Пистон Зигмунду ФРЕЙДУ от «Серебряного века»

Рижский камерный театр «Серебряный век» отмечает 25-летний юбилей! У него красивое название, небанальный репертуар, талантливая труппа и очень преданный зритель. Созданный ровно 25 лет назад, этот театр неоднократно менял площадки, пока не обосновался по адресу: ул. Стабу, 18c. Вы никогда здесь не бывали? Вам не повезло!

В этом театре все не так: вместо сцены — площадка прямо перед зрителями, вместо занавеса — открытое пространство без кулис, вместо пронумерованных мягких кресел — жесткие стулья. Прямо по курсу от входа — уютное кафе, где за пожертвования наливают чай и угощают выпечкой. А вместо трели театрального звонка перед началом спектакля появляется директор театра Игорь ТЕРЕШКО и без пафоса произносит: «Мы начинаем…»

Золотые времена

Театр «Серебряный век» появился в Риге в 1993 году. Он начался не с вешалки, а с того момента, когда приехавший из Вильнюса актер и режиссер Вальдемар МИКШИС встретил музыканта Виктора ЗЕЛЬМАНА, певицу Сталину ПАПАЗОВУ и танцовщицу Илону РУДЗИТЕ. Эта «могучая кучка» энтузиастов и основала камерный театр.

Названия долго не искали, оно родилось само собой. Первые спектакли были основаны на произведениях российских поэтов Серебряного века Марины ЦВЕТАЕВОЙ, Владислава ХОДАСЕВИЧА, Николая ГУМИЛЕВА…

Более пяти лет эти спектакли игрались на престижных рижских сценах — от «Кабаты» и Ave Sol до Рижского русского театра имени М. Чехова — и тепло встречались как зрителями, так и театральной критикой. Это были золотые времена «Серебряного века».

Через тернии — к зрителю

Беда пришла откуда не ждали: в 1999 году умер Виктор Зельман, Сталина Папазова уехала в Россию вслед за мужем-атомщиком… Ядро энтузиастов театра рассыпалось на молекулы. Последний спектакль этого периода — монодрама Вальдемара Микшиса «Испытатель боли» по произведениям Иосифа БРОДСКОГО — стал лауреатом II Международного фестиваля «Отражение» в Литве. А дальше наступил кризис…

К счастью, в это непростое время певица Галина ПОЛЯКОВА предоставила Вальдемару Микшису свое репетиционное помещение и настояла на продолжении работы. В течение нескольких лет в «Серебряном веке» были поставлены новые спектакли: «Смешные люди» по Аркадию АВЕРЧЕНКО и ТЭФФИ, «Мужчина. Женщина. Пистолет» по драме Константина СТЕШИКА, «Эй, кто-нибудь!» по драме Уильяма САРОЯНА, «Ночь после выпуска»» по повести Владимира ТЕНДРЯКОВА, «Свадьба» по Михаилу ЗОЩЕНКО, «Господа актеры» по Григорию ГОРИНУ. Эти спектакли, ставшие новой визитной карточкой театра, игрались в Happy Art Museum, на сцене Studio 69 и в Доме Москвы.

Сердце театра

В прошлом году в этой летописи начался новый отсчет. Художественный руководитель театра Вальдемар Микшис и его новый директор Игорь Терешко решили возродить былую славу «Серебряного века». Театр обрел свое помещение на улице Стабу. Обзавелся постоянной труппой, в которую пришли актеры Асмик БАГОЯН, Андрей ЛАВРИНЕЦ, Артур ФЕДЯЕВ, Михаил РУДИК, Виктория КОССМАН, Александра ЗАЙЦЕВА и другие.

Новый сезон ‘2016/17 открылся спектаклем по рассказам Антона ЧЕХОВА «За ширмой, или Хирургия». В репертуаре театра появились мелодрама «Ирония судьбы, или Сюрпрайз для дедушки Мороза», комедия «Молоток. «Камасутра». Атлас, или Пистон господину Фрейду», поэтическая драма «Путем зерна» по произведениям Владислава Ходасевича и Нины БЕРБЕРОВОЙ, новые моноспектакли по Бродскому и Цветаевой…

Попробуй соври!

— В нашем театре всего 70 мест, — говорит Вальдемар Микшис. — Камерный зал требует особых приемов и определенного мастерства. Если на большой сцене в огромном пространстве что-то может вытянуть декорация, что-то — массовка, а что-то — игра света, то в камерном театре такие фокусы не проходят. Актер находится в метре от зрителя. Попробуй соври! Каждый наш спектакль — это живое общение с публикой, разговор по душам, глаза в глаза…

— Мы играем спектакли всего дважды в месяц, по воскресеньям, — продолжает Игорь Терешко. — У нас есть свой зритель, которого мы безумно любим, и эта любовь взаимна…

О психоанализе и не только

Публика «Серебряного века» очень разная. Здесь можно встретить как отвязную молодежь с ирокезом на голове, так и почтенную седовласую супружескую пару, трогательно держащуюся за руки. Наверное, это объясняется тем, что у спектаклей театра нет возрастной планки. Все, что здесь играется, — про тебя и для тебя.

Недавно актеры порадовали зрителей потрясающе веселым капустником. А спустя две недели на одном из спектаклей «Молоток. «Камасутра». Атлас, или Пистон господину Фрейду» в числе приглашенных гостей побывала «СУББОТА». И не пожалела!

Пьеса написана известным драматургом Михаилом ХЕЙФИЦЕМ, однако играется не дословно, а скорее по мотивам. Как и положено творческому человеку, Вальдемар Микшис внес в текст коррективы: что-то снял, что-то дописал, приблизив действие к рижским реалиям. В результате получился яркий, искрометный спектакль.

Непредсказуемые диалоги, тонкий юмор с потрясающим чувством «красной линии», которую нельзя переходить, бешеный ритм. Один высокий московский гость, выходя из зала, сказал: «У нас в таком ритме играют только в театре Райкина».

Вкратце сюжет таков: к психоаналитику, представляющемуся внуком Зигмунда ФРЕЙДА, приходят три пациента. Первый признается, что никогда ничего не забывает и не прощает. Роскошная дама мается тем, что все мужики сволочи. А третьего достали те, которые «понаехали».

Всех секретов раскрывать не будем, но… Если бы эти пациенты знали, к какому доктору они попали на сеанс! У вас есть возможность узнать об этом, если вы придете в «Серебряный век» на повтор спектакля 7 мая.

Планов — громадьё!

Планы у театра «Серебряный век» поистине наполеоновские. Сейчас готовятся сразу две премьеры: итальянская криминальная комедия и провокационное поэт-шут-шоу. В рамках Дней русской культуры здесь планируют сыграть «Путем зерна». В октябре, к 125-летию Цветаевой, запланирован спектакль по стихам великой поэтессы. В следующем году планируется воскресить проект «Кривик и Гунча», который с успехом шел на одном из телеканалов. Потому что Гунча — это и есть Вальдемар Микшис!

А еще в планах «Серебряного века» создать школу актерского мастерства для всех возрастов. И, конечно же, театр готовится с размахом отметить свой первый юбилей — 25 лет. Вместе со своими любимыми зрителями в своем любимом городе!

«У нас актер находится в метре от зрителя. Попробуй соври! Каждый наш спектакль — это живое общение с публикой, разговор по душам, глаза в глаза…