишь 2,9 процента общей численности населения Латвии. И этот показатель «приятно» выделяет Латвию. Ведь, у наших соседей ситуация хуже: у эстонцев — 3,4 процента, у литовцев — 2,8 процента.

Народная мудрость гласит: «Доверяй, но проверяй». А проверка показывает, что 2,9 процента государственного управленческого аппарата рассчитаны от численности населения в два с лишним миллиона человек. По данным ЦСУ на дату предыдущих выборов в Сейм, в Латвии оставалось менее двух миллионов человек. А на начало 2015 года ЦСУ сообщает уже о наличии населения только в миллион 986 тысяч человек. Подсчет населения по последним данным ЦСУ на сентябрь 2015 года — нас было миллион 870 тысяч человек. И если разделить численность госуправления 2015 года на правильный показатель численности населения, получится уже не 2,9, а 3,1 процента. А если взять цифру о министерствах и государственных центральных учреждениях из другого сообщения да прибавить самоуправления, то цифра утроится!

Вот об этом можно и нужно говорить, даже кричать, что пора сокращать не только численность работников госуправления, но и их денежное содержание. Ведь средняя зарплата в госуправлении Латвии уже в 2013 году составляла 828 евро, а в частном секторе, даже в 2015 году, средняя зарплата не смогла превысить рубеж в 800 евро.

Средняя зарплата в народном хозяйстве Латвии в целом в 2015 году названа на уровне 818 евро, в том числе в частном секторе — 799 евро, а в госуправлении — 920 евро. И правительство рассматривает вопрос о выравнивании в госуправлении уровня зарплаты, чтобы сократить количество работников, получающих менее 600 евро! Причина — растет зарплата в частном секторе! Ну а учителя могут подождать, врачей же отправим в частные клиники, там зарплата выше…

2,9 процента государственного управленческого аппарата рассчитан от численности населения в два с лишним миллиона человек. А на сентябрь 2015 года нас было, по данным ЦСУ, миллион 870 тысяч человек.