Новые драконовские правила получения водительского удостоверения

С 1 ноября 2016 года получить водительские права будет сложней и дороже: государство серьезно ужесточило правила подготовки новых водителей. Цель вроде бы благая — снизить количество аварий, в которых травмируются и гибнут люди. Эксперт «СУББОТЫ» — председатель правления Латвийской федерации профессиональных автошкол Эрик ГРИГИС — уверен, что новые правила в этом плане ничего не изменят. Что же ждет курсантов автошкол с 1 ноября этого года?

Ольга КНЯЗЕВА.

Согласно статистике департамента дорожного движения, в Латвии около 33 тысяч человек каждый год получают водительские права, из которых 24 тысячи — на категорию В, для управления легковыми автомобилями. При этом около 300 автошкол имеют лицензию на обучение водителей — правда, реально работают около 220 из них. Вся эта немалая отрасль должна будет функционировать по новым правилам…

Теория: дольше и сложнее

В целом будущий водитель должен знать, что общий порядок обучения останется таким же: теоретическая, практическая часть (вождение) и сдача экзаменов. Правда, если раньше экзамены в департаменте можно было сдать не позднее чем через три года после окончания обучения вождению, то при новом порядке — не позднее чем через три года после регистрации в учебной группе. Как известно, от начала обучения теории до окончания вождения может пройти шесть-девять месяцев, поэтому на практике людям, которые по какой-то причине делали перерыв в учебе, стоит поторопиться и закончить обучение. Иначе его придется проходить заново.

Стоит также быть готовым к тому, что длительность учебы вырастет. Теория в обязательном порядке будет дополнена такими темами, как прогнозирование опасных ситуаций на дороге, оценка их рисков, знания по безопасности слабо защищенных участников дорожного движения (пешеходов и велосипедистов). Кроме того, теоретический курс будет разбит на обязательные модули по темам. Минимальная продолжительность каждого модуля — пять академических часов (по 45 минут).

Каждый учащийся будет обязан прослушать все модули в полном объеме. Если пропущен хотя бы один час из пяти, весь модуль необходимо прослушать заново. В неделю можно будет учиться не более трех дней, что полностью исключает возможность так называемого экспресс-обучения теории.

— Я не знаю, зачем введены все эти сложности, — комментирует Эрик Григис. — Я уверен, что теории можно учиться и дистанционно. И контроль при этом вполне можно обеспечить. Например, такая система введена в Австрии, и это совершенно правильно. Конечно, есть часть модулей, которые обязательно нужно проходить в классе с присутствием преподавателя, но это далеко не все пять…

Еще один момент, на который указал г-н Григис: хорошей практикой было бы начинать обучение вождению в старших классах средних и профессиональных школ.

— Я сам получил права еще в школе, — говорит он. — Но наш министр образования вместо этого ерундой занимается. Вместо странных реформ ему бы подумать над тем, чтобы выпускники выходили из стен школы не только с дипломом, но и с правами, ведь это может пригодиться им для карьеры…

С 1 ноября автошколы будут обязаны регистрировать в департаменте время и место проведения всех теоретических занятий, а с 1 января 2018 года весь учет перейдет в электронный формат.

Вождение: и экстремальное тоже

В практической части курсантов школ тоже ждут изменения. Они должны будут откатать не 14 часов, как предусмотрено сейчас, а 20. Однако, как показывает практика, уже сейчас будущие водители редко ограничиваются 14 часами вождения. По крайней мере, таких единицы. В среднем ученик накатывает в процессе обучения 20-30 часов.

Кроме обязательной программы появляются новые пункты в практике — например, управление автомобилем в условиях скользкой дороги, способность выйти из ситуации, когда автомобиль заносит, экстремальное торможение, объезд неожиданно появившегося препятствия и т. д. Интересно, что контролировать, сколько именно часов на самом деле наездил ученик, будет сама же автошкола.

Как поясняют в департаменте дорожного движения, нововведения необходимы для того, чтобы снизить количество аварий и смертность на дорогах. По статистике, в 2015 году на дорогах Латвии погибли 188 человек, и это один из худших показателей в странах ЕС. Поэтому есть надежда, что более строгие требования повысят навыки будущих водителей.

— Если мы проанализируем статистику, то выяснится, что наибольшее число аварий в Латвии совершают молодые люди, только получившие права, — говорит Эрик Григис. — Это такой «полет» первых лет вождения, когда молодежь, получив права, начинает гонять по улицам, не соблюдать дистанцию и нарушать правила дорожного движения.

Поэтому никаким ужесточением обучения дела тут не изменишь. Мы предлагали департаменту дорожного движения ввести систему, которая действует в странах Скандинавии, Германии и других. Она называется «вторая фаза обучения», когда людям, получившим права, но нарушившим правила дорожного движения в течение двух первых лет, нужно в обязательном порядке пройти теорию и практике в автошколе.

Поверьте, когда они об этом знают, то водят машину совсем по-другому. И только эта мера снизила количество аварий среди молодых водителей на 45 процентов и в целом на 11 процентов. Но нас не стали слушать, поэтому предложение так и осталось неучтенным…

Плата: больше на 50%

Самое главное, что нужно знать тем, кто будет учиться теории и вождению в автошколах после 1 ноября: плата станет выше примерно на 40-50 процентов. Если сейчас получение прав обходилось в среднем в 700 евро, потом следует рассчитывать на 1000-1100 евро.

По словам Эрика Григиса, причин для роста цен несколько.

Во-первых, из-за того, что меняется порядок оплаты: после 31 октября все придется оплачивать только через автошколу, даже обучение вождению в полном объеме. Если сейчас ученики рассчитываются за вождение с инструктором лично, то впредь делать это будет запрещено. Государство таким образом хочет искоренить серые схемы работы в автошколах.

Во-вторых, по новым правилам каждая автошкола должна иметь свою площадку для вождения или же арендовать ее у кого-то. Это потребует дополнительных вложений. Ведь раньше, поясняет г-н Григис, инструктору достаточно было иметь в багажнике столбики, чтобы он мог установить их на любой подходящей территории. Это было бесплатно, а теперь аренда площадки будет стоить денег.

И, наконец, большее число часов, нужных для обучения теории и практике вождения, — это тоже минус для кошелька будущего водителя…

(врезка)

«Если сейчас ученики рассчитываются за вождение с инструктором лично, то впредь делать это будет запрещено. Таким образом хотят искоренить серые схемы работы в автошколах…»