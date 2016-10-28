Знаменитый латвийский историк Игорь ГУСЕВ, путешествуя по Европе, открывает тайны прошлого родной земли, в том числе балтийских славян

В очередной раз автор многих книг и фильмов, издатель культурно-публицистического вестника «Клио» Игорь ГУСЕВ возвратился из исследовательской экспедиции по сакральным местам древних народов Европы. Ранее он объездил Балканский регион, Польшу, Германию, а в прошлом году побывал во Франции. Нынешним летом он отправился в эту страну снова. Зачем?

Игорь МЕЙДЕН

специально для «СУББОТЫ»

— У русского поэта Александра Блока есть дивная строка: «Прошлое страстно глядится в грядущее», — говорит Игорь ГУСЕВ. — Уверен, что именно через осознание нашего человеческого прошлого мы способны будем понять, какими путями и куда должна двигаться современная цивилизация. Иначе старые ошибки будут повторяться снова и снова. Поиск истины и толкает меня в дорогу. Новая экспедиция стала логическим продолжением тех, которые были ранее, — тоже по следам балтийских славян…

Мистика на пути… к прошлому

— В путешествие мы снова отправились вместе с моим давним другом, православным болгарским целителем Янчо Янковым, который наделен даром видеть намного больше, нежели обычный человек, — продолжает Игорь. — Он чувствует особые энергии разных мест, способен заглядывать в глубокое прошлое — как бы странно это для многих ни звучало. Я же, в свою очередь, оценивал новые места как дипломированный историк. В этом отношении мы с Янчо органично друг друга дополняли.

В этом нет ничего уникального. Нередко традиционная наука, взаимодействуя с нетрадиционными для современных людей, но вполне обычными для наших предков методиками, добивается поразительных результатов. Зачастую устная традиция, мифы и легенды могут поведать гораздо больше достоверной информации о прошлом, нежели книги иных политически ангажированных историков.

Так и с Янчо… Когда изучаешь историю очень давних времен, нельзя пренебрегать никакой информацией, тем более если получаешь ее от исключительных в своем роде людей. Поэтому можно сказать, что наша экспедиция — это не только «странствия в поисках затерянной силы», но и мое личное служение музе Клио, в ходе которого я пытаюсь разобраться во многих тайнах — например, в истории балтийских славян.

Европейская история с древнейших времен тысячами ниточек неразрывно связана с землей Латвии. Но большая беда официальных латвийских ученых в том, что сегодня они пытаются трактовать историю нашей страны однобоко, в ложно понимаемом ими узконациональном контексте. Историческая роль славянства, русский культурный элемент, давние позитивные связи с Россией — темы, не поощряемые современной латвийской государственной идеологией. В итоге разрушаются духовные мосты, рвутся нити, искажается правда истории, а это совершенно недопустимо…

Старая загадка о петушках на башнях

— В прошлом году мы с Янчо уже соприкоснулись с историей Франции. Совершенно необыкновенная Бретань, древняя Арморика, баснословная земля друидов, суровая, скалистая, вся в колючих кустарниках и густом тумане, овеянная мощным дыханием Атлантики… Этот один из самых интересных, самых таинственных регионов Европы понравился нам необыкновенно.

Во Франции я откровенно устал восторгаться величием ее готических храмов. Бывало, проезжаешь через крошечный городишко, который не на всякой карте отмечен, а в центре его высится сказочной красоты готический собор XIII века — такой, что дыхание перехватывает! Нам бы в Латвии хоть один такой, так все бы гордые ходили, щеки надували. Во Франции же такие храмы сплошь и рядом.

Готика — вообще одно из самых удивительных и таинственных архитектурных явлений человеческой культуры. В ней таится немало явной и скрытой информации. В старинных готических соборах действуют мощнейшие энергии, влияние которых на молящихся усиливается через определенные гением неведомых нам мастеров архитектурные элементы построек, возводившихся столетиями. Красота и сила там сочетаются гармонично.

Уже во время прошлогодней поездки я убедился в правоте известного археолога, академика Валентина Седова об активном кельто-славянском взаимодействии, оставившем заметный след в истории, культуре и языке славян. Мало кто кроме специалистов знает, что одним из таких многочисленных следов, явным связующим звеном между славянской и кельтской культурами является знаменитый петушок, венчающий крышу зданий.

На севере Франции трудно отыскать храм, где он не восседал бы на церковном шпиле! Через этих красивых и гордых птиц история прибалтийского края органично связывается с Галлией. Впрочем, об этом аргументированно и обстоятельно повествуется в моей недавней книге «История Риги в вопросах и ответах», а теперь появился повод для продолжений и дополнений…

Кельт — друг славянина и брат

— В Риге туристы нередко спрашивают у экскурсоводов, почему у нас петушки красуются на шпилях храмов, — замечает Игорь Гусев. — Доказательный и логичный ответ они получают редко. Коротко говоря, петушки — это древний кельтский символ. Славяне в некоторых случаях являлись наследниками определенных сакральных традиций, которые присутствовали у кельтов. Балтийские славяне переняли поклонение петушкам как священной птице, разгоняющей силы тьмы, от кельтов, которых римляне называли галлами.

