Михаил ШВЫДКОЙ — о любви к Латвии, своих рижских друзьях и игре в чёрные списки

Михаила ШВЫДКОГО знают все, даже те, кто слабо знаком с общественными и политическими деятелями России. Для одних он знаменитый театровед, для других — популярный ведущий, для третьих — автор интересных книг. И уж, конечно, все помнят Михаила Ефимовича на посту министра культуры РФ.

Сегодня Михаил ШВЫДКОЙ занимает должность специального представителя президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству. А еще у него есть свой театр — Театр мюзикла.

Прибыв в Ригу с «писательским десантом» на Международную книжную выставку, Михаил Ефимович встретился со своими давними латвийскими друзьями Эдуардом ЦЕХОВАЛОМ и Раймондом ПАУЛСОМ. А также поделился с журналистами своими мыслями и планами.

«Россия многогранна…»

— Россия многогранна — так же как и Латвия, где тоже наблюдаются ультраправые течения в политике. Но в любом случае, для России Рига — место всегда желанное. Здесь у нас может быть множество пересечений и проектов.

Например, на выставке мы говорили с вашими издателями о том, что вы издаете серию латышских романов «Латвия. XX век». А я своим коллегам посоветую перевести это на русский язык. Думаю, что пора завязать отношения между вашими и нашими издателями. Ведь рано или поздно наступит момент, когда надо будет заново переводить на русский Райниса и на латышский — Толстого. Надо к этому готовиться…

О культуре и художниках

— Ваш режиссер Алвис Херманис, который некогда работал с российскими театрами, в какой-то момент отказался от сотрудничества с Россией, высказав тем самым свою позицию. Это его право, и с этим ничего не поделаешь. Люди по-разному устроены, а художники люди эмоциональные. Они вправе давать свои оценки происходящему.

Силой на культуру воздействовать невозможно. Если есть потребность, чтобы русская и латышская культуры взаимодействовали, это будет, если нет — то и не будет. Каждая культура воспринимает из другой только то, что ей нужно. А того, что не нужно, не воспринимает.

Культура не может завоевать другую культуру. Тут отношения как между мужчиной и женщиной: можно без удовольствия и за деньги, а можно — с удовольствием и по любви. По-другому не бывает…

О Раймонде ПАУЛСЕ

— Не могу приехать в Ригу и не встретиться с Раймондом Паулсом и его женой Ланой. Для меня большая честь называть Раймонда Волдемаровича своим другом. Он удивительный человек. С одной стороны, абсолютно укорененный в латышской культуре, понимающий, что такое национальные интересы Латвии. С другой стороны — он открыт миру, и это прекрасно!

Мы сделали с ним совместный проект. Я руковожу Театром мюзикла. И Раймонд Паулс специально для нас написал мюзикл «Все о Золушке». Спектакль идет уже 2,5 года, и мы не собираемся с ним расставаться. В наших планах — познакомить с этим спектаклем зарубежную публику, в частности сейчас обсуждается вероятность гастролей в Японии…

О современном поколении

— Поколение людей, жившее при Советском Союзе, истончается. У сегодняшних 25-летних, живущих в ближнем зарубежье, уже нет никаких общих воспоминаний с россиянами. Они про Россию меньше знают, чем про Америку. То же самое происходит и в России.

Мое поколение мчалось в Ригу на любую премьеру Лининьша, Петерсонса или Каца, мы ехали к вам слушать Мариса Янсонса, не говоря уже о Раймонде Паулсе.

Нынешние молодые люди летят из Москвы прямиком в Нью-Йорк. Даже в Берлин по дороге не залетают. А это плохо — не знать, что мир бесконечно многообразен…

О 100-летии революции

— В этом году исполняется 100 лет со дня Октябрьской революции. Эта революция принесла немало бед России и ее народу. Но одновременно стала невероятным импульсом для развития политической жизни Азии и Африки, дала мощный толчок социальным программам в Европе, Америке и оказала огромное влияние на культуру. Эта великая утопия породила великое искусство.

Правда, оно закончилось в начале 1930-х годов, но это было время, когда люди поняли, что мир устроен совсем не так, как они думали, что он богаче, разнообразнее, что можно творить нечто невероятное: революция открыла на это глаза. Поэтому я считаю, что для культуры революция была в высшей степени полезна, а для жизни — трагична. Для русской жизни в особенности.

Конечно, произошли серьезнейшие социальные процессы, когда на вершину политической жизни были вытолкнуты неграмотные люди, которые меняли мир на свой манер и по своим представлениям, и это не шло на пользу… Но это не повод снова вешать всех собак на Россию и русских!

О цензуре и запретах

— Культура — это система запретов. Начиная с того, что нельзя сморкаться в занавески, и заканчивая тем, что нельзя показывать распоротый живот на телеэкране. Но это не цензура, а нечто иное.

При этом надо понимать, что культура — это система запретов, а искусство — это система разрушения запретов. Здесь необходим разумный баланс. В зависимости от того насколько человек культурен, он является сам себе цензором. Я верю в силу самоцензуры больше, чем во что-либо другое…

О литературе и пропаганде

— В России есть современная литература и яркие писатели, которые интересны не только в своем Отечестве, но и за его пределами. При этом ни нам самим, ни нашим зарубежным партнерам не надо путать литературу с пропагандой.

Произведения Достоевского, Толстого, Чехова, Бунина — гениальное и вечное доказательство этой нехитрой мысли, о чем, к сожалению, сегодня приходится постоянно напоминать.

Культурные связи, в том числе в области литературы, создают климат, в котором политикам проще принимать решения. Я надеюсь, что это понимание тоже подтолкнет к каким-то решениям проблем экономических и даже политических…

О чёрных списках

— Латвия открыла черные списки, внеся туда Кобзона, Газманова и других артистов и историков. Россия в ответ принимает свои меры. Когда начинается игра в списки, начинается обоюдная и непродуктивная политика взаимоотношений…

«Культура не может завоевать другую культуру. Тут отношения как между мужчиной и женщиной: можно без удовольствия и за деньги, а можно — с удовольствием и по любви…

НАША СПРАВКА

* Михаил ШВЫДКОЙ родился 5 сентября 1948 года в Киргизии.

* Окончил ГИТИС по специальности «театроведение».

* Доктор искусствоведения, профессор МГУ и ГИТИСа. Был ведущим ряда телепрограмм: «Культурная революция», «Жизнь прекрасна», «Приют комедиантов», «Человек в большом городе».

* С 2000 по 2004 год занимал пост министра культуры Российской Федерации.

* С 2008 года, получив в МИДе РФ должность посла особых поручений, занял одновременно пост президента Академии российского телевидения и должность спецпредставителя президента РФ, ответственного за международное культурное сотрудничество.

* В 2012 году основал первый в РФ Театр мюзикла и стал его худруком.

* Женат. Двое детей, есть внуки.