Это не моя лихая выдумка. Имеются серьезные научные исследования, подтверждающие, что славяне переняли у кельтов многое. Некоторые территории, которые были заселены кельтами, в период упадка и вырождения этих племен заселялись усиливающимися в то время славянами. Происходило слияние, ассимиляция одних другими. Например, остров Рюген, главная святыня балтийских славян, ранее являлся кельтским священным местом. Я много лет посвятил изучению темы «золотых петушков» на шпилях башен и давно пришел к выводу: они «прилетели» к нам из Западной Европы при посредничестве славян-венедов. Осколок этого народа, имевшего почитаемый ими красно-бело-красный флаг, в XIII веке еще проживал в окрестностях замка Венден, ныне Цесиса. Их упоминает в своих записях хронист Генрих Латвийский.

Как уже говорилось, во Франции — что на севере, что в центральной ее части — трудно отыскать церковь, где на шпиле нет петушка. И мне смешно становится, когда в некоторых путеводителях по Риге пишут: петушок, дескать, — символ лютеранства. Ну не имеют они отношения к лютеранству, никакого!

Энергия, чтобы изменить окружающий мир

— В конечном счете ближе и дороже музейных впечатлений оказалось живое чувство прошлого, непосредственное ощущение чудесного присутствия того начала, которое древние определяли понятием «genius loci» — «гений места» или «дух места». Только в таком состоянии можно прислушаться к «подземному шороху истории, прошумевшей и невозвратимой», и почувствовать свою причастность к тому, что когда-то происходило именно здесь, в этом месте.

Надо только почувствовать! Иногда глубже и сильней, нежели признанные шедевры, действуют на сознание немые свидетели незапамятных времен: угасшие жертвенники кельтских святилищ или какая-нибудь осклизлая глыба разрушенного каменного свода — как призрак миродержавного Рима, некогда простиравшего свою власть до берегов Атлантики.

Впрочем, самое сердце Франции богато, разумеется, не только петушками на шпилях. Там, в долине Луары, которую мы и решили поподробней изучить с Янчо, вообще средоточие прекрасного — и прежде всего знаменитые замки. Там оживают картины истории Столетней войны, когда светоносная Жанна д’Арк совершила в ней перелом, освободив Орлеан от английской осады. Именно здесь решалось, быть или не быть Франции как таковой. Великие места! Замки Шамбор, Шеверни, Амбуаз, рядом с которым в поместье Кло-Люсе провел последние годы жизни Леонардо да Винчи. В тех краях стоит маленький городок Роморантен, где король Франциск I собирался основать новую столицу страны. Долина Луары — регион потрясающих открытий!

Больше месяца мы путешествовали по Франции, а в конце поездки побывали в Болгарии, на Рильских озерах. Это место считается одним из уникальных на Земле. В августе там собирается огромное число людей, склонных к эзотерике, которые ищут путь к просветлению. Там проходят встречи почитателей знаменитого болгарского духовного учителя Петра Донова. Сакральное место, где ощущается очень мощное средоточие высоких энергий.

Стоит ли говорить, что Балканский полуостров — вообще особое место, а Рильские озера, можно сказать, его сердце. Озера находятся в северо-западной части Рильских гор. У них ледниковое происхождение, покоятся они словно в яме, вокруг которой вздымаются вершины. Обычно выделяются семь из них, у каждого свое название, в зависимости от формы и особенностей. Есть озеро Слеза — названо так из-за своих кристально чистых вод, другое — Око — наиболее глубокое из всех, характерной формы и темно-синего цвета…

Многие специально приезжают в Болгарию, чтобы именно в августе провести несколько дней на берегу этих озер, а другие обязательно поднимаются в горы, встречая там по утрам солнце и подпитываясь энергией, которая потом помогает очень долго. Мы с Янчо не были исключением. Ведь, живя в современном мире, где информационные потоки не слишком часто несут позитив, непросто сохранять силы и бесстрастно смотреть на происходящее. Но мир прекрасен, и от нашего сознания, от посылаемых нами светлых мыслей и чувств зависит, станет ли он еще немного лучше и светлее. Свет и Любовь!

Балтийские славяне переняли поклонение петушкам как священной птице, разгоняющей силы тьмы, от кельтов, которых римляне называли галлами…

Все фото — из архива Игоря ГУСЕВА

1. Живописный городок Ла-Шарите-сюр-Луар с мостом XVI века.

2. Дом-музей Жанны д’АРК в Орлеане.

3. Игорь ГУСЕВ на сторожевой площадке донжона XI века, замок Лош.

4. Собор Сен-Круа в Орлеане.

5. Шинон. Руины зала, где Жанна д’АРК впервые встретилась с будущим королём КАРЛОМ VII.

6. «Дамский замок» Шенонсо.

7. Рильские озёра.